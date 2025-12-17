Achille Lauro, nuovo singolo senza una stupida storia sulla sua idea dell’amore

Il nuovo singolo di Achille Lauro arriva a completare il percorso di “Comuni mortali” con un brano che punta sull’introspezione e sulla libertà emotiva. L’artista ha anticipato l’uscita sui suoi canali social, scatenando l’attesa dei fan per un pezzo che promette di essere centrale nella fase successiva della sua carriera.
Uscita e disponibilità: quando esce “Senza una stupida storia”
Il singolo sarà pubblicato venerdì 12 settembre e sarà presente su tutte le piattaforme digitali.
- Data di pubblicazione: 12 settembre.
- Etichetta: Warner Music.
- Album di appartenenza: Comuni mortali (tracklist digitale aggiornata).
L’annuncio social e la reazione dei fan
Lauro ha scelto i social per rivelare il titolo e la release. Il post ha generato commenti e condivisioni immediate.
La strategia ha puntato sulla brevità e sull’effetto sorpresa. I fan hanno reagito con entusiasmo e aspettano i live e il possibile lancio di contenuti speciali attorno al pezzo.
Contesto creativo: dove è nato il brano e cosa racconta
Il brano è stato scritto tra Milano e Los Angeles. L’autore ha spiegato che la canzone nasce da un’esigenza personale.
«Amo le strofe, raccontano la mia visione dell’amore. Ho conosciuto il dolore sentimentale come molti»
Il nucleo del messaggio è chiaro: si tratta di riappropriarsi della propria identità. Lauro ribalta l’idea dell’amore che annienta, invitando a libertà e autonomia emotiva.
Risultati del progetto “Comuni mortali” e traguardi raggiunti
Il disco ha già raccolto premi e certificazioni importanti. Questo nuovo singolo rafforza il lavoro compiuto finora.
- Certificazione album: disco di platino (oltre 50.000 copie/unità).
- Singoli di successo: “Amore disperato” (platino), “Amor” (oro).
- Partecipazione a festival: Sanremo 2025 con “Incoscienti giovani” (platino).
Il testo di “Senza una stupida storia” — estratto
Di seguito il testo pubblicato ufficialmente, che descrive sentimenti contrastanti e la scelta di chiudere con ciò che soffoca.
Le persone si consumano
Si guardano e si sminuiscono
Si perdono in nome dell’amore
Che poi non è mai stato amore
Credono in date che sembrano cure
Pensano che cancellare sia sufficiente
E intanto c’è chi non sente più il cuore
Occhi senza motivo, senza ragione
Quanto pesa una fine senza regole
Quanto è dolce impazzire senza preavviso
Non voglio restare qui ad aspettare
Sotto il tuo balcone a gridare «ti amo»
Che bello un finale senza te
Libero dai limiti, senza una stupida storia
Senza una stupida storia d’amore
Le persone si feriscono e poi tornano
A cercare riparo in quello che è già passato
Il nostro amore era reale o un’allucinazione?
Mi sentivo stupido, credevo fosse vero
Era amore? Ero lucido o confuso?
Chi ho incontrato in quella notte era me stesso
O forse un’emozione che mi conosceva troppo bene
Quanto pesa una fine senza regole
Quanto è dolce impazzire senza preavviso
Non voglio restare qui ad aspettare
Sotto il tuo balcone a gridare «ti amo»
Che bello un finale senza te
Libero dai limiti, senza una stupida storia
Senza una stupida storia d’amore
Produzione, possibili mosse future e versione deluxe
Al momento Warner Music conferma l’arrivo del singolo ma non dà dettagli su eventuali edizioni speciali dell’album.
- Non è ancora ufficiale una versione deluxe di Comuni mortali.
- Possibili inserimenti live e video nei prossimi mesi.
- Aggiornamenti attesi tramite i canali ufficiali dell’artista.
Come restare aggiornati e dove condividere le opinioni
La redazione invita i lettori a interagire sui social dell’artista e sulle sue piattaforme ufficiali.
