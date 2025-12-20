Film dicembre 2025 da non perdere

Dicembre si apre con un calendario di uscite fitto e variegato: grandi franchise, autori indipendenti premiati a Venezia, commedie natalizie e docu‑biopic che raccontano vite leggendarie. Tra streaming e sale, troviamo nomi come James Cameron, Noah Baumbach e Jim Jarmusch, insieme a produzioni italiane molto attese. Scorri la selezione per sapere cosa vedere e dove, film per film.

Novità in streaming: prime uscite su Prime Video e Netflix

Oh. What. Fun. (Prime Video, dal 3 dicembre)

Michael Showalter dirige una commedia natalizia che gioca su imprevisti e sentimenti. Michelle Pfeiffer interpreta un personaggio deciso che scombina i piani delle feste. Nel cast anche Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Jason Schwartzman ed Eva Longoria. Un film pensato per il pubblico delle feste, con ritmo veloce e tocchi di tenerezza.

Jay Kelly (Netflix, dal 5 dicembre)

Noah Baumbach esplora la vita di un attore famoso alle prese con dubbi e rimpianti. George Clooney guida il cast, affiancato da Adam Sandler e Laura Dern. Il tono è intimo e malinconico, tra dialoghi taglienti e riflessioni sulla fama.

Merv (Prime Video, dal 10 dicembre)

Una commedia sulla separazione vista dal punto di vista di un cane. Zooey Deschanel e Charlie Cox sono gli ex partner costretti a cooperare per il benessere dell’animale. La trama miscela gag familiari e momenti di riconciliazione.

Wake Up Dead Man – Knives Out (Netflix, dal 12 dicembre)

Il terzo capitolo della saga di Benoit Blanc riunisce un cast stellare. Daniel Craig torna nei panni del detective in un giallo ambientato attorno a un omicidio nella comunità religiosa. Suspense a tinte scure e interpretazioni corali.

Uscite al cinema: titoli internazionali e blockbuster natalizi

Avatar – Fuoco e cenere (in sala dal 17 dicembre)

James Cameron amplia l’universo di Pandora con nuove esplorazioni marine e tribù Na’vi. Sam Worthington e Zoe Saldaña riprendono i loro ruoli in una saga di effetti visivi mozzafiato. La colonna sonora e la canzone originale amplificano l’esperienza immersiva.

Norimberga (al cinema dal 18 dicembre)

Thriller storico che mette a confronto psicologia e responsabilità morale dopo la Seconda guerra mondiale. Rami Malek interpreta uno psichiatra chiamato a valutare i gerarchi nazisti. Russell Crowe è Hermann Göring in un duello intenso tra carisma e colpa.

Norimberga: punti chiave

Regia: James Vanderbilt

Interpreti principali: Rami Malek, Russell Crowe

Temi: processo, etica, natura del male

Autori premiati e cinema d’autore: opere di impatto

Father Mother Sister Brother (Jim Jarmusch, in sala dal 18 dicembre)

Il Leone d’Oro di Venezia arriva con un trittico di storie familiari. Jarmusch osserva rapporti e distanze generazionali con ironia misura e malinconia. Tom Waits, Adam Driver e altre grandi firme animano un mosaico di emozioni sottili.

Brunello – Il visionario garbato (Tornatore, proiezioni limitate)

Giuseppe Tornatore firma un documentario che racconta Brunello Cucinelli e la sua filosofia aziendale. Tra ricostruzioni e materiali d’archivio, il film indaga lavoro, bellezza e responsabilità sociale. Musiche di Nicola Piovani accompagnano il racconto.

Il vincitore e i temi

Stile: regia poetica e asciutta

Filo conduttore: legami familiari e responsabilità

Premi: Leone d’Oro a Venezia per Jarmusch

Drammatici e storie vere: titoli che parlano di società

Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino (al cinema dal 4 dicembre)

Daniele Vicari porta sullo schermo la storia di Antonio Zagari. È un dramma basato su un libro che racconta violenza, pentimento e identità. Il film è un thriller civile interpretato da Vinicio Marchioni e Gabriel Montesi.

Bus 47 (al cinema dal 4 dicembre)

Dramma storico ambientato nella Barcellona di fine anni ’70. Un autista sfida l’ingiustizia prendendo un autobus dove le autorità avevano detto non fosse possibile arrivare. Un gesto di ribellione che diventa simbolo di comunità e dignità.

The Teacher (al cinema dall’11 dicembre)

Farah Nabulsi racconta conflitti personali e politici in Cisgiordania. La storia intreccia insegnamento, perdita e impegno. Sale sullo schermo empatia e tensioni di un territorio scosso dal conflitto.

Commedie, drammi leggeri e coming‑of‑age italiani

Attitudini: nessuna (doc, al cinema dal 4 dicembre)

Sophie Chiarello segue Aldo, Giovanni e Giacomo in un ritratto sincero. Il documentario indaga amicizia, talento e carriera di tre icone della comicità italiana. Materiale d’archivio inedito e interviste ravvicinate caratterizzano il film.

Gioia mia (al cinema dall’11 dicembre)

Margherita Spampinato firma un coming‑of‑age ambientato in Sicilia. Un ragazzino iperconnesso affronta l’estate lontano dalla tecnologia. Il conflitto generazionale lascia spazio a un legame inatteso e profondo.

Il rapimento di Arabella (al cinema dal 4 dicembre)

Carolina Cavalli racconta la fuga di una giovane donna con una bambina che sembra la sua versione da piccola. Benedetta Porcaroli e Chris Pine danno corpo a un road movie di scoperta e riscatto.

Thriller, fantasy e racconti familiari internazionali

L’ombra del corvo (al cinema dall’11 dicembre)

Adattamento del romanzo di Max Porter che mescola dolore e stravaganza. Benedict Cumberbatch è un padre che lotta per i figli dopo una perdita. Una creatura inquietante abita la casa e spinge la famiglia verso la guarigione.

Eternity (al cinema dal 4 dicembre)

Una commedia romantica che esamina l’amore oltre la vita. Elizabeth Olsen deve scegliere tra il marito e il primo amore nell’aldilà. Il film esplora memoria, scelte sentimentali e rimpianti.

Biopic e documentari musicali

Monsieur Aznavour (al cinema dal 18 dicembre)

Il film celebra Charles Aznavour: dalle origini modeste al successo globale. Tahar Rahim interpreta il cantautore in una biografia che intreccia musica e memoria. Il racconto sottolinea l’impatto culturale di una voce unica.

Proposte internazionali: testi intensi e storie intime

Vita privata (al cinema dall’11 dicembre)

Rebecca Zlotowski firma un thriller con sfumature comiche. Jodie Foster interpreta una psichiatra che indaga sulla morte di un paziente. La trama sfida i limiti tra verità e responsabilità personale.

Monsieur Aznavour e Norimberga: note di produzione

Registi: Mehdi Idir, Grand Corps Malade per Aznavour

Temi: memoria, carriera artistica, responsabilità storica

Uscite per le feste e titoli per tutta la famiglia

La mia famiglia a Taipei (al cinema dal 25 dicembre)

Un racconto che fonde tradizione e modernità nella Taipei contemporanea. La storia segue una madre e le sue figlie di fronte a difficoltà economiche e tensioni familiari. Un film che mescola dolcezza e realismo urbano.

Brani rapidi sulle uscite principali

Merv e Oh. What. Fun. sono scelte leggere per le feste.

e sono scelte leggere per le feste. Avatar è il blockbuster tecnologico dell’anno.

è il blockbuster tecnologico dell’anno. Jarmusch porta cinema d’autore e premi festivalieri.

Piccoli e grandi titoli da non perdere: elenco pratico

Oh. What. Fun. — Prime Video (3/12)

Ammazzare stanca — Vicari (4/12)

Attitudini: nessuna — Chiarello (4/12)

Bus 47 — Marcel Barrena (4/12)

Eternity — David Freyne (4/12)

Il rapimento di Arabella — Cavalli (4/12)

Jay Kelly — Noah Baumbach (Netflix, 5/12)

Brunello — Tornatore (proiezioni 9‑11/12)

Merv — Prime Video (10/12)

Gioia mia — Margherita Spampinato (11/12)

L’ombra del corvo — Dylan Southern (11/12)

The Teacher — Farah Nabulsi (11/12)

Vita privata — Rebecca Zlotowski (11/12)

Wake Up Dead Man — Netflix (12/12)

Avatar: Fuoco e cenere — James Cameron (17/12)

Father Mother Sister Brother — Jim Jarmusch (18/12)

Monsieur Aznavour — Mehdi Idir & Grand Corps Malade (18/12)

Norimberga — James Vanderbilt (18/12)

La mia famiglia a Taipei — Shih‑Ching Tsou (25/12)

Per chi ama il cinema italiano: titoli e ritorni attesi

Tra le uscite nazionali spiccano opere impegnate e commedie leggere. Daniele Vicari torna con un film ispirato a una vicenda reale. Sophie Chiarello esplora le radici del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. E non manca l’attesa per il ritorno in sala di star italiane e registi affermati.

