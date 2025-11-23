Renato Zero: l’Orazero, viaggio in 19 brani su fragilità, rinascita e nuove emozioni

Renato Zero torna alla ribalta con un progetto ambizioso: un album di inediti e una tournée che riprenderà i grandi spazi dei palasport. Il singolo “Senza” anticipa il ritorno discografico e ha già acceso curiosità tra fan e critica.
L’ORAZERO: uscita, etichetta e disponibilità
Il nuovo lavoro, intitolato L’ORAZERO, arriverà il 3 ottobre per l’etichetta Tattica. Artwork e lista dei brani sono stati svelati a ridosso del compleanno dell’artista. I pre-order e i pre-save sono aperti dal 15 settembre.
Zero presenta il disco come una raccolta di mondi diversi, ciascuno con la propria storia e sensibilità. Un progetto corale e personale, pensato per esplorare emozioni e contraddizioni.
Tracklist completa: i 19 brani che compongono il disco
Il nuovo album comprende diciannove pezzi inediti. Di seguito l’elenco integrale:
- Aspettando l’alba
- Lasciati amare
- Più musica
- Voglio regalarti un avvenire
- Il rifugio
- Ti meriti di più
- Tempo
- Se t’innamorerai
- Su per giù
- L’anima canta
- Senza
- Vorrei piacerti
- Riprendiamoci il mondo
- Nel regno del sogno
- Ascoltati
- Il battito del mondo
- Ancora nuovi giorni
- Che sia amore
- Pace
Tra i brani, “Senza” è quello scelto come lancio: disponibile dal 12 settembre su tutte le piattaforme.
“Senza”: atmosfere, temi e lettura del singolo
Il singolo scava nella sensazione di vuoto e nella fragilità dei legami. La canzone alterna malinconia e speranza. Nel testo emergono immagini di distacco, ma anche una possibile rinascita.
La sua forza sta nella capacità di trasformare una perdita in spinta verso la riflessione. Vulnerabilità e resilienza convivono in un racconto che parla a più generazioni.
Come si inserisce nel percorso artistico di Zero
- Riprende la cifra emotiva tipica dell’autore.
- Mixa introspezione e sguardo collettivo.
- Propone melodie accessibili con testi densi.
L’ORAZERO IN TOUR: date, città e biglietti
La tournée partirà a gennaio 2026 e toccherà le principali arene italiane. Lo spettacolo è prodotto da Tattica.
- 24 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport
- 25 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport
- 28 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport
- 29 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport
- 31 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport
- 1 febbraio – Roma, Palazzo dello Sport
- 11 febbraio – Firenze, Nelson Mandela Forum
- 12 febbraio – Firenze, Nelson Mandela Forum
- 14 febbraio – Firenze, Nelson Mandela Forum
- 15 febbraio – Firenze, Nelson Mandela Forum
- 7 marzo – Torino, Inalpi Arena
- 8 marzo – Torino, Inalpi Arena
- 11 marzo – Mantova, Palaunical
- 13 marzo – Mantova, Palaunical
- 18 marzo – Conegliano, Prealpi San Biagio Arena
- 20 marzo – Conegliano, Prealpi San Biagio Arena
- 24 marzo – Bologna, Unipol Arena
- 28 marzo – Pesaro, Vitrifrigo Arena
- 4 aprile – Eboli, Palasele
- 8 aprile – Bari, PalaFlorio
- 9 aprile – Bari, PalaFlorio
- 15 aprile – Messina, PalaRescifina
- 16 aprile – Messina, PalaRescifina
I biglietti saranno messi in vendita il 18 settembre sui canali ufficiali: renatozero.com e vivaticket.com. Radio partner dell’evento: RTL 102.5. Official travel partner: Italo.
Dove seguire novità e aggiornamenti
Per aggiornamenti su uscite e concerti conviene consultare i canali ufficiali dell’artista e i rivenditori autorizzati. Le pagine social e il sito web riportano dettagli su prevendite e promozioni.
Articoli simili
- Senza Cri, nuovo singolo anno del drago: ponte tra chi ero, chi sono e chi sarò
- Champion capsule collection per fighter: nuova linea training e streetwear
- Il Tre pubblica il singolo “Paura Di Me” in attesa del nuovo album
- Cillian Murphy smentisce le voci su un possibile ruolo di Voldemort in Harry Potter
- Contatti
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.