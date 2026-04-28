Dennis, nuovo album Stargirl esce il 24 aprile dopo tre anni di silenzio

Dennis ritorna con un nuovo capitolo musicale: Stargirl, un album inedito che segna la prima uscita sotto il suo nome vero. Dodici brani di pop contemporaneo, pubblicati il 24 aprile per M.A.S.T. / Believe, che evidenziano un cambiamento di prospettiva artistica e personale.

Stargirl: il disco, la data e il concept

Stargirl arriva venerdì 24 aprile e racchiude dodici tracce pensate come un percorso emotivo. Il lavoro non pretende di dare risposte nette. Preferisce mostrare sbocchi, mettere a fuoco ricordi e trasformare le ferite in spazio più ampio.

Il tono è pop contemporaneo, con arrangiamenti che sostengono testi riflessivi. La figura centrale del disco sembra sempre un po’ fuori fuoco rispetto all’ambiente che la circonda. Da questa leggera estraneità nasce l’immaginario dell’album.

Dal nome d’arte alla firma reale: la scelta che cambia la traiettoria

Nato nel 2002, Dennis ha mosso i primi passi nella scrittura a 12 anni. La sua popolarità è cresciuta dopo la partecipazione alla ventesima edizione di Amici. Il primo progetto ufficiale, pubblicato come Deddy, fu Il cielo contromano, certificato Platino.

Negli anni successivi sono arrivati singoli e progetti che hanno mostrato una volontà di rinnovamento, come Casa Gigante e Le regole del fuoco. Nel 2024 la decisione di abbandonare il moniker e di firmare con Believe ha sancito una svolta più intima e riflessiva.

Il linguaggio musicale: atmosfere, temi e scelte stilistiche

Atmosfere sonore

Il disco predilige sonorità moderne, pop e attente al dettaglio. Gli arrangiamenti cercano equilibrio tra melodia e narrazione. Spesso l’orchestrazione lascia spazio alla voce, che guida l’ascoltatore.

I temi al centro dei testi

Distanza : non solo come tema, ma come stato d’animo che attraversa le tracce.

: non solo come tema, ma come stato d’animo che attraversa le tracce. Ricerca d’identità: la tensione tra sé e il contesto sociale.

Trasformazione del dolore in nuovo orizzonte emotivo.

Immaginario dell’altrove: ipotesi e desideri che accompagnano la narrazione.

Cosa significa per l’artista e per il pubblico

Per Dennis questo progetto rappresenta una ridefinizione. La scelta di pubblicare sotto il nome personale punta ad avvicinare l’artista alla propria voce autentica.

Per i fan significa seguire un percorso più intimo e coerente. Già in passato l’artista aveva sperimentato forme alternative di presentazione, come la performance itinerante che accompagnò Casa Gigante.

Riconoscimenti e tappe recenti

Tra i riconoscimenti più recenti c’è il Premio Lunezia assegnato a Persi per niente, segno dell’attenzione verso il valore musicale e letterario dei suoi testi. Questo premio evidenzia la volontà di coniugare pop e qualità autoriale.

Cosa aspettarsi da Stargirl

Un racconto sonoro composto da 12 brani.

Testi incentrati su introspezione e osservazione sociale.

Un’identità artistica più personale e riconoscibile.

Produzione curata pubblicata da M.A.S.T. / Believe.

Dettagli pratici sull’uscita e dove seguirlo

Stargirl è disponibile dal 24 aprile. Il disco esce per M.A.S.T. / Believe, con distribuzione che ne garantisce la presenza sulle principali piattaforme digitali.

Chi vuole approfondire il progetto può seguire gli aggiornamenti dell’artista sui canali ufficiali e le prossime date live che verranno annunciate.

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