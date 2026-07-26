Le Irossa: nuovo EP con inedito tra elettronica e cut-up

Una nuova mossa discografica rilancia la scena torinese: le irossa pubblicano un EP di remix e annunciano le ristampe dei primi due album. Il progetto mescola sperimentazione, elettronica e collaborazioni locali, e introduce anche un brano inedito che apre a nuove sonorità.

Chi sono le irossa e il loro percorso artistico

La band è nata a Torino e lavora su un linguaggio musicale che fonde scrittura alternativa e ricerca sonora. Dopo il debutto con Satura nel 2024, è arrivato il secondo album La mia stella aggressiva si nasconde nelle virgole e nei punti nel 2025.

Il gruppo non si limita alla registrazione dei dischi. Preferisce rimodellare i propri pezzi. Nel maggio 2026 hanno pubblicato una versione in portoghese di Le tue dita ferme. Questo passo conferma la loro attitudine a rileggere il repertorio.

Il nuovo EP: cosa contiene e quale direzione prende

Il progetto si intitola Stelle aggressive si addormentano come cani in tempesta ed esce per Sugar Music. Include quattro remix e il pezzo inedito Saxophonist.

Non si tratta solo di rework. L’EP spinge i brani verso territori elettronici. Si passa dalla drum and bass all’ambient, con approcci sonori diversi.

Chi ha firmato i remix

Trampa

Amore Audio

Stasi

Lorusso

Ciascun artista ha avuto libertà creativa per trasformare i pezzi originali. Il remix di Potomac firmato da Amore Audio è stato pubblicato in anticipo come assaggio del lavoro.

Il brano inedito: sperimentazione e nuove timbriche

Saxophonist è l’unico inedito del disco. Introduce elementi nuovi per la band, come la drum machine. Il testo alterna inglese e tedesco.

La scrittura usa tecniche di cut-up e automatismo. Il risultato è un pezzo che suona più sperimentale e cinematografico rispetto al materiale precedente.

Uscite fisiche, date e disponibilità

Le ristampe in CD e vinile di Satura e di La mia stella aggressiva si nasconde nelle virgole e nei punti arrivano il 31 luglio. I dischi sono già disponibili in pre-order.

Le copie fisiche saranno anche vendute dal vivo. I concerti della band iniziano il 25 luglio, dove sarà possibile trovare le ristampe.

Tracklist ufficiale di Stelle aggressive si addormentano come cani in tempesta

Sotto il pianoforte (Trampa remix)

(Trampa remix) Fango (Stasi remix)

(Stasi remix) Potomac (Amore Audio remix)

(Amore Audio remix) Saxophonist

La mia stella aggressiva (Lorusso remix)

Copertina: Nicolò Canestrelli

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