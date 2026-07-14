Teletubbies sfilano al Pride di Cannes per i diritti LGBTQ+ tra drag e tributo a Britney Spears

La Croisette si è trasformata in un palco di colori e musica quando Canva ha scelto i Teletubbies come protagonisti del suo Pride Party durante Cannes Lions. Un evento che ha mescolato nostalgia, spettacolo e impegno per i diritti LGBTQ+, attirando professionisti della creatività e momenti virali sui social.

Teletubbies protagonisti: perché hanno acceso il Pride di Cannes

I quattro personaggi nati negli anni Novanta hanno portato sul litorale di Cannes un mix di tenerezza e teatralità. La scelta non è stata casuale: i Teletubbies sono diventati simboli pop riconoscibili da più generazioni. Al centro della scena c’era Tinky Winky, figura che nel passato ha assunto un significato politico e culturale per la comunità queer.

La loro presenza ha trasformato la festa in un messaggio visibile di inclusione. I momenti con maggiore impatto emotivo e fotografico hanno rilanciato il tema dei diritti con leggerezza e forza.

Atmosfera e spettacolo sulla Croisette: musica, drag e momenti social

Un format pensato per emozionare

La serata, ospitata alla Canva Creative Cabana, ha puntato su performance dal forte impatto visivo. Sul palco si sono alternati elementi pop e forme di intrattenimento queer.

Drag queen europee con coreografie e outfit scenici.

Colonna sonora pop: hit che hanno fatto ballare la folla.

Giochi di luce, glitter e make-up arcobaleno per gli invitati.

Punti catering con gelati e cocktail ghiacciati.

I professionisti della comunicazione presenti hanno assistito a esibizioni che hanno mescolato marketing e attivismo culturale. Ospiti come Oprah Winfrey, Colin Jost e Carmelo Anthony erano parte del contesto generale del festival, ma la serata ha privilegiato la celebrazione personale e collettiva.

Il momento clou: coreografia, selfie e viralità

L’ingresso sul palco dei quattro personaggi ha scatenato applausi e scatti fotografici. Sulle note di un grande brano pop, i Teletubbies hanno ballato, sono scesi tra il pubblico e si sono prestati a selfie e abbracci.

Quel segmento si è diffuso rapidamente sui social, diventando uno dei contenuti più condivisi dell’intera manifestazione. La commistione di elementi infantili e riferimenti queer ha stimolato conversazioni online e copertura mediatica.

Contesto culturale: Tinky Winky e il significato politico

Il ruolo di Tinky Winky non è solo scenico. Alla fine degli anni Novanta il personaggio viola fu al centro di una polemica pubblica negli Stati Uniti. Quell’episodio, criticato e discusso, contribuì in modo paradossale a trasformarlo in un simbolo per molte persone della comunità LGBTQ+.

Oggi la presenza di Tinky Winky sul palco è stata interpretata come un gesto di riconoscimento storico. La scelta ricorda come personaggi apparentemente semplici possano assumere valore simbolico nel dibattito sociale.

WildBrain e Canva: strategie di brand e celebrazioni per il trentesimo anniversario

Dietro l’apparente spontaneità c’è una pianificazione precisa. WildBrain Media Solutions, che gestisce il marchio a livello globale, sta lavorando alle iniziative per il trentesimo anniversario della serie, nata nel 1997.

Secondo i manager coinvolti, partecipare a manifestazioni come il Pride di Cannes permette al brand di riaffermare valori di gioia e inclusione. Per Canva, organizzare l’evento è stata anche una dichiarazione d’intenti in un periodo in cui alcune aziende riducono investimenti su diversità e inclusione.

Obiettivo brand: rafforzare l’immagine pop e inclusiva.

Strategia evento: mix tra intrattenimento e messaggio sociale.

Ricadute media: aumento della visibilità e storytelling condivisibile.

Reazioni e copertura mediatica: tra nostalgia e attivismo

L’evento ha suscitato commenti contrastanti. Molti hanno elogiato la scelta per il suo valore simbolico. Altri hanno evidenziato come operazioni di marketing possano sembrare strumentalizzanti se prive di un impegno concreto.

Nel complesso, però, l’immagine di quattro personaggi colorati che ballano sulla Croisette ha funzionato come catalizzatore di attenzione. La combinazione tra celebrità, musica pop e riferimenti culturali ha permesso al messaggio di inclusione di raggiungere un pubblico ampio.

Impatto sul festival e spunti per il futuro

In un festival dominato da presentazioni aziendali e premi creativi, un party in riva al mare ha ricordato che la comunicazione può anche essere empatica e festosa. L’uso di icone pop come i Teletubbies offre nuovi modi di raccontare valori sociali attraverso il linguaggio della cultura popolare.

Le celebrazioni per il trentesimo anniversario promettono di ampliare queste narrazioni, con iniziative che potrebbero coinvolgere nuovi format e collaborazioni internazionali. Le prossime mosse del brand saranno osservate da vicino dai professionisti del settore e dal pubblico.

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