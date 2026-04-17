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Cannes 2026 selezione ufficiale: i film in concorso e le star attese

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Di : Martina Fabbri

Cannes 2026, ecco la selezione ufficiale
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Annunciata la selezione ufficiale del Festival di Cannes 2026. La line-up conferma molti nomi attesi e pochi colpi di scena. Thierry Frémaux ha parlato di una scelta quasi completa e il cartellone promette nomi internazionali e progetti molto discussi.

Cannes 2026: prime impressioni e donne in gara

Il direttore ha spiegato che la rosa è quasi definita. Tra le note positive c’è la presenza di diverse registe nella competizione.

  • Tra le cinque registe in gara figurano Léa Mysius, Marie Kreutzer, Jeanne Herry, Valeska Grisebach e Charline Bourgeois-Tacquet.

  • Il panorama è internazionale e comprende autori affermati in Europa e in Asia.

Che cosa aspettarsi: conferme e titoli di richiamo

Non mancano autori di grande richiamo. Alcuni film erano già dati per probabili e sono stati confermati.

  • Pedro Almodóvar torna con Amarga Navidad. Il film è già passato in Spagna.

  • Hirokazu Kore-eda è presente con Sheep in the Box.

  • Cristian Mungiu presenta il suo primo film in inglese, Fjord, con Renate Reinsve e Sebastian Stan.

  • Paweł Pawlikowski è in gara con Fatherland, interpretato da Sandra Hüller.

  • Altri autori attesi: Rodrigo Sorogoyen, László Nemes, Ryūsuke Hamaguchi, Lukas Dhont, Asghar Farhadi e la coppia Javier Calvo & Javier Ambrossi.

Assenze e partecipazioni particolari: USA e Italia

Il quadro competitivo presenta alcune mancanze rilevanti. Per ora non ci sono film statunitensi nella competizione principale.

  • Non è presente alcun titolo americano nella line-up principale.

  • John Travolta debutta alla regia con Propeller One-Way Night Coach, ma nella sezione Cannes Première.

  • L’Italia non compare ufficialmente in concorso. La sua presenza è limitata ad altri passaggi del festival.

  • Tra i film collegati all’Italia: Roma Elastica di Bertrand Mandico, in Midnight Screenings, girato a Roma con Ornella Muti, Isabella Ferrari, Franco Nero e Maurizio Lombardi.

  • In gara c’è anche La vie d’une femme di Charline Bourgeois-Tacquet, con la comparsa dello scrittore Erri De Luca.

Musica, giuria e riconoscimenti speciali

Il festival mette in cartellone documentari musicali e assegna riconoscimenti importanti.

  • Tra i titoli speciali spicca il doc John Lennon. The Last Interview di Steven Soderbergh.

  • Il presidente di giuria sarà Park Chan-wook.

  • Le Palme d’onore alla carriera andranno a Barbra Streisand e a Peter Jackson.

  • La maîtresse de cérémonies sarà l’attrice francese Eye Haïdara.

Programma dettagliato per sezione: elenco completo dei film

In concorso (selezione ufficiale Cannes 2026)

  • Minotaur di Andrey Zvyagintsev

  • El ser querido di Rodrigo Sorogoyen

  • The Man I Love di Ira Sachs

  • Fatherland di Paweł Pawlikowski

  • Moulin di László Nemes

  • Histoires de la nuit di Léa Mysius

  • Fjord di Cristian Mungiu

  • Notre salut di Emmanuel Marre

  • Gentle Monster di Marie Kreutzer

  • Nagi Notes di Koji Fukada

  • Hope di Na Hong-jin

  • Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda

  • Garance di Jeanne Herry

  • L’inconnue di Arthur Harari

  • All of a Sudden di Ryūsuke Hamaguchi

  • The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach

  • Coward di Lukas Dhont

  • La bola negra di Javier Calvo & Javier Ambrossi

  • La vie d’une femme di Charline Bourgeois-Tacquet

  • Histoires parallèles di Asghar Farhadi

  • Amarga Navidad di Pedro Almodóvar

Fuori concorso: anteprime attese

  • La Vénus électrique di Pierre Salvadori (film d’apertura)

  • Karma di Guillaume Canet

  • Her Private Hell di Nicolas Winding Refn

  • Diamond di Andy García

  • L’objet du délit di Agnès Jaoui

  • De Gaulle: L’âge de fer di Antonin Baudry

  • L’abandon di Vincent Garenq

Un Certain Regard: proposte e giovani autori

  • Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun (film d’apertura)

  • La más dulce di Laïla Marrakchi

  • Club Kid di Jordan Firstman

  • Everytime di Sandra Wollner

  • I’ll Be Gone in June di Katharina Rivilis

  • Yesterday the Eye Didn’t Sleep di Rakan Mayasi

  • The Meltdown di Manuela Martelli

  • Soy tu animal materno di Valentina Maurel

  • Elephants in the Fog di Abhinash Bikram Shah

  • Benimana di Marie-Clementine Dusabejambo

  • Le corset di Louis Clichy

  • Congo Boy di Rafiki Fariala

  • All the Lovers in the Night di Yukiko Sode

Cannes Première: registi e debutti attesi

  • Heimsuchung di Volker Schlöndorff

  • Propeller One-Way Night Coach di John Travolta

  • Kokurojo: The Samurai and the Prisoner di Kiyoshi Kurosawa

  • The Game di Juan Cabral & Santiago Franco

  • Une nuit di Daniel Auteuil

Midnight Screenings: titoli per il pubblico di notte

  • Roma Elastica di Bertrand Mandico

  • Full Phil di Quentin Dupieux

  • Colony di Yeon Sang-ho

  • Jim Queen di Nicolas Athane & Marco Nguyen

  • Sanguine di Marion Le Coroller

Special Screenings: documentari e proiezioni evento

  • John Lennon. The Last Interview di Steven Soderbergh

  • Avedon di Ron Howard

  • Les Survivants du Che di Christophe Réveille

  • Les Matins Merveilleux di Avril Besson

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