Destro: nuovo singolo Niente di speciale anticipa il primo album

Venerdì 24 luglio esce il nuovo singolo di uno dei cantautori emergenti più seguiti della scena italiana. Con un linguaggio asciutto e melodie che restano, Destro torna a raccontare le piccole cose che fanno la differenza.

Il singolo «Niente di speciale»: uscita, significato e atmosfera

Il brano si intitola Niente di speciale ed è pubblicato per l’etichetta Beat Sound. La canzone rovescia il titolo: parte dall’apparente normalità per scoprire il nucleo emotivo delle relazioni.

Tema: le fragilità quotidiane e i gesti che sembrano banali.

Atmosfera: essenziale e intimista, fedele allo stile di Destro .

. Data di pubblicazione: 24 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Chi firma la produzione e perché è importante

Dietro il suono c’è ancora Beppe Stanco, collaboratore di lunga data. Il rapporto con il produttore dura da quando il cantautore aveva diciannove anni.

Mantenere la stessa produzione e la stessa etichetta per anni è una scelta rara nel panorama attuale. Per Destro è stato un percorso continuo di crescita artistica.

Verso il primo album: cosa aspettarsi

Niente di speciale è il primo passo verso il debutto discografico su lunga distanza. L’album ufficiale è atteso nei prossimi mesi e, secondo l’etichetta, conterà l’evoluzione degli ultimi anni.

La pubblicazione del singolo anticipa la direzione sonora e tematica dell’intero progetto.

Il percorso artistico di Destro: tappe e riconoscimenti

Dietro il nome Destro c’è Luca Castrignanò, nato nel 2002 a Leverano, in provincia di Lecce. Ha scoperto la musica da ragazzo e ha iniziato a scrivere presto, partecipando a diversi concorsi.

Premio Mia Martini: esperienza tra le prime tappe.

Musica È: vincitore del premio per la miglior performance.

Premio Lunezia: punto di svolta grazie a Limited Edition.

Al Lunezia ha incontrato Beppe Stanco, allora direttore artistico. Quel momento ha segnato l’ingresso nel roster di Beat Sound e l’avvio del percorso discografico.

Sanremo Giovani e le singole uscite che lo hanno fatto conoscere

Dopo Area Sanremo, nel 2021 è stato selezionato tra i finalisti di Sanremo Giovani con Agosto di piena estate. L’edizione era sotto la direzione di Amadeus.

Nel 2022 è tornato con Per uno come me, brano che ha continuato a consolidare la sua identità artistica.

Dove ascoltare Niente di speciale e come seguire Destro

Il singolo sarà disponibile in streaming e nei principali store digitali per Beat Sound dal 24 luglio. Per restare aggiornati sui prossimi passi dell’artista, ecco i canali ufficiali:

Instagram : @destromusica

: @destromusica TikTok: @destro.musica

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