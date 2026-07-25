Raffaella il musical: audizioni il 23 settembre per la protagonista

La selezione per il ruolo principale di Raffaella nel nuovo biopic teatrale continua: il 23 settembre il Teatro Brancaccio ospita un nuovo turno di audizioni. La produzione cerca volti giovani, talenti completi e non nomi già affermati, per dare vita a una figura iconica della televisione italiana.
Come partecipare alle audizioni a Roma: date, luogo e contatti
Le audizioni si svolgono il 23 settembre al Teatro Brancaccio, in Via Merulana 244 a Roma. Chi vuole candidarsi deve scrivere a casting@teatrobrancaccio.it indicando se si propone per l’insieme o per uno dei ruoli.
- Orario di convocazione: presentarsi alle 9:00 con curriculum e due foto (intera e primo piano).
- Per le candidate all’ensemble la registrazione è obbligatoria e non ci sono preselezioni.
- Età minima: compiuti 18 anni il giorno dell’audizione.
Requisiti richiesti per le prove dei ruoli principali
Le parti ancora aperte prevedono prove specifiche. È necessario preparare materiale vocale e recitativo insieme a una coreografia.
- Raffaella (età scenica 20-25): due scene di recitazione, un brano cantato e una coreografia modern di massimo 1 minuto e 50 secondi. Si richiede ottima tecnica di danza, padronanza vocale e forte presenza scenica.
- Nadia (età scenica 20-25): ruolo di amica della protagonista, parte brillante; è richiesta buona tecnica di danza e competenza vocale.
I materiali musicali e gli spartiti sono disponibili tramite il bando ufficiale indicato dalla produzione.
Procedure e prove previste per l’ensemble
Le prove per l’ensemble prevedono sia una parte coreografica sia un test canoro e attoriale. La giornata è organizzata per genere e livello tecnico.
- Registrazione: ballerine alle 9:00, ballerini alle 10:00.
- Prima fase: viene insegnata una coreografia sul posto; chi supera questa prova prosegue con le selezioni.
- Seconda fase: presentazione di una coreografia modern a scelta, un brano tratto dal repertorio di Raffaella Carrà (max 2 minuti) e un monologo brillante di 1 minuto e 30 secondi.
- Si cercano anche danzatori con abilità acrobatiche.
Profilo ideale della protagonista e perché il casting è selettivo
La produzione ha scelto di non puntare su nomi affermati. La protagonista sarà una giovane interprete sconosciuta al grande pubblico, e non soltanto una.
- La compagnia cerca due interpreti per alternare le recite, come avviene in repertori estesi.
- Competenze richieste: canto professionale, tecnica di danza avanzata e capacità attoriale per sostenere due ore di spettacolo.
- Età scenica indicativa: 20-25 anni.
Durata del contratto, condizioni e tempistiche
Il periodo lavorativo previsto per la produzione italiana è definito e offre un’opzione per la stagione successiva.
- Periodo contrattuale: dall’11 gennaio al 18 aprile 2027.
- La partecipazione alle selezioni è gratuita e non sono previsti rimborsi per i viaggi.
- Esito delle selezioni: i candidati idonei saranno contattati entro circa un mese.
La produzione richiede disponibilità per l’intero periodo indicato e chiarisce che non vengono rimborsati i costi di trasferta.
Che tipo di spettacolo sarà: trama, musica e squadra creativa
Il musical racconta la vita artistica e personale di Raffaella Carrà, dal debutto in Italia fino al successo internazionale, con alcuni dei suoi brani eseguiti dal vivo da una band in scena.
- Testo e regia: Luciano Cannito.
- Produzione: Alessandro Longobardi per Viola Produzioni, insieme a Valeria Arzenton per VA Srl e DreamCatcher.
- Coreografie: Fabrizio Prolli. Direzione musicale: Angelo Racz.
Versioni internazionali e questione legale sui diritti
La versione italiana segue l’allestimento spagnolo, che aveva visto in scena Lorena Santiago nella parte principale. I creatori specificano che l’opera è stata concepita in italiano e poi tradotta.
In passato c’è stata una controversia sui diritti d’immagine promossa da Gianluca Pelloni Bulzoni, erede della Carrà. I produttori dichiarano che la questione è stata superata.
Materiali utili e consigli per la candidatura
- Portare curriculum aggiornato e foto professionali.
- Preparare spartiti e backing se richiesti; verificare il bando per riferimenti musicali.
- Allenarsi su tecnica modern, canto e presenza scenica per rispondere alle prove multiple.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.