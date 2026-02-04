Casadilego dimenticata da X Factor, riparte con il primo album Silenzio (tutto di me)

Con un passo calmo e una scelta decisa, Casadilego torna al centro della scena annunciando il suo primo album ufficiale. L’opera nasce da una ricerca interiore che privilegia la qualità del tempo creativo rispetto alla fretta del mercato.

Debutto ufficiale: SILENZIO (TUTTO DI ME) e la data di uscita

Il nuovo disco, intitolato SILENZIO (TUTTO DI ME), sarà disponibile da venerdì 9 gennaio 2026. La pubblicazione avverrà per OTR Live / ADA Music Italy. Si tratta di un esordio costruito lontano dalle logiche dell’urgenza.

Dietro il progetto c’è la volontà di trasformare il silenzio in spazio espressivo. L’album rappresenta un tempo preso per sé, per ascoltare e poi raccontare.

Le radici artistiche: formazione, influenze e suono

Elisa Coclite, nota come Casadilego, ha alle spalle uno studio precoce del pianoforte e della musica classica. Questa base è stata contaminata da folk americano, britannico e irlandese.

Accanto agli strumenti acustici, l’artista ha scelto suoni caldi di elettronica analogica. Il risultato è un linguaggio sonoro che unisce tradizione e sperimentazione.

Collaborazioni, palchi prestigiosi e il teatro

La carriera live di Casadilego è costellata di incontri importanti. Ha duettato con Ed Sheeran e ha aperto concerti per artisti come:

Carmen Consoli

Daniele Silvestri

Max Gazzè

Ben Harper

Asaf Avidan

Parallelamente alla musica, ha affrontato la recitazione. È comparsa nel film My Soul Summer di Fabio Mollo. Ha inoltre preso parte alla versione italiana di Lazarus, l’opera rock di David Bowie, diretta nella messa in scena da Valter Malasti.

In Lazarus ha condiviso il palco per oltre cinquanta repliche con figure come Manuel Agnelli e Michela Lucenti.

Tematiche e paesaggi sonori: cosa racconta il disco

Il nucleo tematico del lavoro è il passaggio verso l’età adulta. Attraverso testi essenziali, l’artista affronta libertà, solitudini e radici.

Il paesaggio dell’Abruzzo emerge come sfondo emotivo. Il verde della sua terra d’origine diventa metáfora e cornice narrativa.

Il silenzio, nel titolo e nei brani, è inteso sia come assenza sia come totalità. È uno spazio che accoglie la voce e le permette di farsi chiara.

Brani e tracklist di SILENZIO (TUTTO DI ME)

Elenco delle tracce presenti nel disco

K

Verdeforesta

Stare svegli

Silenzio

Più facile

Dimmi

Alberi

Posto nuovo

How Things Change

Dove ascoltare e disponibilità

Il disco sarà distribuito sulle principali piattaforme digitali e in formato fisico tramite OTR Live / ADA Music Italy. L’uscita ufficiale è fissata per il 9 gennaio 2026.

