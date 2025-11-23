Newsletter

Renato Zero: l’Orazero, viaggio in 19 brani su fragilità, rinascita e nuove emozioni

Aggiornato il :

Di : Enrico Valiani

Renato Zero annuncia “L’ORAZERO”: Un viaggio in 19 brani che raccontano fragilità, rinascita e nuove emozioni
Renato Zero torna alla ribalta con un progetto ambizioso: un album di inediti e una tournée che riprenderà i grandi spazi dei palasport. Il singolo “Senza” anticipa il ritorno discografico e ha già acceso curiosità tra fan e critica.

L’ORAZERO: uscita, etichetta e disponibilità

Il nuovo lavoro, intitolato L’ORAZERO, arriverà il 3 ottobre per l’etichetta Tattica. Artwork e lista dei brani sono stati svelati a ridosso del compleanno dell’artista. I pre-order e i pre-save sono aperti dal 15 settembre.

Zero presenta il disco come una raccolta di mondi diversi, ciascuno con la propria storia e sensibilità. Un progetto corale e personale, pensato per esplorare emozioni e contraddizioni.

Tracklist completa: i 19 brani che compongono il disco

Il nuovo album comprende diciannove pezzi inediti. Di seguito l’elenco integrale:

  1. Aspettando l’alba

  2. Lasciati amare

  3. Più musica

  4. Voglio regalarti un avvenire

  5. Il rifugio

  6. Ti meriti di più

  7. Tempo

  8. Se t’innamorerai

  9. Su per giù

  10. L’anima canta

  11. Senza

  12. Vorrei piacerti

  13. Riprendiamoci il mondo

  14. Nel regno del sogno

  15. Ascoltati

  16. Il battito del mondo

  17. Ancora nuovi giorni

  18. Che sia amore

  19. Pace

Tra i brani, “Senza” è quello scelto come lancio: disponibile dal 12 settembre su tutte le piattaforme.

“Senza”: atmosfere, temi e lettura del singolo

Il singolo scava nella sensazione di vuoto e nella fragilità dei legami. La canzone alterna malinconia e speranza. Nel testo emergono immagini di distacco, ma anche una possibile rinascita.

La sua forza sta nella capacità di trasformare una perdita in spinta verso la riflessione. Vulnerabilità e resilienza convivono in un racconto che parla a più generazioni.

Come si inserisce nel percorso artistico di Zero

  • Riprende la cifra emotiva tipica dell’autore.

  • Mixa introspezione e sguardo collettivo.

  • Propone melodie accessibili con testi densi.

L’ORAZERO IN TOUR: date, città e biglietti

La tournée partirà a gennaio 2026 e toccherà le principali arene italiane. Lo spettacolo è prodotto da Tattica.

  • 24 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport

  • 25 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport

  • 28 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport

  • 29 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport

  • 31 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport

  • 1 febbraio – Roma, Palazzo dello Sport

  • 11 febbraio – Firenze, Nelson Mandela Forum

  • 12 febbraio – Firenze, Nelson Mandela Forum

  • 14 febbraio – Firenze, Nelson Mandela Forum

  • 15 febbraio – Firenze, Nelson Mandela Forum

  • 7 marzo – Torino, Inalpi Arena

  • 8 marzo – Torino, Inalpi Arena

  • 11 marzo – Mantova, Palaunical

  • 13 marzo – Mantova, Palaunical

  • 18 marzo – Conegliano, Prealpi San Biagio Arena

  • 20 marzo – Conegliano, Prealpi San Biagio Arena

  • 24 marzo – Bologna, Unipol Arena

  • 28 marzo – Pesaro, Vitrifrigo Arena

  • 4 aprile – Eboli, Palasele

  • 8 aprile – Bari, PalaFlorio

  • 9 aprile – Bari, PalaFlorio

  • 15 aprile – Messina, PalaRescifina

  • 16 aprile – Messina, PalaRescifina

I biglietti saranno messi in vendita il 18 settembre sui canali ufficiali: renatozero.com e vivaticket.com. Radio partner dell’evento: RTL 102.5. Official travel partner: Italo.

Dove seguire novità e aggiornamenti

Per aggiornamenti su uscite e concerti conviene consultare i canali ufficiali dell’artista e i rivenditori autorizzati. Le pagine social e il sito web riportano dettagli su prevendite e promozioni.

