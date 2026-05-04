Litfiba, 17 Re torna live al Primo Maggio in versione rinnovata

Una canzone rimasta negli archivi per quattro decenni torna sotto i riflettori: i Litfiba rilanciano 17 Re, un pezzo che fu scelto come titolo dell’album del 1986 ma non fu mai pubblicato ufficialmente. La sua apparizione coincide con le celebrazioni per quel disco e con la prima esecuzione dal vivo al Concerto del Primo Maggio a Roma.
Data di uscita e formato: cosa aspettarsi
La pubblicazione ufficiale è fissata per il 17 aprile. Il rilancio arriva con una terza ristampa del maxi singolo, disponibile in vinile trasparente.
- Edizioni precedenti esaurite in poche ore.
- Questa release include la versione registrata live.
- Il preorder è aperto fino al 5 maggio sullo store ufficiale.
Il debutto live e la registrazione sul lato B
La prima esecuzione pubblica del brano è avvenuta al Concerto del Primo Maggio 2026.
La performance è stata registrata e inserita come contenuto aggiuntivo nella nuova ristampa. Questo rende il vinile un oggetto da collezione per fan e appassionati del rock italiano.
Temi centrali del brano: potere, memoria e immagini forti
Il testo mette al centro il rapporto tra chi comanda e chi subisce. I “diciasette re” non sono sovrani reali. Sono simboli di controllo e sistemi ripetitivi.
- Potere: leadership autoritarie e apparati di dominio.
- Memoria: la perdita della storia personale porta a una identità svuotata.
- Immagini: guerra, tecnologia e manipolazione convivono nel testo.
Simboli e riferimenti chiave
La contrapposizione tra elementi moderni e tradizionali è netta. Si parla di “droni e spade” per indicare forze tecnologiche e antiche violenze.
La parola Shah-mat richiama lo scacco matto degli scacchi. Nel brano suona come una chiusura e insieme come un atto di denuncia verso chi gestisce il potere.
Le parole della band e il contesto attuale
In interviste e dichiarazioni, Piero Pelù ha collegato il pezzo a dinamiche politiche e sociali contemporanee. Ha riferito che il tema resta drammaticamente attuale.
La ripubblicazione si inserisce nelle attività commemorative legate all’album originale del 1986. È anche un modo per rimettere in circolo un materiale inedito ma emblematico.
Per i collezionisti: dettagli tecnici e disponibilità
- Terza stampa del maxi singolo.
- Vinile: colorazione trasparente.
- Lato B: registrazione live del Concerto del Primo Maggio 2026.
- Preorder fino al 5 maggio nello store ufficiale della band.
Estratto lirico e atmosfera del brano
Il testo alterna versi che evocano teatro, guerra e manipolazione. La ripetizione di immagini crea un ritmo martellante.
Più volte torna il nucleo tematico: senza memoria non c’è identità. Questa idea guida il ritornello e le ripetizioni.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.