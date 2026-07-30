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Chi l’ha visto su Rai 3 stasera: anticipazioni e casi del 24 giugno

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Di : Martina Fabbri

Chi l’ha visto? stasera su Rai 3: anticipazioni e i casi del 24 giugno
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Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai 3 con nuovi sviluppi su casi che tengono l’Italia con il fiato sospeso. La puntata porta aggiornamenti sul ritrovamento delle due sorelle a Formia, solleva nuovi dubbi sulla morte della giudice Ercolini e riapre il mistero dell’avvelenamento a Pietracatella.

Apertura della puntata: il ritorno delle sorelline e gli arresti in famiglia

La trasmissione riparte da una vicenda che sembrava avere un finale positivo. Le due minori sono state ritrovate e stanno bene. Ma l’indagine ha preso una piega inaspettata.

  • Le ragazze erano ospitate in una comunità educativa e si erano allontanate.

  • La Procura ha disposto fermi a carico di familiari.

  • Tra gli indagati ci sono la madre, il compagno e il nonno.

  • Una parente lontana è sotto accertamento per aver dato ospitalità.

Gli inquirenti cercano di capire se sia stata pianificata una sottrazione volontaria dalle figure di protezione. Durante la puntata si ricostruiranno i passaggi chiave dell’indagine.

La vicenda della giudice Ercolini: nuove richieste di verità

Un caso che torna al centro dell’attenzione. La morte della magistrata, avvenuta quasi quattro anni fa, resta oscurata da molte domande.

I nodi irrisolti

  • La prima ricostruzione parlò di suicidio.

  • La madre non ha mai accettato quella versione.

  • Ci sono richieste di approfondimenti sulle ultime ore della giudice.

La famiglia chiede risposte. Il programma proporrà interviste e testimonianze per ripercorrere gli ultimi contatti e gli elementi ancora da chiarire.

Pietracatella e il sospetto di ricina: l’intervento degli specialisti

Un episodio di avvelenamento che ha scosso una comunità. Madre e figlia sono morte in circostanze legate a una sostanza estremamente tossica.

Come procede l’indagine

  • Le analisi hanno rilevato la presenza di ricina.

  • La Procura ha chiesto il supporto di un team tedesco esperto in bioterrorismo.

  • Verranno esaminate provette, alimenti sequestrati e campioni biologici.

  • All’epoca furono visionati anche il padre e la sorella.

Gli specialisti esterni cercheranno tracce che spieghino come la sostanza sia entrata in casa e chi possa averla procurata.

Cosa offrirà la diretta: appelli, segnalazioni e richieste di aiuto

Oltre ai casi principali, la puntata dedicherà spazio alle segnalazioni del pubblico. Appelli urgenti e richieste di collaborazione con le forze dell’ordine saranno al centro del format.

  • Segnalazioni dei telespettatori.

  • Appelli di familiari in cerca di risposte.

  • Informazioni pratiche su come contattare la redazione.

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