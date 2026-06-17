Toy Story 5: Tom Hanks difende Woody, non è calvo ma consumato

Il nuovo trailer di Toy Story 5 ha acceso il dibattito tra fan e curiosi. Woody mostra un look diverso, con la zona posteriore della testa visibilmente meno folta. Tom Hanks, voce storica del cowboy, ha offerto una lettura che mescola ironia e concretezza. Il film arriverà nei cinema italiani il 17 giugno.

Perché Woody sembra avere meno capelli: la versione di Tom Hanks

Il cambio d’aspetto del protagonista ha fatto scalpore. Secondo Tom Hanks, non si tratta di una vera e propria calvizie, ma di un fenomeno di usura tipico dei giocattoli.

Un’osservazione “scientifica” sul giocattolo

Hanks spiega che ripetuti contatti e l’uso prolungato consumano i materiali. In pratica, il cappello e la stoffa ai bordi si consumano. «Non è calvo: è consumato», ha sintetizzato l’attore.

Il contesto narrativo: Woody torna e trova una nuova minaccia

Nel capitolo precedente Woody aveva scelto una strada diversa. Qui torna per affrontare cambiamenti che non riguardano solo lui. I giocattoli devono misurarsi con la tecnologia moderna.

La trama mette al centro Bonnie, una bambina di otto anni, e il dispositivo che le viene regalato: il Lilypad. Questo nuovo oggetto intelligente cattura l’attenzione della bambina e mette in crisi il mondo dei giocattoli tradizionali.

Come si trasformano i personaggi: dettagli sul design e sul corpo

Il look di Woody non è l’unica novità. I cambiamenti riguardano materiali e proporzioni. Alcuni aspetti chiave:

Materiali diversi: oltre alla plastica, il corpo di Woody contiene imbottitura e stoffa che mutano con il tempo.

oltre alla plastica, il corpo di Woody contiene imbottitura e stoffa che mutano con il tempo. Segni d’usura: zone schiacciate o assestate possono dare l’impressione di pelle meno folta.

zone schiacciate o assestate possono dare l’impressione di pelle meno folta. Modifiche fisiche leggere: il cowboy mostra anche una pancia più arrotondata.

Buzz e le versioni multiple: cosa aspettarsi

Se Woody appare segnato, Buzz gioca una partita diversa. Tim Allen presta nuovamente la voce al giocattolo spaziale. Nel film compaiono molte varianti del personaggio.

Un’ampia gamma di Buzz innestati in diversi modelli.

Una scena iniziale con pacchi pieni di Buzz che emergono dalle confezioni.

L’attore racconta di aver interpretato decine di versioni, ognuna con piccoli dettagli distintivi.

Il ritorno del gruppo e il nuovo equilibrio tra analogico e digitale

Jessie e gli altri amici ritrovano Woody proprio mentre il mondo dei giocattoli affronta una sfida inattesa. Il conflitto non è solo emotivo. È generazionale: giocattoli classici contro dispositivi intelligenti.

Elementi della nuova narrazione

Il Lilypad diventa il simbolo della distrazione moderna.

I giocattoli devono ridefinire il loro ruolo nell’era digitale.

La storia prende spunto da un momento universale: l’età in cui si smette di considerare “cool” giocare con i giocattoli.

Dettagli sul cast e curiosità emerse dal trailer

Oltre alle voci principali, il trailer offre piccoli indizi sul tono del film e sul tipo di avventura. Tra le curiosità:

Presenza di personaggi nuovi che interagiscono con Bonnie.

Momenti comici alternati a sequenze di tensione legate alla tecnologia.

Riferimenti al passato dei protagonisti, che vengono ripresi in modo emozionante e leggero.

Lo scontro tra giocattoli “tradizionali” e dispositivi smart promette di restituire a Toy Story 5 un doppio registro. Da un lato la tenerezza per il tempo che passa, dall’altro la curiosità per un mondo in rapida trasformazione.

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