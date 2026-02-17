Angelo Branduardi: fuori Futuro Antico IX, Ferrara e la musica alla corte degli Estensi

Il Maestro Angelo Branduardi torna a esplorare melodie antiche con un progetto dedicato alla grande stagione musicale di Ferrara, invitando l’ascoltatore a un viaggio tra corti, strumenti e rielaborazioni moderne che riscoprono il Rinascimento italiano.
Angelo Branduardi e il nuovo capitolo: Futuro Antico IX dedicato a Ferrara
Il nuovo album Futuro Antico IX – Ferrara: la musica alla corte degli Estensi prosegue la serie che mette in luce repertori storici europei e italiani. La pubblicazione è disponibile in formato fisico e digitale. La distribuzione fisica è curata da Universal Music Italia, mentre la versione digitale è gestita da Pirames International.
Evento di lancio: emozioni al Teatro Comunale Claudio Abbado
Il disco è stato presentato l’11 dicembre in un concerto al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara. La serata ha celebrato anche i 30 anni di Ferrara come città patrimonio UNESCO. L’evento ha messo in scena arrangiamenti e atmosfere ispirate alla corte estense.
Arrangement e esecuzione: come è nato il suono del progetto
Le melodie antiche sono state rielaborate da Angelo Branduardi insieme a Luisa Zappa Branduardi. L’esecuzione è affidata all’ensemble Scintille di musica, diretto da Francesca Torelli. Strumenti d’epoca e moderni dialogano per restituire il colore sonoro del Rinascimento.
Il singolo: ‘Bella Brunetta’ e i suoi legami storici
Ad anticipare l’album è uscito il singolo Bella Brunetta, un canto popolare legato alla tradizione ferrarese con radici medievali. Gli studi indicano affinità melodiche con il celebre brano Bella ciao, sebbene tracce della melodia si ritrovino già in canti francesi del Cinquecento.
Tracce dell’album: lista completa
Di seguito l’elenco dei brani presenti in Futuro Antico IX:
- Anonimo: Bella Brunetta
- Maurizio Cazzati: Passacaglia (strumentale)
- Anonimo: Susanna la va al ballo
- Alessandro Piccinini: Toccata e sarabanda (strumentale)
- Giovanni Stefani: Bella mia questo mio core
- Bartolomeo Tromboncino: Non val acqua al mio gran foco (strumentale)
- Pierre Phalèse: Gagliarda ferrarese (strumentale)
- Bartolomeo Tromboncino: Ecco che per amarte
- Guglielmo Ebreo: Amoroso (strumentale)
- Giovanni Stefani: Alma mia
- Maurizio Cazzati: Ciaccona (strumentale)
- Girolamo Frescobaldi: Canzone II a 4 sopra la Romanesca (strumentale)
- Orazio Vecchi: So ben mi c’ha bon tempo
Chi suona: ensemble, strumentisti e ruoli
L’ensemble Scintille di musica è al centro dell’esecuzione, sotto la direzione di Francesca Torelli. Ecco i musicisti che partecipano al progetto:
- Francesca Torelli – arciliuto e chitarra barocca (direzione)
- Gian Andrea Guerra – violino
- Stefano Vezzani – flauto e bombarda
- Marco Ferrari – flauto
- Fabio Tricomi – viella, zampogna, percussioni
- Cristiano Contadin – viola da gamba
- Fabio Longo – violone
Registrazione e post-produzione: dove e da chi
Le sessioni di registrazione si sono svolte nell’ottobre 2025 presso Over Studio Recording di Cento (FE). Le registrazioni sono state curate da Raul Girotti, con assistenza di Angelo Paracchini. Il mastering è stato eseguito allo Studio Fonoprint di Bologna da Enrico Capalbo.
Articoli simili
- Big Little Lies 3: HBO sceglie la sceneggiatrice per il ritorno della serie
- Inverno feat Ethan non sento più niente: il singolo evoca il desiderio di tornare a sentire
- Tom Ford Cry to Heaven girato in Italia: riprese a Roma e Caserta, possibile anteprima a Venezia
- Piero Pelù sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia con il film Rumore Dentro
- Tony Colombo, predestinato tra orchestra e il mito di Califano
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.