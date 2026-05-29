Valerio Scanu: nuovo singolo e la promessa non mantenuta di Maria De Filippi

Valerio Scanu torna sotto i riflettori con un nuovo brano e dichiarazioni che riavviano vecchie tensioni televisive. Il singolo arriva nel giorno del suo compleanno e le rivelazioni rilasciate al podcast scelto dall’artista fanno discutere su cachet, promesse mancate e rapporti incrinati.

Il singolo pubblicato nel giorno del compleanno

Da venerdì 10 aprile è in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali Spunta la luna dal monte, reinterpretazione che vede la voce di Maria Luisa Congiu al fianco di Valerio Scanu. Il brano è edito da NatyLoveYou/ADA Music Italy.

La scelta di riproporre un pezzo legato alla tradizione sarda segna l’inizio di un progetto più ampio. Scanu parla di un format che unisce live e album, un percorso che toccherà anche i temi che lo hanno accompagnato a Sanremo.

Il cachet percepito a L’Isola dei Famosi

Tra i retroscena raccontati dal cantante c’è la cifra ricevuta per la partecipazione a L’Isola dei Famosi. L’esperienza del 2015, secondo Scanu, è stata economicamente la più rilevante della sua carriera.

Importo totale dichiarato: 144.000 euro.

144.000 euro. Stima per puntata: circa 18.000 euro.

circa 18.000 euro. Partenza trattativa: intorno ai 5.000 euro a puntata, poi rivista al rialzo.

Scanu racconta di una trattativa iniziata in modo informale e di una decisione presa quasi per scherzo. Ha spiegato che chiese somme a lui sembrate esagerate, rimanendo sorpreso dall’accettazione. Ha anche sottolineato la disparità dei cachet all’interno del cast.

La frattura con Maria De Filippi: promessa e gelo

Un capitolo centrale del racconto riguarda il rapporto con Maria De Filippi. Scanu afferma che fu la conduttrice a rassicurarlo, offrendo visibilità a chiusura del programma.

Secondo la sua versione, la promessa includeva ospitate e spazi per presentare nuova musica. Al ritorno dall’Honduras quei piani, dice Scanu, non si sono concretizzati. Da qui si sarebbe creata una tensione che andrà oltre la semplice incomprensione.

La sequenza degli eventi che portarono alla crisi

2008: inizio del rapporto professionale tra Scanu e De Filippi. 2010: momento clou con la vittoria a Sanremo. 2015: partecipazione a L’Isola dei Famosi e promesse non mantenute. 2016: adesione a Ballando con le Stelle e comunicato critico di Scanu. Subito dopo: diffida e querela, il rapporto si incrina definitivamente.

Oggi l’artista riconosce che alcune questioni avrebbero meritato un confronto riservato. Tuttavia mantiene ferma la propria versione dei fatti e non nasconde il rammarico per come si sono evolute le cose.

Il percorso artistico: tra omaggi e nuovi progetti

Il singolo non è un semplice rilascio estemporaneo. Scanu parla di uno spettacolo live che accompagnerà l’uscita del materiale discografico. L’intento è raccontare la sua carriera attraverso canzoni che rimandano a tappe precise.

Reinterpretazione storica: il pezzo nasce dall’interpretazione di Pierangelo Bertoli con i Tazenda .

il pezzo nasce dall’interpretazione di con i . Sanremo nel mirino: l’originale era noto per un applauso memorabile al Festival.

l’originale era noto per un applauso memorabile al Festival. Prossime mosse: album con riletture e inediti, e spettacolo dal vivo nelle principali città italiane.

Scanu promette che il progetto sarà più ampio di un semplice disco. Vuole portare in giro una narrazione musicale che intrecci ricordi personali e grandi riferimenti della canzone italiana.

Cosa resta sotto i riflettori

Per ora l’attenzione mediatica si divide tra il nuovo brano e le confessioni televisive. Da un lato la musica e la volontà di rinnovarsi. Dall’altro, vecchie controversie che tornano a emergere con forza.

Resta da vedere come evolverà il dialogo con i protagonisti citati e se il nuovo progetto discografico riuscirà a spostare il focus sulle qualità artistiche di Scanu.

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