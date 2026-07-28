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Nastri d’Argento 2026: tutti i vincitori, La Grazia di Paolo Sorrentino vince 8 premi

Aggiornato il :

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Di : Martina Fabbri

Tutti i vincitori dei Nastri d’Argento 2026: La Grazia di Paolo Sorrentino domina con 8 premi
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La serata dei Nastri d’Argento 2026 ha consacrato un titolo come protagonista indiscusso, in una notte di premi che ha unito riconoscimenti artistici e omaggi al cinema italiano.

Il grande trionfo: “La grazia” e Paolo Sorrentino

Con una pioggia di riconoscimenti, La grazia si è imposta come il film rivelazione della manifestazione. Il lavoro di Paolo Sorrentino ha raccolto otto premi su nove candidature.

  • Miglior film: La grazia — Paolo Sorrentino

  • Migliore regia: Paolo Sorrentino (La grazia)

  • Migliore sceneggiatura: Paolo Sorrentino (La grazia)

  • Fotografia: Daria D’Antonio (La grazia)

  • Sonoro: Emanuele Cecere e Mirko Perri (La grazia)

  • Migliore attrice protagonista: Anna Ferzetti (La grazia)

  • Migliore attrice non protagonista: Milvia Marigliano (La grazia)

  • Migliore attore protagonista (ex aequo): Toni Servillo (La grazia) e Valerio Mastandrea (Cinque secondi)

Vincitori principali e film premiati

Oltre al film di Sorrentino, la serata ha premiato opere e autori diversi, confermando tendenze e sorprese del cinema nazionale.

  • Miglior esordio: Damiano Michieletto (Primavera)

  • Migliore commedia: La vita va così — Riccardo Milani

  • Migliore soggetto: Jacopo Del Giudice, Paolo Strippoli e Milo Tissone (La valle dei sorrisi)

  • Nastro dell’Anno: Buen Camino — Gennaro Nunziante

Premi agli attori, alle attrici e alla comicità

Gli interpreti sono stati protagonisti con riconoscimenti che spaziano dalla drammaticità alla commedia.

  • Migliore attore non protagonista: Francesco Gheghi (40 secondi)

  • Migliore attrice di commedia: Claudia Pandolfi (2 cuori e 2 capanne)

  • Migliore attore di commedia: Giuseppe Battiston (Lavoreremo da grandi)

Premi tecnici: artigianato e colonna sonora

I riconoscimenti tecnici hanno messo in luce professionisti dietro le quinte, essenziali per l’identità dei film.

  • Scenografia: Gaspare De Pascali e Carlotta Desmann (Duse)

  • Costumi: Maria Rita Barbera e Gaia Calderone (Primavera)

  • Montaggio: Vincenzo Alfieri (40 secondi)

  • Casting Director: Marco Matteo Donat-Cattin e Federica Baglioni (40 secondi)

  • Colonna sonora: Fabio Massimo Capogrosso (Primavera)

  • Migliore canzone originale: “Le cose non dette” — Marcello Grilli, Alessandro Mahmoud, Paolo Buonvino; eseguita da Mahmood

Premi speciali, riconoscimenti istituzionali e talenti emergenti

La serata ha inoltre distribuito premi speciali per carriere e progetti, e ha valorizzato i giovani talenti.

  • Nastro Speciale: Monica Guerritore (Anna)

  • Nastro d’Argento SIAE per la sceneggiatura: Giulia Calenda

  • Premio BNL BNP Paribas: Gioia mia — Margherita Spampinato

  • Nastro d’Argento Fondazione Claudio Nobis: Mariano Rigillo (La salita)

  • Hamilton Behind the Camera: Andrea De Sica (Gli occhi degli altri)

  • Premio Guglielmo Biraghi: Beatrice Savignani (Le cose non dette)

  • Premio Graziella Bonacchi: Adalgisa Manfrida (Ultimo schiaffo)

  • Nastri d’Argento – Nuovo Imaie: Tommaso Cassissa e Adriano Moretti (Notte prima degli esami 3.0)

  • Ospiti onorari: Giancarlo Giannini (La voce de Il Vangelo di Giuda), Barbara Bouchet (Finale: Allegro)

Omaggio alle donne del cinema e il progetto “8 per 80”

La manifestazione ha dedicato spazio a figure femminili chiave, con un riconoscimento pensato per valorizzare diversi ruoli nel settore.

  • Alba Rohrwacher

  • Teresa Saponangelo

  • Francesca Archibugi

  • Laura Samani

  • Tilde Corsi

  • Nicoletta Ercole

  • Francesca Amitrano

  • Chiara Milani

Film emergenti citati e applausi alla serata

Tra le menzioni della giuria è emersa la serata dedicata ai nuovi autori. Primavera ha ottenuto premi per esordio, costumi e colonna sonora.

  • Primavera: Miglior esordio, costumi e colonna sonora

  • La vita va così: Nastro per la migliore commedia

  • 40 secondi: premi per montaggio e casting

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