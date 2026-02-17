Angelo Branduardi: fuori Futuro Antico IX, Ferrara e la musica alla corte degli Estensi

Il Maestro Angelo Branduardi torna a esplorare melodie antiche con un progetto dedicato alla grande stagione musicale di Ferrara, invitando l’ascoltatore a un viaggio tra corti, strumenti e rielaborazioni moderne che riscoprono il Rinascimento italiano.

Angelo Branduardi e il nuovo capitolo: Futuro Antico IX dedicato a Ferrara

Il nuovo album Futuro Antico IX – Ferrara: la musica alla corte degli Estensi prosegue la serie che mette in luce repertori storici europei e italiani. La pubblicazione è disponibile in formato fisico e digitale. La distribuzione fisica è curata da Universal Music Italia, mentre la versione digitale è gestita da Pirames International.

Evento di lancio: emozioni al Teatro Comunale Claudio Abbado

Il disco è stato presentato l’11 dicembre in un concerto al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara. La serata ha celebrato anche i 30 anni di Ferrara come città patrimonio UNESCO. L’evento ha messo in scena arrangiamenti e atmosfere ispirate alla corte estense.

Arrangement e esecuzione: come è nato il suono del progetto

Le melodie antiche sono state rielaborate da Angelo Branduardi insieme a Luisa Zappa Branduardi. L’esecuzione è affidata all’ensemble Scintille di musica, diretto da Francesca Torelli. Strumenti d’epoca e moderni dialogano per restituire il colore sonoro del Rinascimento.

Il singolo: ‘Bella Brunetta’ e i suoi legami storici

Ad anticipare l’album è uscito il singolo Bella Brunetta, un canto popolare legato alla tradizione ferrarese con radici medievali. Gli studi indicano affinità melodiche con il celebre brano Bella ciao, sebbene tracce della melodia si ritrovino già in canti francesi del Cinquecento.

Tracce dell’album: lista completa

Di seguito l’elenco dei brani presenti in Futuro Antico IX:

Anonimo: Bella Brunetta Maurizio Cazzati: Passacaglia (strumentale) Anonimo: Susanna la va al ballo Alessandro Piccinini: Toccata e sarabanda (strumentale) Giovanni Stefani: Bella mia questo mio core Bartolomeo Tromboncino: Non val acqua al mio gran foco (strumentale) Pierre Phalèse: Gagliarda ferrarese (strumentale) Bartolomeo Tromboncino: Ecco che per amarte Guglielmo Ebreo: Amoroso (strumentale) Giovanni Stefani: Alma mia Maurizio Cazzati: Ciaccona (strumentale) Girolamo Frescobaldi: Canzone II a 4 sopra la Romanesca (strumentale) Orazio Vecchi: So ben mi c’ha bon tempo

Chi suona: ensemble, strumentisti e ruoli

L’ensemble Scintille di musica è al centro dell’esecuzione, sotto la direzione di Francesca Torelli. Ecco i musicisti che partecipano al progetto:

Francesca Torelli – arciliuto e chitarra barocca (direzione)

Gian Andrea Guerra – violino

Stefano Vezzani – flauto e bombarda

Marco Ferrari – flauto

Fabio Tricomi – viella, zampogna, percussioni

Cristiano Contadin – viola da gamba

Fabio Longo – violone

Registrazione e post-produzione: dove e da chi

Le sessioni di registrazione si sono svolte nell’ottobre 2025 presso Over Studio Recording di Cento (FE). Le registrazioni sono state curate da Raul Girotti, con assistenza di Angelo Paracchini. Il mastering è stato eseguito allo Studio Fonoprint di Bologna da Enrico Capalbo.

