BMW i7 batteria progettata con Rimac

La berlina di punta BMW i7 si prepara a una transizione tecnologica significativa grazie a una partnership con Rimac. Dietro le quinte c’è un lavoro che riguarda celle, gestione dell’energia e processi produttivi. Il risultato promesso è una batteria più densa, più rapida da ricaricare e progettata per sostenere le ambizioni elettriche della casa bavarese.
Accordo tecnologico tra BMW e Rimac: cosa c’è di nuovo
Le due aziende hanno unito competenze diverse. BMW porta l’esperienza sulle celle e l’architettura della piattaforma Neue Klasse. Rimac offre know‑how nella gestione di pacchi ad alte prestazioni. L’obiettivo è ottenere un sistema integrato capace di migliorare autonomia e tempi di ricarica, senza rinunciare alla robustezza richiesta alle auto di lusso.
Le celle Gen6: miglioramenti e numeri chiave
Cosa distingue le nuove celle
BMW indica che la nuova batteria utilizzerà celle cilindriche di sesta generazione. Questo formato è studiato per aumentare la densità energetica rispetto alle tecnologie precedenti. I vantaggi attesi riguardano sia la capacità utile sia la capacità di erogare e assorbire potenza rapidamente.
- Maggiore densità: progettata per contenere più energia nello stesso volume.
- Ricarica più veloce: ottimizzazioni per sostenere correnti di carica maggiori.
- Affidabilità termica: gestione del calore migliorata per cicli ripetuti.
BMW parla di un incremento della densità energetica del 20% rispetto alle celle prismatiche attualmente in uso. Questo dato è al centro della strategia per allungare l’autonomia senza aumentare lo spazio occupato dal pacco batterie.
Architettura del pacco e gestione dell’alta tensione
La collaborazione non si limita alle singole celle. Si lavora sull’architettura del pacco, sull’elettronica di controllo e sulle strategie di gestione energetica. Rimac ha contribuito con soluzioni derivate dai suoi sistemi ad alte prestazioni. BMW integra le proprie specifiche per garantire compatibilità con la piattaforma e i sistemi del veicolo.
- Modularità: layout a moduli per facilitare produzione e manutenzione.
- Software di gestione: algoritmi per ottimizzare carica e scarica.
- Sicurezza: protezioni e monitoraggio avanzato delle celle.
Produzione e logistica: dove nasce la batteria
La produzione della nuova batteria è stata pianificata su linee specializzate. Le celle e i moduli verranno assemblati negli stabilimenti Rimac in Croazia. Dopo il completamento, i pacchi arriveranno pronti allo stabilimento BMW di Dingolfing per l’integrazione nel veicolo.
- Assemblaggio celle e moduli presso Rimac (Croazia).
- Test di qualità e verifica dei sistemi ad alta tensione.
- Trasporto e installazione finale nello stabilimento BMW di Dingolfing.
Questa catena produttiva punta a combinare flessibilità industriale e controllo qualità, mantenendo una forte integrazione tra sviluppo e produzione.
Impatto sulla gamma BMW e tempistiche di lancio
La Neue Klasse rappresenta un passaggio generazionale per BMW. Nel frattempo la i7 deve restare competitiva nella fascia alta del mercato. La nuova soluzione batteria vuole rispondere a concorrenti sempre più agguerriti sul fronte dell’efficienza e della ricarica.
La i7 aggiornata è attesa in anteprima pubblica al salone dell’auto di Pechino nelle prossime settimane, dove verranno svelati dettagli tecnici e prime specifiche ufficiali.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.