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Film maggio 2026: i 15 titoli da non perdere

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Di : Martina Fabbri

I film da vedere a maggio 2026
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Questo maggio il calendario del cinema esplode tra gigantismi pop, autori provocatori e sorprese in streaming. Tra horror che nascono online, ritorni di registi amatissimi e concerti trasformati in esperienze cinematografiche, c’è un film per ogni umore. Scorri la selezione per programmare uscite e visioni imperdibili.

Blockbuster e azione: adrenalina in sala

  • Mortal Kombat II di Simon McQuoid porta in sala la rissa definitiva: Karl Urban è Johnny Cage. Data: dal 6 maggio.

  • In the Grey di Guy Ritchie è un action da squadra con Jake Gyllenhaal e Henry Cavill. Uscita: 14 maggio.

  • Star Wars: The Mandalorian and Grogu, il duo più amato della saga approda in IMAX. Al cinema: 20 maggio.

  • Backrooms di Kane Parsons è l’horror nato dal web che diventa set vero. In sala: 27 maggio.

  • Kill Bill: The Whole Bloody Affair di Quentin Tarantino riunisce i due volumi in un’unica versione. Evento limitato: dal 28 maggio.

Autori in concorso e titoli d’autore da non perdere

  • Dracula di Radu Jude rivisita il mito in chiave delirante e meta-cinematografica. Al cinema: 7 maggio.

  • Amarga Navidad di Pedro Almodóvar torna allo spagnolo e va a Cannes. In sala: 21 maggio.

  • Millennium Actress di Satoshi Kon arriva in 4K per tre giorni speciali. Programmazione: 11-13 maggio.

  • Manas – Sorelle di Marianna Brennand Fortes, vincitore a Venezia, racconta l’Amazzonia e l’adolescenza. In sala: 7 maggio.

  • Lo sguardo misterioso del fenicottero di Diego Céspedes fonde western e realismo magico. Su Mubi dal 15 maggio.

  • L’amore che rimane di Hlynur Pálmason osserva la separazione da occhi familiari. In sala: 28 maggio.

Musica, concerti e documentari live per il grande schermo

  • Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour, riprese in 3D dirette da Billie e James Cameron. Sul grande schermo: 7 maggio.

  • Willie Peyote – Elegia sabauda, documentario di Enrico Bisi sull’artista torinese e il suo ritorno a Sanremo. Proiezioni speciali: 4, 5 e 6 maggio.

Commedie e film sentimentali: leggerezza e cuore

  • Non è un paese per single, commedia romantica italiana tratta dal romanzo di Felicia Kingsley. Su Prime Video dall’8 maggio.

  • Ladies First con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike ribalta i ruoli di genere in chiave satirica. Disponibile su Netflix dal 22 maggio.

  • Noi due sconosciuti della norvegese Janicke Askevold esplora maternità e verità con toni scomodi. Al cinema: 7 maggio.

  • Mother Mary di David Lowery mette Anne Hathaway al centro di una storia pop e imprevista. Al cinema: 14 maggio.

Thriller psicologici e drammi intensi

  • Illusione di Francesca Archibugi è un thriller che indaga la tratta e le relazioni psicologiche. In sala: 7 maggio.

  • Tuner – L’accordatore di Daniel Roher segue un protagonista con iperacusia in un thriller di tensione. In sala: 28 maggio.

  • Il silenzio degli altri – Sorda di Eva Libertad racconta maternità e sordità in modo autentico. Al cinema: 28 maggio.

  • Le tigri di Mompracem di Alberto Rodríguez è un noir portuale sul traffico e i legami familiari. In sala: 14 maggio.

Animazione, famiglia e film per tutte le età

  • Pecore sotto copertura, una commedia family con pecore detective e la voce di Hugh Jackman. Al cinema: 7 maggio.

  • Creature luminose, adattamento Netflix con un polpo gigante e Sally Field. Su Netflix dall’8 maggio.

  • Millennium Actress riaffiora come cartina al tornasole della memoria e del cinema giapponese. Eventi speciali: 11-13 maggio.

Adattamenti letterari e pellicole ispirate a grandi romanzi

  • E i figli dopo di loro, dall’opera di Nicolas Mathieu, racconta tre estati di rivalità e desiderio. Al cinema: 14 maggio.

  • Manas – Sorelle attinge alla vita amazzonica per un racconto di formazione e ribellione. In sala: 7 maggio.

  • Creature luminose nasce dall’esordio bestseller di Shelby Van Pelt ed è un adattamento Netflix. Disponibile dall’8 maggio.

Serie evento, spin-off e uscite in piattaforma

  • Jack Ryan: Ghost War è un film-evento che riporta il personaggio di John Krasinski su Prime Video il 20 maggio.

  • Star Wars: The Mandalorian and Grogu segna il ritorno della serie sul grande schermo in maggio. In sala: 20 maggio.

  • Lo sguardo misterioso del fenicottero arriva su Mubi il 15 maggio, titolo premiato a Cannes.

Debut e sorprese: registi alla prova e visioni singolari

  • Backrooms, diretto dal ventenne Kane Parsons, è il caso A24 che unisce internet e set fisici. In sala: 27 maggio.

  • Manas – Sorelle è il debutto di Marianna Brennand Fortes, sostenuto da grandi produttori internazionali. In sala: 7 maggio.

  • Antartica – Quasi una fiaba di Lucia Calamaro racconta relazioni isolate in una base nel ghiaccio. In sala: 14 maggio.

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