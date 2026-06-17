Toy Story 5: Tom Hanks difende Woody, non è calvo ma consumato

Il nuovo trailer di Toy Story 5 ha acceso il dibattito tra fan e curiosi. Woody mostra un look diverso, con la zona posteriore della testa visibilmente meno folta. Tom Hanks, voce storica del cowboy, ha offerto una lettura che mescola ironia e concretezza. Il film arriverà nei cinema italiani il 17 giugno.
Perché Woody sembra avere meno capelli: la versione di Tom Hanks
Il cambio d’aspetto del protagonista ha fatto scalpore. Secondo Tom Hanks, non si tratta di una vera e propria calvizie, ma di un fenomeno di usura tipico dei giocattoli.
Un’osservazione “scientifica” sul giocattolo
Hanks spiega che ripetuti contatti e l’uso prolungato consumano i materiali. In pratica, il cappello e la stoffa ai bordi si consumano. «Non è calvo: è consumato», ha sintetizzato l’attore.
Il contesto narrativo: Woody torna e trova una nuova minaccia
Nel capitolo precedente Woody aveva scelto una strada diversa. Qui torna per affrontare cambiamenti che non riguardano solo lui. I giocattoli devono misurarsi con la tecnologia moderna.
La trama mette al centro Bonnie, una bambina di otto anni, e il dispositivo che le viene regalato: il Lilypad. Questo nuovo oggetto intelligente cattura l’attenzione della bambina e mette in crisi il mondo dei giocattoli tradizionali.
Come si trasformano i personaggi: dettagli sul design e sul corpo
Il look di Woody non è l’unica novità. I cambiamenti riguardano materiali e proporzioni. Alcuni aspetti chiave:
- Materiali diversi: oltre alla plastica, il corpo di Woody contiene imbottitura e stoffa che mutano con il tempo.
- Segni d’usura: zone schiacciate o assestate possono dare l’impressione di pelle meno folta.
- Modifiche fisiche leggere: il cowboy mostra anche una pancia più arrotondata.
Buzz e le versioni multiple: cosa aspettarsi
Se Woody appare segnato, Buzz gioca una partita diversa. Tim Allen presta nuovamente la voce al giocattolo spaziale. Nel film compaiono molte varianti del personaggio.
- Un’ampia gamma di Buzz innestati in diversi modelli.
- Una scena iniziale con pacchi pieni di Buzz che emergono dalle confezioni.
- L’attore racconta di aver interpretato decine di versioni, ognuna con piccoli dettagli distintivi.
Il ritorno del gruppo e il nuovo equilibrio tra analogico e digitale
Jessie e gli altri amici ritrovano Woody proprio mentre il mondo dei giocattoli affronta una sfida inattesa. Il conflitto non è solo emotivo. È generazionale: giocattoli classici contro dispositivi intelligenti.
Elementi della nuova narrazione
- Il Lilypad diventa il simbolo della distrazione moderna.
- I giocattoli devono ridefinire il loro ruolo nell’era digitale.
- La storia prende spunto da un momento universale: l’età in cui si smette di considerare “cool” giocare con i giocattoli.
Dettagli sul cast e curiosità emerse dal trailer
Oltre alle voci principali, il trailer offre piccoli indizi sul tono del film e sul tipo di avventura. Tra le curiosità:
- Presenza di personaggi nuovi che interagiscono con Bonnie.
- Momenti comici alternati a sequenze di tensione legate alla tecnologia.
- Riferimenti al passato dei protagonisti, che vengono ripresi in modo emozionante e leggero.
Lo scontro tra giocattoli “tradizionali” e dispositivi smart promette di restituire a Toy Story 5 un doppio registro. Da un lato la tenerezza per il tempo che passa, dall’altro la curiosità per un mondo in rapida trasformazione.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.