The Mandalorian e Grogu: il film sarà una celebrazione dei protagonisti

Empire dedica la copertina al prossimo film che porta sul grande schermo la saga iniziata su Disney+. I dettagli emersi dalle interviste promettono un ritorno di Star Wars che punta su emozione, azione e sul legame centrale tra il Mandaloriano e Grogu.

Cosa ha svelato Dave Filoni sul nuovo capitolo di Star Wars

Dave Filoni, co-CEO di Lucasfilm e co-autore della sceneggiatura, ha anticipato che il progetto non intende avviare una nuova trilogia. Al contrario, vuole essere una celebrazione dei protagonisti già noti al pubblico.

Filoni ha inoltre sottolineato che il film vive in un’epoca diversa rispetto ai capitoli che seguirono Episodio VI. Ha spiegato che il tono e le aspettative sono cambiati rispetto al passato.

Il rapporto tra Din Djarin e Grogu: l’anima della storia

Per Pedro Pascal la conclusione della terza stagione ha avuto il sapore di una chiusura di capitolo. Il passaggio al grande schermo esplorerà una nuova dimensione del suo personaggio.

Secondo l’attore, Din Djarin accetta ruoli che lo mettono al servizio del bene comune, unendo la sua abilità da cacciatore di taglie a scelte di natura morale. Il legame con Grogu porta il Mandaloriano a mostrare una parte più umana.

Filoni ha indicato che l’elemento emotivo è centrale. L’obiettivo è far sì che il pubblico senta e creda alle emozioni, così da rendere efficaci scene d’azione e tensione.

Atmosfera, azione e sentimento: cosa aspettarsi

Il film vuole bilanciare momenti spettacolari con sequenze intime. La sfida creativa è far emergere sentimenti autentici attraverso personaggi ben costruiti.

Azione : scene di grande impatto visivo.

: scene di grande impatto visivo. Emozione : focus sulla relazione tra i protagonisti.

: focus sulla relazione tra i protagonisti. Tono: un mix di avventura classica e nuovi registri emotivi.

Regia, cast principale e crediti tecnici

Informazioni sulla produzione

Titolo: Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Regia: Jon Favreau

Sceneggiatura: Jon Favreau e Dave Filoni

Produzione: Kathleen Kennedy, Jon Favreau, Dave Filoni, Ian Bryce

Colonna sonora: Ludwig Göransson

Cast principale

Pedro Pascal — Din Djarin

— Din Djarin Sigourney Weaver — il sergente Ward

— il sergente Ward Jeremy Allen White — Rotta the Hutt

— Rotta the Hutt Jonny Coyne — un signore della guerra imperiale

Date di uscita e distribuzione

Negli Stati Uniti il film arriverà nel weekend del Memorial Day, il 22 maggio. In Italia la distribuzione inizierà alcuni giorni prima, il 20 maggio.

La scelta del periodo punta a sfruttare un momento di grande affluenza in sala e l’interesse dei fan che attendono da tempo un nuovo evento cinematografico di Star Wars.

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