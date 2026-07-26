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Le Irossa: nuovo EP con inedito tra elettronica e cut-up

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Di : Enrico Valiani

le irossa rileggono il loro repertorio: nell’EP anche un inedito tra elettronica e cut-up
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Una nuova mossa discografica rilancia la scena torinese: le irossa pubblicano un EP di remix e annunciano le ristampe dei primi due album. Il progetto mescola sperimentazione, elettronica e collaborazioni locali, e introduce anche un brano inedito che apre a nuove sonorità.

Chi sono le irossa e il loro percorso artistico

La band è nata a Torino e lavora su un linguaggio musicale che fonde scrittura alternativa e ricerca sonora. Dopo il debutto con Satura nel 2024, è arrivato il secondo album La mia stella aggressiva si nasconde nelle virgole e nei punti nel 2025.

Il gruppo non si limita alla registrazione dei dischi. Preferisce rimodellare i propri pezzi. Nel maggio 2026 hanno pubblicato una versione in portoghese di Le tue dita ferme. Questo passo conferma la loro attitudine a rileggere il repertorio.

Il nuovo EP: cosa contiene e quale direzione prende

Il progetto si intitola Stelle aggressive si addormentano come cani in tempesta ed esce per Sugar Music. Include quattro remix e il pezzo inedito Saxophonist.

Non si tratta solo di rework. L’EP spinge i brani verso territori elettronici. Si passa dalla drum and bass all’ambient, con approcci sonori diversi.

Chi ha firmato i remix

  • Trampa

  • Amore Audio

  • Stasi

  • Lorusso

Ciascun artista ha avuto libertà creativa per trasformare i pezzi originali. Il remix di Potomac firmato da Amore Audio è stato pubblicato in anticipo come assaggio del lavoro.

Il brano inedito: sperimentazione e nuove timbriche

Saxophonist è l’unico inedito del disco. Introduce elementi nuovi per la band, come la drum machine. Il testo alterna inglese e tedesco.

La scrittura usa tecniche di cut-up e automatismo. Il risultato è un pezzo che suona più sperimentale e cinematografico rispetto al materiale precedente.

Uscite fisiche, date e disponibilità

Le ristampe in CD e vinile di Satura e di La mia stella aggressiva si nasconde nelle virgole e nei punti arrivano il 31 luglio. I dischi sono già disponibili in pre-order.

Le copie fisiche saranno anche vendute dal vivo. I concerti della band iniziano il 25 luglio, dove sarà possibile trovare le ristampe.

Tracklist ufficiale di Stelle aggressive si addormentano come cani in tempesta

  • Sotto il pianoforte (Trampa remix)

  • Fango (Stasi remix)

  • Potomac (Amore Audio remix)

  • Saxophonist

  • La mia stella aggressiva (Lorusso remix)

Copertina: Nicolò Canestrelli

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