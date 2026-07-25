Raffaella il musical: audizioni il 23 settembre per la protagonista

La selezione per il ruolo principale di Raffaella nel nuovo biopic teatrale continua: il 23 settembre il Teatro Brancaccio ospita un nuovo turno di audizioni. La produzione cerca volti giovani, talenti completi e non nomi già affermati, per dare vita a una figura iconica della televisione italiana.

Come partecipare alle audizioni a Roma: date, luogo e contatti

Le audizioni si svolgono il 23 settembre al Teatro Brancaccio, in Via Merulana 244 a Roma. Chi vuole candidarsi deve scrivere a casting@teatrobrancaccio.it indicando se si propone per l’insieme o per uno dei ruoli.

Orario di convocazione: presentarsi alle 9:00 con curriculum e due foto (intera e primo piano).

Per le candidate all’ensemble la registrazione è obbligatoria e non ci sono preselezioni.

Età minima: compiuti 18 anni il giorno dell’audizione.

Requisiti richiesti per le prove dei ruoli principali

Le parti ancora aperte prevedono prove specifiche. È necessario preparare materiale vocale e recitativo insieme a una coreografia.

Raffaella (età scenica 20-25): due scene di recitazione, un brano cantato e una coreografia modern di massimo 1 minuto e 50 secondi. Si richiede ottima tecnica di danza, padronanza vocale e forte presenza scenica.

(età scenica 20-25): due scene di recitazione, un brano cantato e una coreografia modern di massimo 1 minuto e 50 secondi. Si richiede ottima tecnica di danza, padronanza vocale e forte presenza scenica. Nadia (età scenica 20-25): ruolo di amica della protagonista, parte brillante; è richiesta buona tecnica di danza e competenza vocale.

I materiali musicali e gli spartiti sono disponibili tramite il bando ufficiale indicato dalla produzione.

Procedure e prove previste per l’ensemble

Le prove per l’ensemble prevedono sia una parte coreografica sia un test canoro e attoriale. La giornata è organizzata per genere e livello tecnico.

Registrazione: ballerine alle 9:00, ballerini alle 10:00.

Prima fase: viene insegnata una coreografia sul posto; chi supera questa prova prosegue con le selezioni.

Seconda fase: presentazione di una coreografia modern a scelta, un brano tratto dal repertorio di Raffaella Carrà (max 2 minuti) e un monologo brillante di 1 minuto e 30 secondi.

(max 2 minuti) e un monologo brillante di 1 minuto e 30 secondi. Si cercano anche danzatori con abilità acrobatiche.

Profilo ideale della protagonista e perché il casting è selettivo

La produzione ha scelto di non puntare su nomi affermati. La protagonista sarà una giovane interprete sconosciuta al grande pubblico, e non soltanto una.

La compagnia cerca due interpreti per alternare le recite, come avviene in repertori estesi.

per alternare le recite, come avviene in repertori estesi. Competenze richieste: canto professionale, tecnica di danza avanzata e capacità attoriale per sostenere due ore di spettacolo.

Età scenica indicativa: 20-25 anni.

Durata del contratto, condizioni e tempistiche

Il periodo lavorativo previsto per la produzione italiana è definito e offre un’opzione per la stagione successiva.

Periodo contrattuale: dall’11 gennaio al 18 aprile 2027.

La partecipazione alle selezioni è gratuita e non sono previsti rimborsi per i viaggi.

Esito delle selezioni: i candidati idonei saranno contattati entro circa un mese.

La produzione richiede disponibilità per l’intero periodo indicato e chiarisce che non vengono rimborsati i costi di trasferta.

Che tipo di spettacolo sarà: trama, musica e squadra creativa

Il musical racconta la vita artistica e personale di Raffaella Carrà, dal debutto in Italia fino al successo internazionale, con alcuni dei suoi brani eseguiti dal vivo da una band in scena.

Testo e regia: Luciano Cannito .

. Produzione: Alessandro Longobardi per Viola Produzioni , insieme a Valeria Arzenton per VA Srl e DreamCatcher.

, insieme a Valeria Arzenton per VA Srl e DreamCatcher. Coreografie: Fabrizio Prolli. Direzione musicale: Angelo Racz.

Versioni internazionali e questione legale sui diritti

La versione italiana segue l’allestimento spagnolo, che aveva visto in scena Lorena Santiago nella parte principale. I creatori specificano che l’opera è stata concepita in italiano e poi tradotta.

In passato c’è stata una controversia sui diritti d’immagine promossa da Gianluca Pelloni Bulzoni, erede della Carrà. I produttori dichiarano che la questione è stata superata.

Materiali utili e consigli per la candidatura

Portare curriculum aggiornato e foto professionali.

Preparare spartiti e backing se richiesti; verificare il bando per riferimenti musicali.

Allenarsi su tecnica modern, canto e presenza scenica per rispondere alle prove multiple.

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