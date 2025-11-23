Renato Zero: l’Orazero, viaggio in 19 brani su fragilità, rinascita e nuove emozioni

Renato Zero torna alla ribalta con un progetto ambizioso: un album di inediti e una tournée che riprenderà i grandi spazi dei palasport. Il singolo “Senza” anticipa il ritorno discografico e ha già acceso curiosità tra fan e critica.

L’ORAZERO: uscita, etichetta e disponibilità

Il nuovo lavoro, intitolato L’ORAZERO, arriverà il 3 ottobre per l’etichetta Tattica. Artwork e lista dei brani sono stati svelati a ridosso del compleanno dell’artista. I pre-order e i pre-save sono aperti dal 15 settembre.

Zero presenta il disco come una raccolta di mondi diversi, ciascuno con la propria storia e sensibilità. Un progetto corale e personale, pensato per esplorare emozioni e contraddizioni.

Tracklist completa: i 19 brani che compongono il disco

Il nuovo album comprende diciannove pezzi inediti. Di seguito l’elenco integrale:

Aspettando l’alba Lasciati amare Più musica Voglio regalarti un avvenire Il rifugio Ti meriti di più Tempo Se t’innamorerai Su per giù L’anima canta Senza Vorrei piacerti Riprendiamoci il mondo Nel regno del sogno Ascoltati Il battito del mondo Ancora nuovi giorni Che sia amore Pace

Tra i brani, “Senza” è quello scelto come lancio: disponibile dal 12 settembre su tutte le piattaforme.

“Senza”: atmosfere, temi e lettura del singolo

Il singolo scava nella sensazione di vuoto e nella fragilità dei legami. La canzone alterna malinconia e speranza. Nel testo emergono immagini di distacco, ma anche una possibile rinascita.

La sua forza sta nella capacità di trasformare una perdita in spinta verso la riflessione. Vulnerabilità e resilienza convivono in un racconto che parla a più generazioni.

Come si inserisce nel percorso artistico di Zero

Riprende la cifra emotiva tipica dell’autore.

Mixa introspezione e sguardo collettivo.

Propone melodie accessibili con testi densi.

L’ORAZERO IN TOUR: date, città e biglietti

La tournée partirà a gennaio 2026 e toccherà le principali arene italiane. Lo spettacolo è prodotto da Tattica.

24 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport

25 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport

28 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport

29 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport

31 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport

1 febbraio – Roma, Palazzo dello Sport

11 febbraio – Firenze, Nelson Mandela Forum

12 febbraio – Firenze, Nelson Mandela Forum

14 febbraio – Firenze, Nelson Mandela Forum

15 febbraio – Firenze, Nelson Mandela Forum

7 marzo – Torino, Inalpi Arena

8 marzo – Torino, Inalpi Arena

11 marzo – Mantova, Palaunical

13 marzo – Mantova, Palaunical

18 marzo – Conegliano, Prealpi San Biagio Arena

20 marzo – Conegliano, Prealpi San Biagio Arena

24 marzo – Bologna, Unipol Arena

28 marzo – Pesaro, Vitrifrigo Arena

4 aprile – Eboli, Palasele

8 aprile – Bari, PalaFlorio

9 aprile – Bari, PalaFlorio

15 aprile – Messina, PalaRescifina

16 aprile – Messina, PalaRescifina

I biglietti saranno messi in vendita il 18 settembre sui canali ufficiali: renatozero.com e vivaticket.com. Radio partner dell’evento: RTL 102.5. Official travel partner: Italo.

Dove seguire novità e aggiornamenti

Per aggiornamenti su uscite e concerti conviene consultare i canali ufficiali dell’artista e i rivenditori autorizzati. Le pagine social e il sito web riportano dettagli su prevendite e promozioni.

