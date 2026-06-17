Immanuel Casto amore alieno: nuovo singolo che sfida le etichette

Immanuel Casto torna con un singolo che rompe gli schemi e apre la strada a un album inedito e a due serie di spettacoli live. “Amore Alieno” punta su immaginario provocatorio e satire sociali, e ha già acceso l’attenzione di fan e critica.
Amore Alieno: il singolo uscito il 5 giugno 2026
Amore Alieno è disponibile dal 5 giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali per Freak&Chic. Il brano è una sintesi di erotismo, rottura delle regole e critica delle etichette sociali.
Nel pezzo, Casto usa immagini forti e metafore che parlano di desiderio senza confini. Alcuni versi richiamano figure marginali e concetti di illegalità come modo per descrivere un’attrazione che sfugge a classificazioni convenzionali.
La scelta lessicale rispecchia il percorso dell’artista: ironia, satira e stratificazioni di significato sono il suo marchio di fabbrica.
Come spiega lui stesso, l’attrazione non conosce etichette. Casto invita a guardare oltre binarismi e norme sociali, proponendo immagini volutamente surreali per aprire il dibattito.
Formato non riconosciuto: l’album in arrivo a settembre 2026
Il singolo anticipa Formato non riconosciuto, il nuovo disco d’inediti previsto per settembre 2026. Si tratta del quinto lavoro in studio di Immanuel Casto.
Il titolo sembra voler rimarcare la sua posizione nell’industria: un autore difficile da incasellare, tra musica, satira e impegno culturale.
Negli ultimi anni Casto ha ampliato il suo raggio d’azione. Oltre alla musica, si è dedicato alla divulgazione su neurodivergenze e autismo, ha sostenuto i diritti LGBTQIA+ e tra il 2019 e il 2023 è stato presidente di Mensa Italia. Ha firmato anche il libro DiversaMente (Bompiani).
Due formati live: club tour con band e spettacolo teatrale
Per accompagnare il nuovo ciclo creativo, Casto ha pensato a due proposte live distinte. I progetti sono realizzati in collaborazione con Barley Arts.
- Formato non riconosciuto Live Tour: concerti con la band pensati per i club.
- Non ha senso ma mi adeguo: uno spettacolo teatrale costruito su un monologo originale.
Le anteprime estive daranno il via alla fase live, seguite da una tournée autunnale nei club.
Calendario dei concerti nei club (ottobre – novembre 2026)
- 6 giugno 2026 – Padova, Pride Village (anteprima estiva con band)
- 2 ottobre 2026 – Pordenone, Capitol
- 3 ottobre 2026 – Bologna, Estragon Club
- 16 ottobre 2026 – Milano, Alcatraz
- 23 ottobre 2026 – Torino, Hiroshima Mon Amour
- 19 novembre 2026 – Firenze, Viper Club
- 20 novembre 2026 – Roma, Largo Venue
Il monologo teatrale: “Non ha senso ma mi adeguo” (marzo-aprile 2027)
Nel 2027 partirà lo spettacolo teatrale descritto come un esercizio di comicità pragmatico e riflessivo. Il format prosegue l’attenzione di Casto verso temi culturali e sociali.
- 22 marzo 2027 – Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber
- 23 marzo 2027 – Firenze, Teatro Puccini
- 10 aprile 2027 – Torino, Teatro Superga
- 13 aprile 2027 – Bologna, Teatro Celebrazioni
- 14 aprile 2027 – Roma, Teatro Ghione
Biglietti, acquisti e interazione
Per gli appuntamenti live sono già aperte le prevendite. Se acquisti tramite i link dedicati, la redazione potrebbe percepire una piccola commissione.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.