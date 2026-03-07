INRI tour sbarca nelle principali città italiane

Dal 1° aprile 2026 prende il via il INRI Tour, l’iniziativa che porta la musica live dentro gli Ostello Bello d’Italia. Un progetto pensato per intrecciare performance, territori e nuove voci.
Un progetto che connette musica, ospitalità e viaggi
L’idea nasce per spostare la cultura musicale fuori dai circuiti tradizionali. INRI Records mette in scena serate che vogliono essere esperienze collettive. Ostello Bello offre spazi vivi e informali. WeRoad aggiunge il valore del viaggio e dell’incontro tra persone.
I ruoli dei partner
- INRI Records: curatela artistica e organizzazione.
- Ostello Bello: sedi diffuse e accoglienza per il pubblico.
- WeRoad: promozione dei percorsi e supporto alla community.
Come inviare la propria candidatura
I giovani artisti interessati possono proporre la loro musica tramite un form online. Non è un concorso, ma un’opportunità per esibirsi davanti a addetti ai lavori.
- Modalità: compilazione del form di candidatura.
- Scadenza: 8 marzo 2026, ore 23:59.
- Selezione: scouting città per città, con valutazione artistica da parte dello staff.
Calendario delle tappe: città e location
Il tour parte da Milano e gira l’Italia. Ogni data avrà una line up differente, con una presenza fissa sul palco.
- 1 aprile 2026 – MILANO @ Ostello Bello Milano Duomo, Via Medici 3
- 8 aprile 2026 – GENOVA @ Ostello Bello, Via Balbi 38/a
- 10 aprile 2026 – BOLOGNA @ Ostello Bello, Via del Porto 6
- 11 aprile 2026 – FIRENZE @ Ostello Bello, Via Faenza 56
- 12 aprile 2026 – ROMA @ Ostello Bello, Via Angelo Poliziano 75
- 13 aprile 2026 – NAPOLI @ Ostello Bello, Via Dei Fiorentini 10
- 14 aprile 2026 – PALERMO @ Ostello Bello, Via Galileo Ferraris 3/5
- 23 aprile 2026 – COMO @ Ostello Bello, Viale Fratelli Rosselli 9
Cosa offre il palco e perché partecipare
Su ogni serata il progetto mette in evidenza voci nuove. Labasco sarà la presenza fissa e il filo conduttore del tour.
- Visibilità davanti a professionisti del settore.
- Occasione di networking con altri artisti e organizzatori.
- Esperienza live in contesti urbani informali e inclusivi.
- Possibilità di scouting e progetti futuri con l’etichetta.
Partecipa alla conversazione: social e aggiornamenti
Segui le novità sulle pagine ufficiali per aggiornamenti e contenuti extra. Condividi le tue impressioni e rimani informato sulle selezioni in corso.
