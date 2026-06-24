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Callum Turner e Monica Barbaro in One Night Only: la notte in cui il sesso è legale

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Di : Martina Fabbri

Callum Turner e Monica Barbaro si incontrano nella sola notte in cui il sesso è legale in One Night Only
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Arriva questa estate una commedia romantica che promette di far parlare di sé. Il nuovo film con Monica Barbaro e Callum Turner porta in scena un’idea scaltra e provocatoria. Il trailer è già online e l’uscita americana è fissata per il 7 agosto.

La premessa che capovolge le regole dell’amore

One Night Only immagina una New York diversa. In questa versione, ai single è concesso un solo giorno all’anno per avere rapporti intimi senza conseguenze legali. È una regola che cambia dinamiche ed emozioni.

Personaggi principali

  • Allie (Monica Barbaro): sognatrice, cerca qualcosa che vada oltre l’incontro occasionale.

  • Owen (Callum Turner): reduce da una rottura, ancora fragile e incerto su se stesso.

I due si incontrano proprio durante quella notte. Tra attrazione e fraintendimenti, la serata prende pieghe inaspettate. Il film gioca su situazioni comiche e momenti più intimi. Gli ostacoli non mancano e complicano ogni passo verso un possibile legame.

Cast, regia e team creativo

La regia è affidata a Will Gluck, autore noto per commedie leggere ma efficaci. Gluck torna a esplorare relazioni moderne con tono ironico.

  • Protagonisti: Monica Barbaro e Callum Turner.

  • Supporto: Molly Ringwald, LeVar Burton, Maya Hawke, Julia Fox, Este Haim, Ziwe e King Princess.

  • Note sui protagonisti: Barbaro ha ottenuto attenzione per ruoli di spessore in film recenti. Turner è impegnato in progetti importanti e rimane un nome caldo per grandi franchise.

Trailer, data di uscita e dove seguirlo

Il trailer ufficiale è già circolato online. Le immagini mostrano la tensione tra i personaggi e il tono della commedia.

  • Uscita USA: 7 agosto.

  • Trailer: disponibile sulle principali piattaforme video e sulle pagine ufficiali del film.

  • Attesa: la curiosità cresce per la reazione del pubblico a una premessa così audace.

Cosa aspettarsi: tono, temi e possibili punti di forza

La pellicola mischia romanticismo e commedia sociale. Gioca con regole immaginarie per esplorare desiderio, solitudine e ricerca di intimità.

  • Tono: leggero ma con momenti di riflessione.

  • Temi: connessione emotiva, aspettative nei rapporti e regole sociali.

  • Potenziale commerciale: il regista ha già esperienza con il genere e il cast è vario e riconoscibile.

Curiosità sul progetto e personaggi secondari

Nel cast spiccano nomi della cultura pop e volti noti del cinema indipendente. Questo mix suggerisce scene sia nostalgiche sia moderne.

  • Molly Ringwald e LeVar Burton portano una presenza iconica.

  • Maya Hawke e Julia Fox aggiungono freschezza e contrasti narrativi.

  • Musicisti e creator nel cast arricchiscono la colonna sonora e l’atmosfera urbana.

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