Cannes 2026 selezione ufficiale: i film in concorso e le star attese

Annunciata la selezione ufficiale del Festival di Cannes 2026. La line-up conferma molti nomi attesi e pochi colpi di scena. Thierry Frémaux ha parlato di una scelta quasi completa e il cartellone promette nomi internazionali e progetti molto discussi.

Cannes 2026: prime impressioni e donne in gara

Il direttore ha spiegato che la rosa è quasi definita. Tra le note positive c’è la presenza di diverse registe nella competizione.

Tra le cinque registe in gara figurano Léa Mysius, Marie Kreutzer, Jeanne Herry, Valeska Grisebach e Charline Bourgeois-Tacquet.

Il panorama è internazionale e comprende autori affermati in Europa e in Asia.

Che cosa aspettarsi: conferme e titoli di richiamo

Non mancano autori di grande richiamo. Alcuni film erano già dati per probabili e sono stati confermati.

Pedro Almodóvar torna con Amarga Navidad. Il film è già passato in Spagna.

Hirokazu Kore-eda è presente con Sheep in the Box.

Cristian Mungiu presenta il suo primo film in inglese, Fjord, con Renate Reinsve e Sebastian Stan.

Paweł Pawlikowski è in gara con Fatherland, interpretato da Sandra Hüller.

Altri autori attesi: Rodrigo Sorogoyen, László Nemes, Ryūsuke Hamaguchi, Lukas Dhont, Asghar Farhadi e la coppia Javier Calvo & Javier Ambrossi.

Assenze e partecipazioni particolari: USA e Italia

Il quadro competitivo presenta alcune mancanze rilevanti. Per ora non ci sono film statunitensi nella competizione principale.

Non è presente alcun titolo americano nella line-up principale.

John Travolta debutta alla regia con Propeller One-Way Night Coach, ma nella sezione Cannes Première.

L’Italia non compare ufficialmente in concorso. La sua presenza è limitata ad altri passaggi del festival.

Tra i film collegati all’Italia: Roma Elastica di Bertrand Mandico, in Midnight Screenings, girato a Roma con Ornella Muti, Isabella Ferrari, Franco Nero e Maurizio Lombardi.

In gara c’è anche La vie d’une femme di Charline Bourgeois-Tacquet, con la comparsa dello scrittore Erri De Luca.

Musica, giuria e riconoscimenti speciali

Il festival mette in cartellone documentari musicali e assegna riconoscimenti importanti.

Tra i titoli speciali spicca il doc John Lennon. The Last Interview di Steven Soderbergh.

Il presidente di giuria sarà Park Chan-wook.

Le Palme d’onore alla carriera andranno a Barbra Streisand e a Peter Jackson.

La maîtresse de cérémonies sarà l’attrice francese Eye Haïdara.

Programma dettagliato per sezione: elenco completo dei film

In concorso (selezione ufficiale Cannes 2026)

Minotaur di Andrey Zvyagintsev

El ser querido di Rodrigo Sorogoyen

The Man I Love di Ira Sachs

Fatherland di Paweł Pawlikowski

Moulin di László Nemes

Histoires de la nuit di Léa Mysius

Fjord di Cristian Mungiu

Notre salut di Emmanuel Marre

Gentle Monster di Marie Kreutzer

Nagi Notes di Koji Fukada

Hope di Na Hong-jin

Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda

Garance di Jeanne Herry

L’inconnue di Arthur Harari

All of a Sudden di Ryūsuke Hamaguchi

The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach

Coward di Lukas Dhont

La bola negra di Javier Calvo & Javier Ambrossi

La vie d’une femme di Charline Bourgeois-Tacquet

Histoires parallèles di Asghar Farhadi

Amarga Navidad di Pedro Almodóvar

Fuori concorso: anteprime attese

La Vénus électrique di Pierre Salvadori (film d’apertura)

Karma di Guillaume Canet

Her Private Hell di Nicolas Winding Refn

Diamond di Andy García

L’objet du délit di Agnès Jaoui

De Gaulle: L’âge de fer di Antonin Baudry

L’abandon di Vincent Garenq

Un Certain Regard: proposte e giovani autori

Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun (film d’apertura)

La más dulce di Laïla Marrakchi

Club Kid di Jordan Firstman

Everytime di Sandra Wollner

I’ll Be Gone in June di Katharina Rivilis

Yesterday the Eye Didn’t Sleep di Rakan Mayasi

The Meltdown di Manuela Martelli

Soy tu animal materno di Valentina Maurel

Elephants in the Fog di Abhinash Bikram Shah

Benimana di Marie-Clementine Dusabejambo

Le corset di Louis Clichy

Congo Boy di Rafiki Fariala

All the Lovers in the Night di Yukiko Sode

Cannes Première: registi e debutti attesi

Heimsuchung di Volker Schlöndorff

Propeller One-Way Night Coach di John Travolta

Kokurojo: The Samurai and the Prisoner di Kiyoshi Kurosawa

The Game di Juan Cabral & Santiago Franco

Une nuit di Daniel Auteuil

Midnight Screenings: titoli per il pubblico di notte

Roma Elastica di Bertrand Mandico

Full Phil di Quentin Dupieux

Colony di Yeon Sang-ho

Jim Queen di Nicolas Athane & Marco Nguyen

Sanguine di Marion Le Coroller

Special Screenings: documentari e proiezioni evento

John Lennon. The Last Interview di Steven Soderbergh

Avedon di Ron Howard

Les Survivants du Che di Christophe Réveille

Les Matins Merveilleux di Avril Besson

Articoli simili

Vota questo articolo