Restauro Pala di San Giobbe di Bellini: visibile dal vivo alle Gallerie dell’Accademia

In occasione della Design Week, Golden Goose reinterpreta lo spazio sportivo come palcoscenico. Il campo da padel si trasforma in un luogo abitabile, dove estetica, movimento e suoni si intrecciano in un’unica esperienza live.
Un campo che diventa scenografia: l’idea alla base dell’evento
La proposta parte da un’idea semplice e potente. Trasformare il campo in una vera e propria scenografia. Il risultato è un “cortile metafisico” pensato per essere vissuto e fotografato.
Non si tratta solo di allestire oggetti. È un progetto che unisce architettura temporanea, design e performance. Gli elementi scenici dialogano con la struttura originaria del padel.
Data e format: cosa succederà il 21 aprile
Il 21 aprile la Golden Goose Arena smette di essere un campo per il gioco agonistico. Diventa spazio per eventi e incontri. La giornata si svolge su più livelli, con attività parallele.
- Installazioni: opere site-specific che trasformano la percezione dello spazio.
- Performance: interventi live che mescolano sport e arti visive.
- Musica: dj set pensati per accompagnare le fasi dell’evento.
- Community: momenti dedicati al pubblico e ai professionisti del design.
Musica e ritmo: il ruolo dei dj set
I dj set non sono uno sfondo. Sono un elemento scenografico a tutti gli effetti. La scelta musicale guida le trasformazioni del campo.
Beat e atmosfera si sincronizzano con luci e installazioni. Questo crea sequenze narratieve che coinvolgono il pubblico.
Design e sport: una convivenza progettuale
L’evento mette a confronto due mondi che raramente dialogano così da vicino. Il movimento degli atleti diventa parte della messa in scena.
Elementi chiave del progetto
- Interventi modulari facilmente riconfigurabili.
- Materiali scelti per il loro impatto visivo e tattile.
- Soluzioni lighting che cambiano la percezione dello spazio.
Coinvolgimento della community e opportunità di networking
La proposta punta anche a creare occasioni di incontro. Designer, musicisti, appassionati e curiosi si trovano nello stesso contesto.
- Talk informali e conversazioni a tema.
- Spazi per il confronto e lo scambio creativo.
- Attività esperienziali pensate per coinvolgere il pubblico.
Impatto visivo e mediatico: perché l’installazione funziona online
Il progetto è studiato per funzionare anche sui social. Le geometrie, le luci e le performance creano contenuti fotografici immediati.
Immagini forti e momenti live facilitano la condivisione e la copertura editoriale.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.