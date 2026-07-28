E-VAI car sharing sospeso per privati: servizio non più sostenibile

E-VAI ha comunicato una riorganizzazione del servizio di car sharing elettrico in Lombardia: a causa dei maggiori costi, il servizio per clienti privati e professionisti indipendenti verrà sospeso. La decisione punta a preservare l’offerta per le imprese, mentre la società rivede il proprio modello operativo per far fronte all’aumento delle spese.

Perché è stata presa questa scelta: i costi che pesano sulla mobilità condivisa

Secondo l’azienda, il contesto economico ha reso difficile mantenere l’offerta per gli utenti singoli. Tre fattori principali hanno inciso sui conti:

Aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia elettrica.

Incremento dei canoni di noleggio delle vetture.

Maggiori costi operativi e di gestione della flotta elettrica.

In pratica, il mix di queste variabili ha reso meno sostenibile il servizio per il mercato consumer. E-VAI parla di una necessità di ricalibrare il proprio modello di business per adattarsi alla nuova realtà dei costi.

Che cosa cambia per gli utenti privati e i liberi professionisti

Le modifiche avranno effetto a breve termine. A partire dal 1° settembre il servizio non sarà più disponibile per privati e professionisti autonomi. Questo significa che chi usa E-VAI per spostamenti personali o lavoro in forma individuale dovrà cercare alternative.

Accesso al servizio: sospeso per utenze private.

Riserva auto: non sarà più possibile prenotare con account consumer.

Supporto clienti: la società ha annunciato comunicazioni ai singoli clienti interessati.

Il servizio per le aziende resta operativo: cosa prevede l’offerta business

Il comparto aziendale non subisce la chiusura. L’offerta dedicata alle imprese continuerà a funzionare con le condizioni rivolte al corporate car sharing.

Contratti business: manterranno accesso e gestione della flotta.

Soluzioni per flotte aziendali: rimangono attive e supportate.

Eventuali revisioni commerciali: l’azienda ha annunciato una revisione del modello di servizio.

Parole dell’azienda e successive mosse strategiche

Cosa ha comunicato E-VAI

L’azienda ha spiegato che il mutamento dei costi energetici e dei canoni di noleggio ha inciso in modo significativo sulla marginalità. Per questo motivo si è resa necessaria una ridefinizione del core business.

Quali scenari sono possibili

Rimodulazione dell’offerta per il mercato consumer.

Focalizzazione su contratti corporate più sostenibili.

Valutazione di formule alternative di mobilità condivisa.

Impatto sul territorio e prime reazioni

La sospensione del servizio per privati riguarda la Lombardia e interessa sia chi usa il car sharing occasionalmente sia i professionisti indipendenti che lo integrano nella loro attività quotidiana. Associazioni di settore e clienti potrebbero chiedere chiarimenti sulle opzioni sostitutive e sulle tempistiche dei cambi.

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