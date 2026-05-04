Litfiba, 17 Re torna live al Primo Maggio in versione rinnovata

Una canzone rimasta negli archivi per quattro decenni torna sotto i riflettori: i Litfiba rilanciano 17 Re, un pezzo che fu scelto come titolo dell’album del 1986 ma non fu mai pubblicato ufficialmente. La sua apparizione coincide con le celebrazioni per quel disco e con la prima esecuzione dal vivo al Concerto del Primo Maggio a Roma.

Data di uscita e formato: cosa aspettarsi

La pubblicazione ufficiale è fissata per il 17 aprile. Il rilancio arriva con una terza ristampa del maxi singolo, disponibile in vinile trasparente.

Edizioni precedenti esaurite in poche ore.

Questa release include la versione registrata live.

Il preorder è aperto fino al 5 maggio sullo store ufficiale.

Il debutto live e la registrazione sul lato B

La prima esecuzione pubblica del brano è avvenuta al Concerto del Primo Maggio 2026.

La performance è stata registrata e inserita come contenuto aggiuntivo nella nuova ristampa. Questo rende il vinile un oggetto da collezione per fan e appassionati del rock italiano.

Temi centrali del brano: potere, memoria e immagini forti

Il testo mette al centro il rapporto tra chi comanda e chi subisce. I “diciasette re” non sono sovrani reali. Sono simboli di controllo e sistemi ripetitivi.

Potere : leadership autoritarie e apparati di dominio.

: leadership autoritarie e apparati di dominio. Memoria : la perdita della storia personale porta a una identità svuotata.

: la perdita della storia personale porta a una identità svuotata. Immagini: guerra, tecnologia e manipolazione convivono nel testo.

Simboli e riferimenti chiave

La contrapposizione tra elementi moderni e tradizionali è netta. Si parla di “droni e spade” per indicare forze tecnologiche e antiche violenze.

La parola Shah-mat richiama lo scacco matto degli scacchi. Nel brano suona come una chiusura e insieme come un atto di denuncia verso chi gestisce il potere.

Le parole della band e il contesto attuale

In interviste e dichiarazioni, Piero Pelù ha collegato il pezzo a dinamiche politiche e sociali contemporanee. Ha riferito che il tema resta drammaticamente attuale.

La ripubblicazione si inserisce nelle attività commemorative legate all’album originale del 1986. È anche un modo per rimettere in circolo un materiale inedito ma emblematico.

Per i collezionisti: dettagli tecnici e disponibilità

Terza stampa del maxi singolo.

Vinile: colorazione trasparente.

Lato B: registrazione live del Concerto del Primo Maggio 2026.

Preorder fino al 5 maggio nello store ufficiale della band.

Estratto lirico e atmosfera del brano

Il testo alterna versi che evocano teatro, guerra e manipolazione. La ripetizione di immagini crea un ritmo martellante.

Più volte torna il nucleo tematico: senza memoria non c’è identità. Questa idea guida il ritornello e le ripetizioni.

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