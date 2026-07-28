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E-VAI car sharing sospeso per privati: servizio non più sostenibile

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Di : Serena Gualtieri

E-VAI sospende il servizio di car sharing per privati: "Non è più sostenibile"
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E-VAI ha comunicato una riorganizzazione del servizio di car sharing elettrico in Lombardia: a causa dei maggiori costi, il servizio per clienti privati e professionisti indipendenti verrà sospeso. La decisione punta a preservare l’offerta per le imprese, mentre la società rivede il proprio modello operativo per far fronte all’aumento delle spese.

Perché è stata presa questa scelta: i costi che pesano sulla mobilità condivisa

Secondo l’azienda, il contesto economico ha reso difficile mantenere l’offerta per gli utenti singoli. Tre fattori principali hanno inciso sui conti:

  • Aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia elettrica.

  • Incremento dei canoni di noleggio delle vetture.

  • Maggiori costi operativi e di gestione della flotta elettrica.

In pratica, il mix di queste variabili ha reso meno sostenibile il servizio per il mercato consumer. E-VAI parla di una necessità di ricalibrare il proprio modello di business per adattarsi alla nuova realtà dei costi.

Che cosa cambia per gli utenti privati e i liberi professionisti

Le modifiche avranno effetto a breve termine. A partire dal 1° settembre il servizio non sarà più disponibile per privati e professionisti autonomi. Questo significa che chi usa E-VAI per spostamenti personali o lavoro in forma individuale dovrà cercare alternative.

  • Accesso al servizio: sospeso per utenze private.

  • Riserva auto: non sarà più possibile prenotare con account consumer.

  • Supporto clienti: la società ha annunciato comunicazioni ai singoli clienti interessati.

Il servizio per le aziende resta operativo: cosa prevede l’offerta business

Il comparto aziendale non subisce la chiusura. L’offerta dedicata alle imprese continuerà a funzionare con le condizioni rivolte al corporate car sharing.

  • Contratti business: manterranno accesso e gestione della flotta.

  • Soluzioni per flotte aziendali: rimangono attive e supportate.

  • Eventuali revisioni commerciali: l’azienda ha annunciato una revisione del modello di servizio.

Parole dell’azienda e successive mosse strategiche

Cosa ha comunicato E-VAI

L’azienda ha spiegato che il mutamento dei costi energetici e dei canoni di noleggio ha inciso in modo significativo sulla marginalità. Per questo motivo si è resa necessaria una ridefinizione del core business.

Quali scenari sono possibili

  • Rimodulazione dell’offerta per il mercato consumer.

  • Focalizzazione su contratti corporate più sostenibili.

  • Valutazione di formule alternative di mobilità condivisa.

Impatto sul territorio e prime reazioni

La sospensione del servizio per privati riguarda la Lombardia e interessa sia chi usa il car sharing occasionalmente sia i professionisti indipendenti che lo integrano nella loro attività quotidiana. Associazioni di settore e clienti potrebbero chiedere chiarimenti sulle opzioni sostitutive e sulle tempistiche dei cambi.

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