Film Cannes 2026: i più attesi

La selezione di Cannes promette scintille: nomi storici tornano con scelte inattese, nuovi autori internazionali puntano in alto e il Festival mescola cinema d’autore, documentari potenti e produzioni indipendenti. Tra registi premiati, star internazionali e opere che sfidano i generi, ecco cosa attendersi dalla prossima edizione.

Tre registi spagnoli al centro dell’attenzione

Amarga Navidad — Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar torna a Cannes dopo il successo veneziano. Il suo nuovo film intreccia Madrid e Lanzarote, ricordi e finzione autobiografica.

Cast : Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez‑Gijón, Victoria Luengo, Milena Smit.

: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez‑Gijón, Victoria Luengo, Milena Smit. Distribuzione in Italia : dal 21 maggio.

: dal 21 maggio. Stato: in concorso.

La bola negra — Javier Calvo e Javier Ambrossi (Los Javis)

I registi noti come Los Javis rielaborano pagine perdute di García Lorca e testi contemporanei. Tre uomini, tre epoche, desideri e conflitti.

Volti attesi : Penélope Cruz, Glenn Close, Guitarricadelafuente.

: Penélope Cruz, Glenn Close, Guitarricadelafuente. Clima : tematiche queer e intensità drammatica.

: tematiche queer e intensità drammatica. Stato: in concorso, già vociferata la Queer Palm.

El ser querido — Rodrigo Sorogoyen

Sorogoyen porta sullo schermo il confronto tra un regista affermato e la figlia attrice, ambientato a Fuerteventura. Il tono promette tensione emotiva e sorprese narrative.

Protagonisti : Javier Bardem ed Emilia interpretata da Victoria Luengo.

: Javier Bardem ed Emilia interpretata da Victoria Luengo. Stato: in concorso.

Maestri e ritorni internazionali

Coward — Lukas Dhont

Un dramma ambientato nella Prima Guerra mondiale. Un incontro dietro le linee accende una storia su amore, perdita e creazione.

Contesto : salto in costume per il regista di Close e Girl.

: salto in costume per il regista di Close e Girl. Stato: in concorso, già considerato per la corsa agli Oscar.

Fatherland — Paweł Pawlikowski

Pawlikowski esplora il rapporto fra Thomas Mann e la figlia Erika. Un ritratto di famiglia che mette in luce arte e conflitti personali.

Interpreti : Hanns Zischler e Sandra Hüller.

: Hanns Zischler e Sandra Hüller. Possibilità: film di punta per la Palma, potenziale trampolino per il cast.

Fjord — Cristian Mungiu

Il regista rumeno premiato a Cannes debutta con un lungometraggio in inglese. Il film conserva la durezza tipica del suo cinema, ma con interpreti internazionali.

Cast : Renate Reinsve e Sebastian Stan.

: Renate Reinsve e Sebastian Stan. Stato: in concorso.

Histoires parallèles — Asghar Farhadi

Farhadi intreccia le vicende di personaggi noti sullo sfondo degli attentati parigini del 2015. Un progetto ambizioso con un cast di primo piano.

Cast : Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney, Catherine Deneuve.

: Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney, Catherine Deneuve. Stato: in concorso.

Proposte d’autore e cinema indipendente americano

The Man I Love — Ira Sachs

Ira Sachs racconta la New York degli anni Novanta segnato dall’AIDS. Protagonista Rami Malek in un ruolo intenso e personale.

Altro cast : Rebecca Hall, Tom Sturridge, Ebon Moss‑Bachrach.

: Rebecca Hall, Tom Sturridge, Ebon Moss‑Bachrach. Stato: in concorso.

Paper Tiger — James Gray

James Gray riunisce star di primo piano in un crime family drama ambientato negli anni Ottanta a New York. Fratelli, mafia russa e un sogno americano che si sgretola.

Cast : Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller.

: Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller. Stato: in concorso.

Gentle Monster — Marie Kreutzer

Un thriller psicologico al femminile firmato dall’austriaca Kreutzer. Tra segreti e indagini, il film mette in scena due icone del cinema francese.

Interpreti : Catherine Deneuve, Léa Seydoux.

: Catherine Deneuve, Léa Seydoux. Stato: in concorso.

Schermi speciali, documentari e proposte notturne

John Lennon. The Last Interview — Steven Soderbergh

Soderbergh rimette in luce l’ultima intervista di John Lennon e Yoko Ono, realizzata poche ore prima dell’assassinio. Archivio inedito e immagini create con l’AI compongono un racconto intimo.

Durata : circa 90 minuti di materiali rari.

: circa 90 minuti di materiali rari. Sezione: Special Screenings.

Roma Elastica — Bertrand Mandico

Un film che gioca sul concetto di film‑nel‑film, girato a Roma e popolato da nomi italiani e internazionali. Atmosfera anni Ottanta e metacinema.

Cast : Marion Cotillard, Noémie Merlant, Ornella Muti, Isabella Ferrari, Franco Nero, Maurizio Lombardi.

: Marion Cotillard, Noémie Merlant, Ornella Muti, Isabella Ferrari, Franco Nero, Maurizio Lombardi. Sezione: Midnight Screenings.

Film che puntano sui cast e sulle storie corali

Amalgama di talenti e attese internazionali

Molti titoli presentano ensemble ricchi. Da Farhadi a Los Javis, passano interpreti che dominano la copertura mediatica del Festival.

Attenzione ai premi : Palma d’oro, Queer Palm e riconoscimenti per le interpretazioni femminili.

: Palma d’oro, Queer Palm e riconoscimenti per le interpretazioni femminili. Trend: autori consolidati esplorano nuovi linguaggi e tecnologie.

Cosa tenere d’occhio durante il Festival

Ritorni di registi premiati che scelgono strade inedite.

di registi premiati che scelgono strade inedite. Documentari che utilizzano l’AI per rievocare momenti storici.

che utilizzano l’AI per rievocare momenti storici. Produzioni indipendenti americane pronte a rappresentare il cinema d’autore USA.

americane pronte a rappresentare il cinema d’autore USA. Scoperte di nuovi nomi e progetti europei dal forte respiro internazionale.

Articoli simili

Vota questo articolo