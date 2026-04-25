BMW i7 batteria progettata con Rimac

La berlina di punta BMW i7 si prepara a una transizione tecnologica significativa grazie a una partnership con Rimac. Dietro le quinte c’è un lavoro che riguarda celle, gestione dell’energia e processi produttivi. Il risultato promesso è una batteria più densa, più rapida da ricaricare e progettata per sostenere le ambizioni elettriche della casa bavarese.

Accordo tecnologico tra BMW e Rimac: cosa c’è di nuovo

Le due aziende hanno unito competenze diverse. BMW porta l’esperienza sulle celle e l’architettura della piattaforma Neue Klasse. Rimac offre know‑how nella gestione di pacchi ad alte prestazioni. L’obiettivo è ottenere un sistema integrato capace di migliorare autonomia e tempi di ricarica, senza rinunciare alla robustezza richiesta alle auto di lusso.

Le celle Gen6: miglioramenti e numeri chiave

Cosa distingue le nuove celle

BMW indica che la nuova batteria utilizzerà celle cilindriche di sesta generazione. Questo formato è studiato per aumentare la densità energetica rispetto alle tecnologie precedenti. I vantaggi attesi riguardano sia la capacità utile sia la capacità di erogare e assorbire potenza rapidamente.

Maggiore densità: progettata per contenere più energia nello stesso volume.

Ricarica più veloce: ottimizzazioni per sostenere correnti di carica maggiori.

Affidabilità termica: gestione del calore migliorata per cicli ripetuti.

BMW parla di un incremento della densità energetica del 20% rispetto alle celle prismatiche attualmente in uso. Questo dato è al centro della strategia per allungare l’autonomia senza aumentare lo spazio occupato dal pacco batterie.

Architettura del pacco e gestione dell’alta tensione

La collaborazione non si limita alle singole celle. Si lavora sull’architettura del pacco, sull’elettronica di controllo e sulle strategie di gestione energetica. Rimac ha contribuito con soluzioni derivate dai suoi sistemi ad alte prestazioni. BMW integra le proprie specifiche per garantire compatibilità con la piattaforma e i sistemi del veicolo.

Modularità: layout a moduli per facilitare produzione e manutenzione.

Software di gestione: algoritmi per ottimizzare carica e scarica.

Sicurezza: protezioni e monitoraggio avanzato delle celle.

Produzione e logistica: dove nasce la batteria

La produzione della nuova batteria è stata pianificata su linee specializzate. Le celle e i moduli verranno assemblati negli stabilimenti Rimac in Croazia. Dopo il completamento, i pacchi arriveranno pronti allo stabilimento BMW di Dingolfing per l’integrazione nel veicolo.

Assemblaggio celle e moduli presso Rimac (Croazia). Test di qualità e verifica dei sistemi ad alta tensione. Trasporto e installazione finale nello stabilimento BMW di Dingolfing.

Questa catena produttiva punta a combinare flessibilità industriale e controllo qualità, mantenendo una forte integrazione tra sviluppo e produzione.

Impatto sulla gamma BMW e tempistiche di lancio

La Neue Klasse rappresenta un passaggio generazionale per BMW. Nel frattempo la i7 deve restare competitiva nella fascia alta del mercato. La nuova soluzione batteria vuole rispondere a concorrenti sempre più agguerriti sul fronte dell’efficienza e della ricarica.

La i7 aggiornata è attesa in anteprima pubblica al salone dell’auto di Pechino nelle prossime settimane, dove verranno svelati dettagli tecnici e prime specifiche ufficiali.

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