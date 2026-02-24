Franco Battiato: il lungo viaggio, film in arrivo nelle sale a febbraio

Il biopic su Franco Battiato arriva al cinema come evento atteso, raccontando non solo la carriera musicale ma soprattutto il viaggio interiore che ha segnato la sua vita. Il film promette immagini intense, musica che parla all’anima e un cast che restituisce i passaggi cruciali dell’artista.

Un viaggio cinematografico tra Sicilia e Milano

La narrazione segue il giovane Battiato dal suo paese natale fino alla Milano degli anni Settanta. Il percorso mette a fuoco i passaggi che hanno trasformato il musicista sperimentale in una figura popolare.

La regia di Renato De Maria e la sceneggiatura di Monica Rametta puntano sulla dimensione personale dell’artista. La colonna narrativa non è solo cronologica. È un ritratto che alterna ricordi, incontri decisivi e momenti di creatività.

Chi interpreta Battiato e gli incontri che segnano la storia

Il protagonista giovane è interpretato da Dario Aita. Intorno a lui ruotano relazioni decisive, che il film esplora con delicatezza e profondità.

Fleur è interpretata da Elena Radonicich .

è interpretata da . La madre ha il volto di Simona Malato .

. Juri Camisasca è Ermes Frattini.

è Ermes Frattini. Giuni Russo è portata in scena da Nicole Petrelli .

è portata in scena da . Giusto Pio è interpretato da Giulio Forges Davanzati.

Questi legami mostrano sia la comunità creativa dell’epoca, sia i cambiamenti interiori dell’artista. Il film evidenzia come la musica sia il linguaggio con cui Battiato esplora il trascendente.

Produzione, musica e contributi artistici

La pellicola è una coproduzione tra Rai Fiction e Casta Diva Pictures. L’evento in sala è distribuito da Nexo Studios.

Colonna sonora e partecipazioni

Musiche originali di Vittorio Cosma e Giuvazza Maggiore .

e . Nel cast musicale figurano Anna Castiglia e la partecipazione straordinaria di Joan Thiele.

Lo stile sonoro rimanda alla sperimentazione e alla trasformazione pop dell’artista. Il film sceglie un linguaggio visivo e sonoro che accompagna il suo itinerario spirituale.

Proiezioni speciali, date e prevendite

Il film sarà presentato nelle sale come evento speciale nelle date 2, 3 e 4 febbraio 2026. È previsto anche un passaggio televisivo su Rai 1.

Le prevendite apriranno venerdì 9 gennaio 2026. L’elenco delle sale dove sarà proiettato sarà pubblicato a breve su nexostudios.it.

Chi vuole partecipare all’evento potrà acquistare i biglietti online dal giorno di apertura delle vendite e controllare i cinema aderenti direttamente sul sito del distributore.

Articoli simili

Vota questo articolo