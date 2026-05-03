Film maggio 2026: i 15 titoli da non perdere

Questo maggio il calendario del cinema esplode tra gigantismi pop, autori provocatori e sorprese in streaming. Tra horror che nascono online, ritorni di registi amatissimi e concerti trasformati in esperienze cinematografiche, c’è un film per ogni umore. Scorri la selezione per programmare uscite e visioni imperdibili.
Blockbuster e azione: adrenalina in sala
- Mortal Kombat II di Simon McQuoid porta in sala la rissa definitiva: Karl Urban è Johnny Cage. Data: dal 6 maggio.
- In the Grey di Guy Ritchie è un action da squadra con Jake Gyllenhaal e Henry Cavill. Uscita: 14 maggio.
- Star Wars: The Mandalorian and Grogu, il duo più amato della saga approda in IMAX. Al cinema: 20 maggio.
- Backrooms di Kane Parsons è l’horror nato dal web che diventa set vero. In sala: 27 maggio.
- Kill Bill: The Whole Bloody Affair di Quentin Tarantino riunisce i due volumi in un’unica versione. Evento limitato: dal 28 maggio.
Autori in concorso e titoli d’autore da non perdere
- Dracula di Radu Jude rivisita il mito in chiave delirante e meta-cinematografica. Al cinema: 7 maggio.
- Amarga Navidad di Pedro Almodóvar torna allo spagnolo e va a Cannes. In sala: 21 maggio.
- Millennium Actress di Satoshi Kon arriva in 4K per tre giorni speciali. Programmazione: 11-13 maggio.
- Manas – Sorelle di Marianna Brennand Fortes, vincitore a Venezia, racconta l’Amazzonia e l’adolescenza. In sala: 7 maggio.
- Lo sguardo misterioso del fenicottero di Diego Céspedes fonde western e realismo magico. Su Mubi dal 15 maggio.
- L’amore che rimane di Hlynur Pálmason osserva la separazione da occhi familiari. In sala: 28 maggio.
Musica, concerti e documentari live per il grande schermo
- Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour, riprese in 3D dirette da Billie e James Cameron. Sul grande schermo: 7 maggio.
- Willie Peyote – Elegia sabauda, documentario di Enrico Bisi sull’artista torinese e il suo ritorno a Sanremo. Proiezioni speciali: 4, 5 e 6 maggio.
Commedie e film sentimentali: leggerezza e cuore
- Non è un paese per single, commedia romantica italiana tratta dal romanzo di Felicia Kingsley. Su Prime Video dall’8 maggio.
- Ladies First con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike ribalta i ruoli di genere in chiave satirica. Disponibile su Netflix dal 22 maggio.
- Noi due sconosciuti della norvegese Janicke Askevold esplora maternità e verità con toni scomodi. Al cinema: 7 maggio.
- Mother Mary di David Lowery mette Anne Hathaway al centro di una storia pop e imprevista. Al cinema: 14 maggio.
Thriller psicologici e drammi intensi
- Illusione di Francesca Archibugi è un thriller che indaga la tratta e le relazioni psicologiche. In sala: 7 maggio.
- Tuner – L’accordatore di Daniel Roher segue un protagonista con iperacusia in un thriller di tensione. In sala: 28 maggio.
- Il silenzio degli altri – Sorda di Eva Libertad racconta maternità e sordità in modo autentico. Al cinema: 28 maggio.
- Le tigri di Mompracem di Alberto Rodríguez è un noir portuale sul traffico e i legami familiari. In sala: 14 maggio.
Animazione, famiglia e film per tutte le età
- Pecore sotto copertura, una commedia family con pecore detective e la voce di Hugh Jackman. Al cinema: 7 maggio.
- Creature luminose, adattamento Netflix con un polpo gigante e Sally Field. Su Netflix dall’8 maggio.
- Millennium Actress riaffiora come cartina al tornasole della memoria e del cinema giapponese. Eventi speciali: 11-13 maggio.
Adattamenti letterari e pellicole ispirate a grandi romanzi
- E i figli dopo di loro, dall’opera di Nicolas Mathieu, racconta tre estati di rivalità e desiderio. Al cinema: 14 maggio.
- Manas – Sorelle attinge alla vita amazzonica per un racconto di formazione e ribellione. In sala: 7 maggio.
- Creature luminose nasce dall’esordio bestseller di Shelby Van Pelt ed è un adattamento Netflix. Disponibile dall’8 maggio.
Serie evento, spin-off e uscite in piattaforma
- Jack Ryan: Ghost War è un film-evento che riporta il personaggio di John Krasinski su Prime Video il 20 maggio.
- Star Wars: The Mandalorian and Grogu segna il ritorno della serie sul grande schermo in maggio. In sala: 20 maggio.
- Lo sguardo misterioso del fenicottero arriva su Mubi il 15 maggio, titolo premiato a Cannes.
Debut e sorprese: registi alla prova e visioni singolari
- Backrooms, diretto dal ventenne Kane Parsons, è il caso A24 che unisce internet e set fisici. In sala: 27 maggio.
- Manas – Sorelle è il debutto di Marianna Brennand Fortes, sostenuto da grandi produttori internazionali. In sala: 7 maggio.
- Antartica – Quasi una fiaba di Lucia Calamaro racconta relazioni isolate in una base nel ghiaccio. In sala: 14 maggio.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.