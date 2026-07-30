Chi l’ha visto su Rai 3 stasera: anticipazioni e casi del 24 giugno

Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai 3 con nuovi sviluppi su casi che tengono l’Italia con il fiato sospeso. La puntata porta aggiornamenti sul ritrovamento delle due sorelle a Formia, solleva nuovi dubbi sulla morte della giudice Ercolini e riapre il mistero dell’avvelenamento a Pietracatella.
Apertura della puntata: il ritorno delle sorelline e gli arresti in famiglia
La trasmissione riparte da una vicenda che sembrava avere un finale positivo. Le due minori sono state ritrovate e stanno bene. Ma l’indagine ha preso una piega inaspettata.
- Le ragazze erano ospitate in una comunità educativa e si erano allontanate.
- La Procura ha disposto fermi a carico di familiari.
- Tra gli indagati ci sono la madre, il compagno e il nonno.
- Una parente lontana è sotto accertamento per aver dato ospitalità.
Gli inquirenti cercano di capire se sia stata pianificata una sottrazione volontaria dalle figure di protezione. Durante la puntata si ricostruiranno i passaggi chiave dell’indagine.
La vicenda della giudice Ercolini: nuove richieste di verità
Un caso che torna al centro dell’attenzione. La morte della magistrata, avvenuta quasi quattro anni fa, resta oscurata da molte domande.
I nodi irrisolti
- La prima ricostruzione parlò di suicidio.
- La madre non ha mai accettato quella versione.
- Ci sono richieste di approfondimenti sulle ultime ore della giudice.
La famiglia chiede risposte. Il programma proporrà interviste e testimonianze per ripercorrere gli ultimi contatti e gli elementi ancora da chiarire.
Pietracatella e il sospetto di ricina: l’intervento degli specialisti
Un episodio di avvelenamento che ha scosso una comunità. Madre e figlia sono morte in circostanze legate a una sostanza estremamente tossica.
Come procede l’indagine
- Le analisi hanno rilevato la presenza di ricina.
- La Procura ha chiesto il supporto di un team tedesco esperto in bioterrorismo.
- Verranno esaminate provette, alimenti sequestrati e campioni biologici.
- All’epoca furono visionati anche il padre e la sorella.
Gli specialisti esterni cercheranno tracce che spieghino come la sostanza sia entrata in casa e chi possa averla procurata.
Cosa offrirà la diretta: appelli, segnalazioni e richieste di aiuto
Oltre ai casi principali, la puntata dedicherà spazio alle segnalazioni del pubblico. Appelli urgenti e richieste di collaborazione con le forze dell’ordine saranno al centro del format.
- Segnalazioni dei telespettatori.
- Appelli di familiari in cerca di risposte.
- Informazioni pratiche su come contattare la redazione.
Articoli simili
- Imma Tataranni 5 su Rai 1 da stasera: trama, cast e numero di puntate
- Io Canto Family con Michelle Hunziker torna su Canale 5: nuovi coach e giuria senza Kekko Silvestre
- Hantavirus avrebbe causato la morte di Gene Hackman e della moglie
- Matthew Perry: la regina della ketamina condannata a 15 anni per la morte
- Rob Reiner ricordato da Cary Elwes nel giorno del suo compleanno: mi manchi moltissimo
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.