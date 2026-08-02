Destro: nuovo singolo Niente di speciale anticipa il primo album

Venerdì 24 luglio esce il nuovo singolo di uno dei cantautori emergenti più seguiti della scena italiana. Con un linguaggio asciutto e melodie che restano, Destro torna a raccontare le piccole cose che fanno la differenza.
Il singolo «Niente di speciale»: uscita, significato e atmosfera
Il brano si intitola Niente di speciale ed è pubblicato per l’etichetta Beat Sound. La canzone rovescia il titolo: parte dall’apparente normalità per scoprire il nucleo emotivo delle relazioni.
- Tema: le fragilità quotidiane e i gesti che sembrano banali.
- Atmosfera: essenziale e intimista, fedele allo stile di Destro.
- Data di pubblicazione: 24 luglio su tutte le piattaforme digitali.
Chi firma la produzione e perché è importante
Dietro il suono c’è ancora Beppe Stanco, collaboratore di lunga data. Il rapporto con il produttore dura da quando il cantautore aveva diciannove anni.
Mantenere la stessa produzione e la stessa etichetta per anni è una scelta rara nel panorama attuale. Per Destro è stato un percorso continuo di crescita artistica.
Verso il primo album: cosa aspettarsi
Niente di speciale è il primo passo verso il debutto discografico su lunga distanza. L’album ufficiale è atteso nei prossimi mesi e, secondo l’etichetta, conterà l’evoluzione degli ultimi anni.
La pubblicazione del singolo anticipa la direzione sonora e tematica dell’intero progetto.
Il percorso artistico di Destro: tappe e riconoscimenti
Dietro il nome Destro c’è Luca Castrignanò, nato nel 2002 a Leverano, in provincia di Lecce. Ha scoperto la musica da ragazzo e ha iniziato a scrivere presto, partecipando a diversi concorsi.
- Premio Mia Martini: esperienza tra le prime tappe.
- Musica È: vincitore del premio per la miglior performance.
- Premio Lunezia: punto di svolta grazie a Limited Edition.
Al Lunezia ha incontrato Beppe Stanco, allora direttore artistico. Quel momento ha segnato l’ingresso nel roster di Beat Sound e l’avvio del percorso discografico.
Sanremo Giovani e le singole uscite che lo hanno fatto conoscere
Dopo Area Sanremo, nel 2021 è stato selezionato tra i finalisti di Sanremo Giovani con Agosto di piena estate. L’edizione era sotto la direzione di Amadeus.
Nel 2022 è tornato con Per uno come me, brano che ha continuato a consolidare la sua identità artistica.
Dove ascoltare Niente di speciale e come seguire Destro
Il singolo sarà disponibile in streaming e nei principali store digitali per Beat Sound dal 24 luglio. Per restare aggiornati sui prossimi passi dell’artista, ecco i canali ufficiali:
- Instagram: @destromusica
- TikTok: @destro.musica
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.