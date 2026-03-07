Newsletter

INRI tour sbarca nelle principali città italiane

Di : Enrico Valiani

Arriva l’INRI Tour nelle principali città italiane
Dal 1° aprile 2026 prende il via il INRI Tour, l’iniziativa che porta la musica live dentro gli Ostello Bello d’Italia. Un progetto pensato per intrecciare performance, territori e nuove voci.

Un progetto che connette musica, ospitalità e viaggi

L’idea nasce per spostare la cultura musicale fuori dai circuiti tradizionali. INRI Records mette in scena serate che vogliono essere esperienze collettive. Ostello Bello offre spazi vivi e informali. WeRoad aggiunge il valore del viaggio e dell’incontro tra persone.

I ruoli dei partner

  • INRI Records: curatela artistica e organizzazione.

  • Ostello Bello: sedi diffuse e accoglienza per il pubblico.

  • WeRoad: promozione dei percorsi e supporto alla community.

Come inviare la propria candidatura

I giovani artisti interessati possono proporre la loro musica tramite un form online. Non è un concorso, ma un’opportunità per esibirsi davanti a addetti ai lavori.

  • Modalità: compilazione del form di candidatura.

  • Scadenza: 8 marzo 2026, ore 23:59.

  • Selezione: scouting città per città, con valutazione artistica da parte dello staff.

Calendario delle tappe: città e location

Il tour parte da Milano e gira l’Italia. Ogni data avrà una line up differente, con una presenza fissa sul palco.

  • 1 aprile 2026 – MILANO @ Ostello Bello Milano Duomo, Via Medici 3

  • 8 aprile 2026 – GENOVA @ Ostello Bello, Via Balbi 38/a

  • 10 aprile 2026 – BOLOGNA @ Ostello Bello, Via del Porto 6

  • 11 aprile 2026 – FIRENZE @ Ostello Bello, Via Faenza 56

  • 12 aprile 2026 – ROMA @ Ostello Bello, Via Angelo Poliziano 75

  • 13 aprile 2026 – NAPOLI @ Ostello Bello, Via Dei Fiorentini 10

  • 14 aprile 2026 – PALERMO @ Ostello Bello, Via Galileo Ferraris 3/5

  • 23 aprile 2026 – COMO @ Ostello Bello, Viale Fratelli Rosselli 9

Cosa offre il palco e perché partecipare

Su ogni serata il progetto mette in evidenza voci nuove. Labasco sarà la presenza fissa e il filo conduttore del tour.

  • Visibilità davanti a professionisti del settore.

  • Occasione di networking con altri artisti e organizzatori.

  • Esperienza live in contesti urbani informali e inclusivi.

  • Possibilità di scouting e progetti futuri con l’etichetta.

