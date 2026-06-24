Callum Turner e Monica Barbaro in One Night Only: la notte in cui il sesso è legale

Arriva questa estate una commedia romantica che promette di far parlare di sé. Il nuovo film con Monica Barbaro e Callum Turner porta in scena un’idea scaltra e provocatoria. Il trailer è già online e l’uscita americana è fissata per il 7 agosto.

La premessa che capovolge le regole dell’amore

One Night Only immagina una New York diversa. In questa versione, ai single è concesso un solo giorno all’anno per avere rapporti intimi senza conseguenze legali. È una regola che cambia dinamiche ed emozioni.

Personaggi principali

Allie (Monica Barbaro): sognatrice, cerca qualcosa che vada oltre l’incontro occasionale.

(Monica Barbaro): sognatrice, cerca qualcosa che vada oltre l’incontro occasionale. Owen (Callum Turner): reduce da una rottura, ancora fragile e incerto su se stesso.

I due si incontrano proprio durante quella notte. Tra attrazione e fraintendimenti, la serata prende pieghe inaspettate. Il film gioca su situazioni comiche e momenti più intimi. Gli ostacoli non mancano e complicano ogni passo verso un possibile legame.

Cast, regia e team creativo

La regia è affidata a Will Gluck, autore noto per commedie leggere ma efficaci. Gluck torna a esplorare relazioni moderne con tono ironico.

Protagonisti: Monica Barbaro e Callum Turner.

Monica Barbaro e Callum Turner. Supporto: Molly Ringwald, LeVar Burton, Maya Hawke, Julia Fox, Este Haim, Ziwe e King Princess.

Molly Ringwald, LeVar Burton, Maya Hawke, Julia Fox, Este Haim, Ziwe e King Princess. Note sui protagonisti: Barbaro ha ottenuto attenzione per ruoli di spessore in film recenti. Turner è impegnato in progetti importanti e rimane un nome caldo per grandi franchise.

Trailer, data di uscita e dove seguirlo

Il trailer ufficiale è già circolato online. Le immagini mostrano la tensione tra i personaggi e il tono della commedia.

Uscita USA: 7 agosto.

7 agosto. Trailer: disponibile sulle principali piattaforme video e sulle pagine ufficiali del film.

disponibile sulle principali piattaforme video e sulle pagine ufficiali del film. Attesa: la curiosità cresce per la reazione del pubblico a una premessa così audace.

Cosa aspettarsi: tono, temi e possibili punti di forza

La pellicola mischia romanticismo e commedia sociale. Gioca con regole immaginarie per esplorare desiderio, solitudine e ricerca di intimità.

Tono: leggero ma con momenti di riflessione.

leggero ma con momenti di riflessione. Temi: connessione emotiva, aspettative nei rapporti e regole sociali.

connessione emotiva, aspettative nei rapporti e regole sociali. Potenziale commerciale: il regista ha già esperienza con il genere e il cast è vario e riconoscibile.

Curiosità sul progetto e personaggi secondari

Nel cast spiccano nomi della cultura pop e volti noti del cinema indipendente. Questo mix suggerisce scene sia nostalgiche sia moderne.

Molly Ringwald e LeVar Burton portano una presenza iconica.

Maya Hawke e Julia Fox aggiungono freschezza e contrasti narrativi.

Musicisti e creator nel cast arricchiscono la colonna sonora e l’atmosfera urbana.

Articoli simili

Vota questo articolo