The Voice Kids 2026: Matteo Trullu vince con Maniac, la chitarra e una finale diversa

La finale di The Voice Kids 2026 ha sorpreso per l’approccio più misurato che spettacolare. A vincere è stato Matteo Trullu, 13 anni, di Decimomannu, che ha convinto pubblico e giuria con una scelta ardita: un classico degli anni Ottanta suonato e cantato con la chitarra. Quel mix ha dato un sapore diverso alla serata.
La performance decisiva: voce, chitarra e un’identità emergente
La versione scelta da Matteo non puntava sul melodramma. Ha messo al centro la musica e il linguaggio personale.
- Strumento e voce: la chitarra non era un ornamento, ma il filo conduttore.
- Rischio interpretativo: il brano è ritmato e tecnico; non concede appoggi facili.
- Coerenza: la performance ha raccontato una figura giovane ma con idee chiare.
Elementi tecnici che hanno fatto la differenza
- Controllo vocale e fraseggio
- Precisione ritmica con lo strumento
- Presenza scenica sobria e focalizzata
- Scelta repertoriale non banale
Perché “Maniac” reinterpretato con la chitarra ha funzionato
Il pezzo originale rimanda a coreografie e synth. Suonato al contrario, con la chitarra, ha perso l’effetto nostalgia per guadagnare in personalità.
Il pubblico ha visto non solo una cover, ma una proposta artistica. La trasformazione ha evidenziato una maturità musicale rara per un concorrente così giovane.
Nek, il tutor al debutto che ha costruito il percorso
Il trionfo porta con sé anche il successo del coach Nek, alla prima esperienza nel programma. Ha puntato su una crescita graduale e su una direzione stilistica netta.
- Scelta dei brani calibrata
- Focus sulla formazione e non solo sul colpo ad effetto
- Supporto emotivo nei momenti chiave
Alla proclamazione, l’abbraccio tra coach e allievo ha segnato il compimento di un percorso pensato e rispettoso dei tempi del giovane artista. Dopo la vittoria, Matteo ha dichiarato di aver dimostrato a chi dubitava della sua strada che si può crescere con impegno.
La serata: ospiti, giuria e scelte produttive
La scaletta ha rispettato il format tradizionale ma ha messo in primo piano la qualità musicale.
- Ospite musicale: Noemi, in apertura con un medley
- Giuria speciale: Mara Maionchi, Ema Stokholma, Nina Zilli, Enrico Melozzi
- Atmosfera: meno spettacolo televisivo, più studio e sostanza
Implicazioni per il futuro artistico
La vera sfida ora è trasformare questa vittoria in un percorso duraturo. Serviranno studio, esperienze live e scelte di repertorio coerenti.
- Formazione continua: tecnica vocale e strumentale
- Costruzione dell’immagine artistica
- Collaborazioni e produzione musicale mirata
La domanda che resta aperta è se la combinazione di voce, strumento e attitudine mostrerà, con il tempo, una direzione artistica solida e riconoscibile.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.