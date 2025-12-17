Achille Lauro, nuovo singolo senza una stupida storia sulla sua idea dell’amore

Il nuovo singolo di Achille Lauro arriva a completare il percorso di “Comuni mortali” con un brano che punta sull’introspezione e sulla libertà emotiva. L’artista ha anticipato l’uscita sui suoi canali social, scatenando l’attesa dei fan per un pezzo che promette di essere centrale nella fase successiva della sua carriera.

Uscita e disponibilità: quando esce “Senza una stupida storia”

Il singolo sarà pubblicato venerdì 12 settembre e sarà presente su tutte le piattaforme digitali.

Data di pubblicazione: 12 settembre.

12 settembre. Etichetta: Warner Music.

Warner Music. Album di appartenenza: Comuni mortali (tracklist digitale aggiornata).

L’annuncio social e la reazione dei fan

Lauro ha scelto i social per rivelare il titolo e la release. Il post ha generato commenti e condivisioni immediate.

La strategia ha puntato sulla brevità e sull’effetto sorpresa. I fan hanno reagito con entusiasmo e aspettano i live e il possibile lancio di contenuti speciali attorno al pezzo.

Contesto creativo: dove è nato il brano e cosa racconta

Il brano è stato scritto tra Milano e Los Angeles. L’autore ha spiegato che la canzone nasce da un’esigenza personale.

«Amo le strofe, raccontano la mia visione dell’amore. Ho conosciuto il dolore sentimentale come molti»

Il nucleo del messaggio è chiaro: si tratta di riappropriarsi della propria identità. Lauro ribalta l’idea dell’amore che annienta, invitando a libertà e autonomia emotiva.

Risultati del progetto “Comuni mortali” e traguardi raggiunti

Il disco ha già raccolto premi e certificazioni importanti. Questo nuovo singolo rafforza il lavoro compiuto finora.

Certificazione album: disco di platino (oltre 50.000 copie/unità).

disco di platino (oltre 50.000 copie/unità). Singoli di successo: “Amore disperato” (platino), “Amor” (oro).

“Amore disperato” (platino), “Amor” (oro). Partecipazione a festival: Sanremo 2025 con “Incoscienti giovani” (platino).

Il testo di “Senza una stupida storia” — estratto

Di seguito il testo pubblicato ufficialmente, che descrive sentimenti contrastanti e la scelta di chiudere con ciò che soffoca.

Le persone si consumano

Si guardano e si sminuiscono

Si perdono in nome dell’amore

Che poi non è mai stato amore

Credono in date che sembrano cure

Pensano che cancellare sia sufficiente

E intanto c’è chi non sente più il cuore

Occhi senza motivo, senza ragione

Quanto pesa una fine senza regole

Quanto è dolce impazzire senza preavviso

Non voglio restare qui ad aspettare

Sotto il tuo balcone a gridare «ti amo»

Che bello un finale senza te

Libero dai limiti, senza una stupida storia

Senza una stupida storia d’amore

Le persone si feriscono e poi tornano

A cercare riparo in quello che è già passato

Il nostro amore era reale o un’allucinazione?

Mi sentivo stupido, credevo fosse vero

Era amore? Ero lucido o confuso?

Chi ho incontrato in quella notte era me stesso

O forse un’emozione che mi conosceva troppo bene

Quanto pesa una fine senza regole

Quanto è dolce impazzire senza preavviso

Non voglio restare qui ad aspettare

Sotto il tuo balcone a gridare «ti amo»

Che bello un finale senza te

Libero dai limiti, senza una stupida storia

Senza una stupida storia d’amore

Produzione, possibili mosse future e versione deluxe

Al momento Warner Music conferma l’arrivo del singolo ma non dà dettagli su eventuali edizioni speciali dell’album.

Non è ancora ufficiale una versione deluxe di Comuni mortali .

. Possibili inserimenti live e video nei prossimi mesi.

Aggiornamenti attesi tramite i canali ufficiali dell’artista.

Come restare aggiornati e dove condividere le opinioni

La redazione invita i lettori a interagire sui social dell’artista e sulle sue piattaforme ufficiali.

