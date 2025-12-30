Damiano David: nuovo singolo Talk to Me con Tyla e Nile Rodgers

Esce venerdì 12 settembre il nuovo singolo che mette insieme tre personalità del panorama internazionale: Damiano David, la rivelazione sudafricana Tyla e il mitico chitarrista Nile Rodgers. Il brano anticipa il ricco calendario live del 2025, con tappe europee già sold out, e promette sonorità che mescolano rock, groove e funk in modo sorprendente.
Un incontro di stili: come suona Talk To Me
La traccia nasce dall’incontro tra la voce intensa di Damiano, il ritmo caldo di Tyla e il carattere inconfondibile della chitarra di Nile Rodgers. Il risultato è un pezzo che punta a essere radio-friendly senza rinunciare a personalità.
Il progetto arriva dopo l’esordio solista di Damiano, l’album Funny Little Fears, che ha superato centinaia di milioni di stream e ha raccolto riconoscimenti internazionali.
Le motivazioni dietro la collaborazione
Secondo il cantante, il brano è nato in un periodo di grande creatività, alimentato dall’energia delle prove per il tour. Per Damiano è stata decisiva la partecipazione di Rodgers, che ha portato un timbro unico alla registrazione.
Per Tyla la collaborazione è stata un’opportunità per fondere mondi vocali diversi. L’artista ha raccontato di aver lavorato in modo spontaneo e collaborativo, cercando soluzioni che valorizzassero entrambe le voci.
Nile Rodgers ha invece descritto il suo contributo come l’inserimento della chitarra come una “voce” aggiuntiva, capace di dare forma e dinamica al pezzo.
Atmosfera e temi: cosa comunica il brano
Talk To Me gioca con tensione e complicità. La produzione alterna momenti di sospensione a passaggi ritmici più incisivi. L’intento è creare un dialogo musicale tra interpreti, più che un semplice duetto.
- Timbro vocale rock di Damiano
- Sensualità ritmica e melodia per Tyla
- Groove e riff firmati Nile Rodgers
Testo e traduzione: quando saranno disponibili
Il testo ufficiale e la versione tradotta verranno pubblicati non appena rilasciata la lyric sheet. Aggiorneremo le parole integrali e la traduzione in italiano per chi cerca significato e interpretazioni.
Il calendario del Damiano David World Tour 2025
Il tour seguirà una lunga serie di date globali. Molte tappe europee risultano già sold out. Di seguito l’elenco completo delle date annunciate:
- 11 settembre 2025 – Warsaw, COS Torwar – SOLD OUT
- 13 settembre 2025 – Berlin, Uber Eats Music Hall – SOLD OUT
- 15 settembre 2025 – Amsterdam, AFAS Live – SOLD OUT
- 17 settembre 2025 – Cologne, Palladium – SOLD OUT
- 21 settembre 2025 – Barcelona, Saint Jordi Club – SOLD OUT
- 22 settembre 2025 – Madrid, WiZink Center – SOLD OUT
- 26 settembre 2025 – Paris, Adidas Arena – SOLD OUT
- 28 settembre 2025 – London, Roundhouse – SOLD OUT
- 29 settembre 2025 – London, Roundhouse – SOLD OUT
- 2 ottobre 2025 – Brussels, Forest National – SOLD OUT
- 4 ottobre 2025 – Zurich, Halle622 – SOLD OUT
- 7 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT
- 11 ottobre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT
- 12 ottobre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT
- 22 ottobre 2025 – Sydney, Enmore Theatre
- 24 ottobre 2025 – Melbourne, Forum – SOLD OUT
- 27 ottobre 2025 – Tokyo, Garden Theater
- 29 ottobre 2025 – Osaka, Zepp Osaka Bayside
- 7 novembre 2025 – São Paulo, Tokio Marine Hall – SOLD OUT
- 9 novembre 2025 – Santiago, Teatro Caupolican
- 11 novembre 2025 – Buenos Aires, Complejo C Art Media – SOLD OUT
- 13 novembre 2025 – Bogotá, Teatro Royal Center – SOLD OUT
- 17 novembre 2025 – Mexico City, Auditorio BlackBerry – SOLD OUT
- 21 novembre 2025 – Seattle, Paramount Theatre
- 23 novembre 2025 – San Francisco, The Masonic
- 25 novembre 2025 – Los Angeles, The Wiltern – SOLD OUT
- 29 novembre 2025 – Chicago, The Riviera Theatre
- 30 novembre 2025 – Detroit, The Fillmore Detroit
- 2 dicembre 2025 – Toronto, Coca-Cola Coliseum
- 4 dicembre 2025 – Montreal, MTELUS
- 6 dicembre 2025 – Philadelphia, The Fillmore Philadelphia
- 8 dicembre 2025 – New York, Brooklyn Paramount – SOLD OUT
- 9 dicembre 2025 – New York, Brooklyn Paramount
- 16 dicembre 2025 – Washington DC, The Fillmore Silver Spring
