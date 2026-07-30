Chi l’ha visto su Rai 3 stasera: anticipazioni e casi del 24 giugno

Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai 3 con nuovi sviluppi su casi che tengono l’Italia con il fiato sospeso. La puntata porta aggiornamenti sul ritrovamento delle due sorelle a Formia, solleva nuovi dubbi sulla morte della giudice Ercolini e riapre il mistero dell’avvelenamento a Pietracatella.

Apertura della puntata: il ritorno delle sorelline e gli arresti in famiglia

La trasmissione riparte da una vicenda che sembrava avere un finale positivo. Le due minori sono state ritrovate e stanno bene. Ma l’indagine ha preso una piega inaspettata.

Le ragazze erano ospitate in una comunità educativa e si erano allontanate.

erano ospitate in una comunità educativa e si erano allontanate. La Procura ha disposto fermi a carico di familiari.

Tra gli indagati ci sono la madre, il compagno e il nonno.

Una parente lontana è sotto accertamento per aver dato ospitalità.

Gli inquirenti cercano di capire se sia stata pianificata una sottrazione volontaria dalle figure di protezione. Durante la puntata si ricostruiranno i passaggi chiave dell’indagine.

La vicenda della giudice Ercolini: nuove richieste di verità

Un caso che torna al centro dell’attenzione. La morte della magistrata, avvenuta quasi quattro anni fa, resta oscurata da molte domande.

I nodi irrisolti

La prima ricostruzione parlò di suicidio.

La madre non ha mai accettato quella versione.

non ha mai accettato quella versione. Ci sono richieste di approfondimenti sulle ultime ore della giudice.

La famiglia chiede risposte. Il programma proporrà interviste e testimonianze per ripercorrere gli ultimi contatti e gli elementi ancora da chiarire.

Pietracatella e il sospetto di ricina: l’intervento degli specialisti

Un episodio di avvelenamento che ha scosso una comunità. Madre e figlia sono morte in circostanze legate a una sostanza estremamente tossica.

Come procede l’indagine

Le analisi hanno rilevato la presenza di ricina .

. La Procura ha chiesto il supporto di un team tedesco esperto in bioterrorismo.

Verranno esaminate provette, alimenti sequestrati e campioni biologici.

All’epoca furono visionati anche il padre e la sorella.

Gli specialisti esterni cercheranno tracce che spieghino come la sostanza sia entrata in casa e chi possa averla procurata.

Cosa offrirà la diretta: appelli, segnalazioni e richieste di aiuto

Oltre ai casi principali, la puntata dedicherà spazio alle segnalazioni del pubblico. Appelli urgenti e richieste di collaborazione con le forze dell’ordine saranno al centro del format.

Segnalazioni dei telespettatori.

Appelli di familiari in cerca di risposte.

Informazioni pratiche su come contattare la redazione.

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