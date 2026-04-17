Cannes 2026 selezione ufficiale: i film in concorso e le star attese

Annunciata la selezione ufficiale del Festival di Cannes 2026. La line-up conferma molti nomi attesi e pochi colpi di scena. Thierry Frémaux ha parlato di una scelta quasi completa e il cartellone promette nomi internazionali e progetti molto discussi.
Cannes 2026: prime impressioni e donne in gara
Il direttore ha spiegato che la rosa è quasi definita. Tra le note positive c’è la presenza di diverse registe nella competizione.
- Tra le cinque registe in gara figurano Léa Mysius, Marie Kreutzer, Jeanne Herry, Valeska Grisebach e Charline Bourgeois-Tacquet.
- Il panorama è internazionale e comprende autori affermati in Europa e in Asia.
Che cosa aspettarsi: conferme e titoli di richiamo
Non mancano autori di grande richiamo. Alcuni film erano già dati per probabili e sono stati confermati.
- Pedro Almodóvar torna con Amarga Navidad. Il film è già passato in Spagna.
- Hirokazu Kore-eda è presente con Sheep in the Box.
- Cristian Mungiu presenta il suo primo film in inglese, Fjord, con Renate Reinsve e Sebastian Stan.
- Paweł Pawlikowski è in gara con Fatherland, interpretato da Sandra Hüller.
- Altri autori attesi: Rodrigo Sorogoyen, László Nemes, Ryūsuke Hamaguchi, Lukas Dhont, Asghar Farhadi e la coppia Javier Calvo & Javier Ambrossi.
Assenze e partecipazioni particolari: USA e Italia
Il quadro competitivo presenta alcune mancanze rilevanti. Per ora non ci sono film statunitensi nella competizione principale.
- Non è presente alcun titolo americano nella line-up principale.
- John Travolta debutta alla regia con Propeller One-Way Night Coach, ma nella sezione Cannes Première.
- L’Italia non compare ufficialmente in concorso. La sua presenza è limitata ad altri passaggi del festival.
- Tra i film collegati all’Italia: Roma Elastica di Bertrand Mandico, in Midnight Screenings, girato a Roma con Ornella Muti, Isabella Ferrari, Franco Nero e Maurizio Lombardi.
- In gara c’è anche La vie d’une femme di Charline Bourgeois-Tacquet, con la comparsa dello scrittore Erri De Luca.
Musica, giuria e riconoscimenti speciali
Il festival mette in cartellone documentari musicali e assegna riconoscimenti importanti.
- Tra i titoli speciali spicca il doc John Lennon. The Last Interview di Steven Soderbergh.
- Il presidente di giuria sarà Park Chan-wook.
- Le Palme d’onore alla carriera andranno a Barbra Streisand e a Peter Jackson.
- La maîtresse de cérémonies sarà l’attrice francese Eye Haïdara.
Programma dettagliato per sezione: elenco completo dei film
In concorso (selezione ufficiale Cannes 2026)
- Minotaur di Andrey Zvyagintsev
- El ser querido di Rodrigo Sorogoyen
- The Man I Love di Ira Sachs
- Fatherland di Paweł Pawlikowski
- Moulin di László Nemes
- Histoires de la nuit di Léa Mysius
- Fjord di Cristian Mungiu
- Notre salut di Emmanuel Marre
- Gentle Monster di Marie Kreutzer
- Nagi Notes di Koji Fukada
- Hope di Na Hong-jin
- Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda
- Garance di Jeanne Herry
- L’inconnue di Arthur Harari
- All of a Sudden di Ryūsuke Hamaguchi
- The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach
- Coward di Lukas Dhont
- La bola negra di Javier Calvo & Javier Ambrossi
- La vie d’une femme di Charline Bourgeois-Tacquet
- Histoires parallèles di Asghar Farhadi
- Amarga Navidad di Pedro Almodóvar
Fuori concorso: anteprime attese
- La Vénus électrique di Pierre Salvadori (film d’apertura)
- Karma di Guillaume Canet
- Her Private Hell di Nicolas Winding Refn
- Diamond di Andy García
- L’objet du délit di Agnès Jaoui
- De Gaulle: L’âge de fer di Antonin Baudry
- L’abandon di Vincent Garenq
Un Certain Regard: proposte e giovani autori
- Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun (film d’apertura)
- La más dulce di Laïla Marrakchi
- Club Kid di Jordan Firstman
- Everytime di Sandra Wollner
- I’ll Be Gone in June di Katharina Rivilis
- Yesterday the Eye Didn’t Sleep di Rakan Mayasi
- The Meltdown di Manuela Martelli
- Soy tu animal materno di Valentina Maurel
- Elephants in the Fog di Abhinash Bikram Shah
- Benimana di Marie-Clementine Dusabejambo
- Le corset di Louis Clichy
- Congo Boy di Rafiki Fariala
- All the Lovers in the Night di Yukiko Sode
Cannes Première: registi e debutti attesi
- Heimsuchung di Volker Schlöndorff
- Propeller One-Way Night Coach di John Travolta
- Kokurojo: The Samurai and the Prisoner di Kiyoshi Kurosawa
- The Game di Juan Cabral & Santiago Franco
- Une nuit di Daniel Auteuil
Midnight Screenings: titoli per il pubblico di notte
- Roma Elastica di Bertrand Mandico
- Full Phil di Quentin Dupieux
- Colony di Yeon Sang-ho
- Jim Queen di Nicolas Athane & Marco Nguyen
- Sanguine di Marion Le Coroller
Special Screenings: documentari e proiezioni evento
- John Lennon. The Last Interview di Steven Soderbergh
- Avedon di Ron Howard
- Les Survivants du Che di Christophe Réveille
- Les Matins Merveilleux di Avril Besson
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.