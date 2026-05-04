Newsletter

Connettersi

Litfiba, 17 Re torna live al Primo Maggio in versione rinnovata

Aggiornato il :

|

Di : Enrico Valiani

Litfiba, 17 Re torna live al Primo Maggio e in una nuova versione
WhatsApp

Una canzone rimasta negli archivi per quattro decenni torna sotto i riflettori: i Litfiba rilanciano 17 Re, un pezzo che fu scelto come titolo dell’album del 1986 ma non fu mai pubblicato ufficialmente. La sua apparizione coincide con le celebrazioni per quel disco e con la prima esecuzione dal vivo al Concerto del Primo Maggio a Roma.

Data di uscita e formato: cosa aspettarsi

La pubblicazione ufficiale è fissata per il 17 aprile. Il rilancio arriva con una terza ristampa del maxi singolo, disponibile in vinile trasparente.

  • Edizioni precedenti esaurite in poche ore.

  • Questa release include la versione registrata live.

  • Il preorder è aperto fino al 5 maggio sullo store ufficiale.

Il debutto live e la registrazione sul lato B

La prima esecuzione pubblica del brano è avvenuta al Concerto del Primo Maggio 2026.

La performance è stata registrata e inserita come contenuto aggiuntivo nella nuova ristampa. Questo rende il vinile un oggetto da collezione per fan e appassionati del rock italiano.

Temi centrali del brano: potere, memoria e immagini forti

Il testo mette al centro il rapporto tra chi comanda e chi subisce. I “diciasette re” non sono sovrani reali. Sono simboli di controllo e sistemi ripetitivi.

  • Potere: leadership autoritarie e apparati di dominio.

  • Memoria: la perdita della storia personale porta a una identità svuotata.

  • Immagini: guerra, tecnologia e manipolazione convivono nel testo.

Simboli e riferimenti chiave

La contrapposizione tra elementi moderni e tradizionali è netta. Si parla di “droni e spade” per indicare forze tecnologiche e antiche violenze.

La parola Shah-mat richiama lo scacco matto degli scacchi. Nel brano suona come una chiusura e insieme come un atto di denuncia verso chi gestisce il potere.

Le parole della band e il contesto attuale

In interviste e dichiarazioni, Piero Pelù ha collegato il pezzo a dinamiche politiche e sociali contemporanee. Ha riferito che il tema resta drammaticamente attuale.

La ripubblicazione si inserisce nelle attività commemorative legate all’album originale del 1986. È anche un modo per rimettere in circolo un materiale inedito ma emblematico.

Per i collezionisti: dettagli tecnici e disponibilità

  • Terza stampa del maxi singolo.

  • Vinile: colorazione trasparente.

  • Lato B: registrazione live del Concerto del Primo Maggio 2026.

  • Preorder fino al 5 maggio nello store ufficiale della band.

Estratto lirico e atmosfera del brano

Il testo alterna versi che evocano teatro, guerra e manipolazione. La ripetizione di immagini crea un ritmo martellante.

Più volte torna il nucleo tematico: senza memoria non c’è identità. Questa idea guida il ritornello e le ripetizioni.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Taratata torna: Paolo Bonolis guida lo show musicale cult

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly