Big Fish a Pressing: le contraddizioni di una generazione con Macello ed Enny P

Il produttore milanese Big Fish torna sulla scena con Pressing, singolo uscito il 24 luglio 2026 via Warner Records Italy / Warner Music Italy. Il pezzo unisce atmosfere elettroniche e rime urbane, con le collaborazioni di Macello ed Enny P, e anticipa il nuovo capitolo discografico del produttore.
Una svolta sonora: dal rap alla tech house
La versione definitiva di Pressing nasce dalla trasformazione di una traccia rap in una composizione più veloce e orientata alla dance. Durante una sessione in studio con Macello, Big Fish ha riallineato il ritmo, aumentando i BPM e inserendo strumenti e groove tipici della tech house. Il risultato è un incrocio netto tra sonorità urban e club.
La scelta artistica dietro il brano
Big Fish ha voluto sperimentare e rompere gli schemi. Ha rielaborato la base, adattando le strofe al nuovo pattern ritmico. La voce di Enny P è stata inserita per aggiungere un contrasto vocale e temperare il mood del pezzo.
Testo e temi: la pressione della generazione
Pressing racconta le tensioni di una generazione tra ambizione e fragilità. Nel testo emergono ossessioni per il denaro, insicurezze e routine di eccessi. Il ritornello ripetitivo amplifica la sensazione di ansia che percorre tutta la traccia.
- Ambizione e desiderio di successo.
- Contraddizioni emotive e vulnerabilità.
- Rap vs dance: un linguaggio ibrido che cerca nuovi ascoltatori.
Chi sono Macello ed Enny P e cosa portano al brano
Macello, nato nel 2001, rappresenta la nuova leva del rap italiano. Le sue strofe portano freschezza e un linguaggio diretto.
Enny P, artista italo-colombiana, aggiunge sfumature melodiche e una presenza scenica che completa l’intento crossover del pezzo.
Il passato e il presente di Big Fish: produzione e carriera
Attivo fin dai tempi dei Sottotono (1994), Big Fish è uno dei produttori storici dell’hip hop italiano. Ha partecipato alla costruzione di album che hanno segnato il genere nel nostro paese.
Tra i progetti più noti in cui ha lasciato il segno ci sono:
- Tradimento – Fabri Fibra
- Supereroe – Emis Killa
- Nesliving Vol. 3 – Voglio di + – Nesli
Dopo la reunion dei Sottotono nel 2021, Big Fish ha ripreso a pubblicare a proprio nome. Nel 2025 ha pubblicato Lato B e ha collaborato a Amore Disonesto con Jake La Furia e Carl Brave. Pressing è il nuovo tassello prima dell’uscita del prossimo progetto discografico.
Ascolto e risorse multimediali
Il singolo è disponibile sulle principali piattaforme digitali. Di seguito l’embed per ascoltare il brano su Spotify.
Foto di Big Fish: Alessandra Trucillo
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.