Blair Witch Project reboot: i produttori svelano nuovi dettagli

Lionsgate e Blumhouse rilanciano un pezzo di storia del cinema horror: il cult The Blair Witch Project torna con un reboot ufficiale e già emergono i primi dettagli sul cast creativo e sul piano produttivo, che sarà svelato al mercato del Festival di Cannes nelle prossime settimane.
Programma di produzione e presentazione a Cannes
Il progetto verrà portato al mercato del Festival di Cannes per cercare partner e distribuzione.
- Le riprese sono previste per l’autunno.
- Il budget stimato è intorno ai 10 milioni di dollari.
- I dettagli narrativi ufficiali non sono stati ancora diffusi.
Il regista scelto e il contributo alle sceneggiature
Alla regia è stato scelto Dylan Clark, nome emerso negli ultimi anni grazie ai suoi lavori horror indipendenti.
Scrittura
La sceneggiatura iniziale è firmata da Chris Devlin. Clark ha poi sviluppato una versione successiva, portando la sua impronta creativa.
Chi finanzia e produce il reboot
Dietro il progetto c’è un insieme di case produttrici affermate nel genere.
- Blumhouse (Jason Blum)
- Atomic Monster (James Wan)
- Roy Lee
- Divide/Conquer, rappresentata da Adam Hendricks e Greg Gilreath
Ruoli del cast originale
I creatori del film del 1999 saranno coinvolti in qualità di produttori esecutivi. Tra loro:
- Eduardo Sanchez
- Daniel Myrick
- Gregg Hale
- Due interpreti iconici, Joshua Leonard e Michael C. Williams, avranno ruolo esecutivo.
Il film del 1999 e l’impatto culturale
Il titolo originale raccontava la scomparsa di tre studenti impegnati in un documentario su una leggenda locale.
Realizzato con risorse contenute, il lungometraggio divenne un fenomeno globale. L’opera raccolse circa 248 milioni di dollari al botteghino mondiale.
Il successo contribuì a lanciare il filone del found footage nell’horror.
Dylan Clark: dal web al grande schermo
Clark si è fatto notare grazie a cortometraggi horror pubblicati su YouTube e ad altre produzioni indipendenti.
- Il suo corto Portrait of God è stato opzionato da Universal per un adattamento.
- Produttori collegati al progetto includono Sam Raimi e Jordan Peele.
- Un altro suo lavoro, Story Time, è in sviluppo come film con produzione di Zak Olkewicz e LD Entertainment.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.