Nastri d’Argento 2026: tutti i vincitori, La Grazia di Paolo Sorrentino vince 8 premi

La serata dei Nastri d’Argento 2026 ha consacrato un titolo come protagonista indiscusso, in una notte di premi che ha unito riconoscimenti artistici e omaggi al cinema italiano.

Il grande trionfo: “La grazia” e Paolo Sorrentino

Con una pioggia di riconoscimenti, La grazia si è imposta come il film rivelazione della manifestazione. Il lavoro di Paolo Sorrentino ha raccolto otto premi su nove candidature.

Miglior film : La grazia — Paolo Sorrentino

: La grazia — Paolo Sorrentino Migliore regia : Paolo Sorrentino (La grazia)

: Paolo Sorrentino (La grazia) Migliore sceneggiatura : Paolo Sorrentino (La grazia)

: Paolo Sorrentino (La grazia) Fotografia : Daria D’Antonio (La grazia)

: Daria D’Antonio (La grazia) Sonoro : Emanuele Cecere e Mirko Perri (La grazia)

: Emanuele Cecere e Mirko Perri (La grazia) Migliore attrice protagonista : Anna Ferzetti (La grazia)

: Anna Ferzetti (La grazia) Migliore attrice non protagonista : Milvia Marigliano (La grazia)

: Milvia Marigliano (La grazia) Migliore attore protagonista (ex aequo): Toni Servillo (La grazia) e Valerio Mastandrea (Cinque secondi)

Vincitori principali e film premiati

Oltre al film di Sorrentino, la serata ha premiato opere e autori diversi, confermando tendenze e sorprese del cinema nazionale.

Miglior esordio : Damiano Michieletto (Primavera)

: Damiano Michieletto (Primavera) Migliore commedia : La vita va così — Riccardo Milani

: La vita va così — Riccardo Milani Migliore soggetto : Jacopo Del Giudice, Paolo Strippoli e Milo Tissone (La valle dei sorrisi)

: Jacopo Del Giudice, Paolo Strippoli e Milo Tissone (La valle dei sorrisi) Nastro dell’Anno: Buen Camino — Gennaro Nunziante

Premi agli attori, alle attrici e alla comicità

Gli interpreti sono stati protagonisti con riconoscimenti che spaziano dalla drammaticità alla commedia.

Migliore attore non protagonista : Francesco Gheghi (40 secondi)

: Francesco Gheghi (40 secondi) Migliore attrice di commedia : Claudia Pandolfi (2 cuori e 2 capanne)

: Claudia Pandolfi (2 cuori e 2 capanne) Migliore attore di commedia: Giuseppe Battiston (Lavoreremo da grandi)

Premi tecnici: artigianato e colonna sonora

I riconoscimenti tecnici hanno messo in luce professionisti dietro le quinte, essenziali per l’identità dei film.

Scenografia : Gaspare De Pascali e Carlotta Desmann (Duse)

: Gaspare De Pascali e Carlotta Desmann (Duse) Costumi : Maria Rita Barbera e Gaia Calderone (Primavera)

: Maria Rita Barbera e Gaia Calderone (Primavera) Montaggio : Vincenzo Alfieri (40 secondi)

: Vincenzo Alfieri (40 secondi) Casting Director : Marco Matteo Donat-Cattin e Federica Baglioni (40 secondi)

: Marco Matteo Donat-Cattin e Federica Baglioni (40 secondi) Colonna sonora : Fabio Massimo Capogrosso (Primavera)

: Fabio Massimo Capogrosso (Primavera) Migliore canzone originale: “Le cose non dette” — Marcello Grilli, Alessandro Mahmoud, Paolo Buonvino; eseguita da Mahmood

Premi speciali, riconoscimenti istituzionali e talenti emergenti

La serata ha inoltre distribuito premi speciali per carriere e progetti, e ha valorizzato i giovani talenti.

Nastro Speciale : Monica Guerritore (Anna)

: Monica Guerritore (Anna) Nastro d’Argento SIAE per la sceneggiatura : Giulia Calenda

: Giulia Calenda Premio BNL BNP Paribas : Gioia mia — Margherita Spampinato

: Gioia mia — Margherita Spampinato Nastro d’Argento Fondazione Claudio Nobis : Mariano Rigillo (La salita)

: Mariano Rigillo (La salita) Hamilton Behind the Camera : Andrea De Sica (Gli occhi degli altri)

: Andrea De Sica (Gli occhi degli altri) Premio Guglielmo Biraghi : Beatrice Savignani (Le cose non dette)

: Beatrice Savignani (Le cose non dette) Premio Graziella Bonacchi : Adalgisa Manfrida (Ultimo schiaffo)

: Adalgisa Manfrida (Ultimo schiaffo) Nastri d’Argento – Nuovo Imaie : Tommaso Cassissa e Adriano Moretti (Notte prima degli esami 3.0)

: Tommaso Cassissa e Adriano Moretti (Notte prima degli esami 3.0) Ospiti onorari: Giancarlo Giannini (La voce de Il Vangelo di Giuda), Barbara Bouchet (Finale: Allegro)

Omaggio alle donne del cinema e il progetto “8 per 80”

La manifestazione ha dedicato spazio a figure femminili chiave, con un riconoscimento pensato per valorizzare diversi ruoli nel settore.

Alba Rohrwacher

Teresa Saponangelo

Francesca Archibugi

Laura Samani

Tilde Corsi

Nicoletta Ercole

Francesca Amitrano

Chiara Milani

Film emergenti citati e applausi alla serata

Tra le menzioni della giuria è emersa la serata dedicata ai nuovi autori. Primavera ha ottenuto premi per esordio, costumi e colonna sonora.

Primavera : Miglior esordio, costumi e colonna sonora

: Miglior esordio, costumi e colonna sonora La vita va così : Nastro per la migliore commedia

: Nastro per la migliore commedia 40 secondi: premi per montaggio e casting

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