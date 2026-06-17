Immanuel Casto amore alieno: nuovo singolo che sfida le etichette

Immanuel Casto torna con un singolo che rompe gli schemi e apre la strada a un album inedito e a due serie di spettacoli live. “Amore Alieno” punta su immaginario provocatorio e satire sociali, e ha già acceso l’attenzione di fan e critica.

Amore Alieno: il singolo uscito il 5 giugno 2026

Amore Alieno è disponibile dal 5 giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali per Freak&Chic. Il brano è una sintesi di erotismo, rottura delle regole e critica delle etichette sociali.

Nel pezzo, Casto usa immagini forti e metafore che parlano di desiderio senza confini. Alcuni versi richiamano figure marginali e concetti di illegalità come modo per descrivere un’attrazione che sfugge a classificazioni convenzionali.

La scelta lessicale rispecchia il percorso dell’artista: ironia, satira e stratificazioni di significato sono il suo marchio di fabbrica.

Come spiega lui stesso, l’attrazione non conosce etichette. Casto invita a guardare oltre binarismi e norme sociali, proponendo immagini volutamente surreali per aprire il dibattito.

Formato non riconosciuto: l’album in arrivo a settembre 2026

Il singolo anticipa Formato non riconosciuto, il nuovo disco d’inediti previsto per settembre 2026. Si tratta del quinto lavoro in studio di Immanuel Casto.

Il titolo sembra voler rimarcare la sua posizione nell’industria: un autore difficile da incasellare, tra musica, satira e impegno culturale.

Negli ultimi anni Casto ha ampliato il suo raggio d’azione. Oltre alla musica, si è dedicato alla divulgazione su neurodivergenze e autismo, ha sostenuto i diritti LGBTQIA+ e tra il 2019 e il 2023 è stato presidente di Mensa Italia. Ha firmato anche il libro DiversaMente (Bompiani).

Due formati live: club tour con band e spettacolo teatrale

Per accompagnare il nuovo ciclo creativo, Casto ha pensato a due proposte live distinte. I progetti sono realizzati in collaborazione con Barley Arts.

Formato non riconosciuto Live Tour : concerti con la band pensati per i club.

: concerti con la band pensati per i club. Non ha senso ma mi adeguo: uno spettacolo teatrale costruito su un monologo originale.

Le anteprime estive daranno il via alla fase live, seguite da una tournée autunnale nei club.

Calendario dei concerti nei club (ottobre – novembre 2026)

6 giugno 2026 – Padova , Pride Village (anteprima estiva con band)

, Pride Village (anteprima estiva con band) 2 ottobre 2026 – Pordenone , Capitol

, Capitol 3 ottobre 2026 – Bologna , Estragon Club

, Estragon Club 16 ottobre 2026 – Milano , Alcatraz

, Alcatraz 23 ottobre 2026 – Torino , Hiroshima Mon Amour

, Hiroshima Mon Amour 19 novembre 2026 – Firenze , Viper Club

, Viper Club 20 novembre 2026 – Roma, Largo Venue

Il monologo teatrale: “Non ha senso ma mi adeguo” (marzo-aprile 2027)

Nel 2027 partirà lo spettacolo teatrale descritto come un esercizio di comicità pragmatico e riflessivo. Il format prosegue l’attenzione di Casto verso temi culturali e sociali.

22 marzo 2027 – Milano , Teatro Lirico Giorgio Gaber

, Teatro Lirico Giorgio Gaber 23 marzo 2027 – Firenze , Teatro Puccini

, Teatro Puccini 10 aprile 2027 – Torino , Teatro Superga

, Teatro Superga 13 aprile 2027 – Bologna , Teatro Celebrazioni

, Teatro Celebrazioni 14 aprile 2027 – Roma, Teatro Ghione

Biglietti, acquisti e interazione

Per gli appuntamenti live sono già aperte le prevendite. Se acquisti tramite i link dedicati, la redazione potrebbe percepire una piccola commissione.

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