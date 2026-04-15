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Restauro Pala di San Giobbe di Bellini: visibile dal vivo alle Gallerie dell’Accademia

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Di : Davide Caruso

Cultura Le Gallerie dell’Accademia di Venezia permetteranno al pubblico di seguire dal vivo tutto il restauro della “Pala di San Giobbe” di Bellini Lo scopo dell'iniziativa è quello di mantenere visibile l'opera per i due anni necessari al restauro, facendo scoprire al pubblico come funziona questo delicatissimo processo.
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In occasione della Design Week, Golden Goose reinterpreta lo spazio sportivo come palcoscenico. Il campo da padel si trasforma in un luogo abitabile, dove estetica, movimento e suoni si intrecciano in un’unica esperienza live.

Un campo che diventa scenografia: l’idea alla base dell’evento

La proposta parte da un’idea semplice e potente. Trasformare il campo in una vera e propria scenografia. Il risultato è un “cortile metafisico” pensato per essere vissuto e fotografato.

Non si tratta solo di allestire oggetti. È un progetto che unisce architettura temporanea, design e performance. Gli elementi scenici dialogano con la struttura originaria del padel.

Data e format: cosa succederà il 21 aprile

Il 21 aprile la Golden Goose Arena smette di essere un campo per il gioco agonistico. Diventa spazio per eventi e incontri. La giornata si svolge su più livelli, con attività parallele.

  • Installazioni: opere site-specific che trasformano la percezione dello spazio.

  • Performance: interventi live che mescolano sport e arti visive.

  • Musica: dj set pensati per accompagnare le fasi dell’evento.

  • Community: momenti dedicati al pubblico e ai professionisti del design.

Musica e ritmo: il ruolo dei dj set

I dj set non sono uno sfondo. Sono un elemento scenografico a tutti gli effetti. La scelta musicale guida le trasformazioni del campo.

Beat e atmosfera si sincronizzano con luci e installazioni. Questo crea sequenze narratieve che coinvolgono il pubblico.

Design e sport: una convivenza progettuale

L’evento mette a confronto due mondi che raramente dialogano così da vicino. Il movimento degli atleti diventa parte della messa in scena.

Elementi chiave del progetto

  • Interventi modulari facilmente riconfigurabili.

  • Materiali scelti per il loro impatto visivo e tattile.

  • Soluzioni lighting che cambiano la percezione dello spazio.

Coinvolgimento della community e opportunità di networking

La proposta punta anche a creare occasioni di incontro. Designer, musicisti, appassionati e curiosi si trovano nello stesso contesto.

  • Talk informali e conversazioni a tema.

  • Spazi per il confronto e lo scambio creativo.

  • Attività esperienziali pensate per coinvolgere il pubblico.

Impatto visivo e mediatico: perché l’installazione funziona online

Il progetto è studiato per funzionare anche sui social. Le geometrie, le luci e le performance creano contenuti fotografici immediati.

Immagini forti e momenti live facilitano la condivisione e la copertura editoriale.

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