Concerti segreti sui tetti di Roma: Music Suite festeggia 3 anni con eventi esclusivi

Sopra i tetti di Roma, tra il crepuscolo e le luci della città, si è celebrato un traguardo che unisce musica e ospitalità. Il format nasce per sorprendere, avvicinare il pubblico ai cantautori e trasformare gli hotel in palcoscenici informali. Mercoledì 3 giugno, il rooftop dell’Hotel Nord Nuova Roma ha fatto da cornice a una festa che guarda avanti.
Tre anni di Music Suite: il concerto come esperienza urbana
Il progetto ideato da Edoardo Bettoja e Beatrice Gentili compie tre anni. Non è stato un semplice compleanno. È stato il racconto di una formula che sposta il concerto dal teatro alla stanza d’hotel.
Camere, ristoranti, salotti e terrazze sono diventati spazi di ascolto. Qui la musica si ascolta da vicino. L’intento è creare intimità e relazione diretta tra artista e pubblico.
La serata sul rooftop: lineup e momenti salienti
Per l’anniversario, la line-up ha puntato sui cantautori. Tra gli ospiti: Icaro, Montegro, Mèsa e Folcast. Quattro voci, quattro percorsi diversi.
Le performance e il clima della serata
- Icaro: presenza che richiama le stagioni passate del format.
- Montegro: ha contribuito a rinforzare il filo artistico del progetto.
- Mèsa: ha offerto un’anteprima della prossima stagione.
- Folcast: ha richiamato il pubblico con brani intensi e intimi.
La scelta degli artisti ha voluto raccontare sia la storia del format, sia la direzione futura. L’atmosfera è rimasta raccolta e partecipata.
La filosofia dei secret concert: attesa e scoperta
Una regola chiave del progetto resta lo svelamento dell’artista solo il giorno dell’evento. Questo crea attesa e curiosità.
- Biglietti e location svelati all’ultimo.
- Esperienze costruite sull’imprevedibilità.
- Dialogo diretto tra esecutore e ascoltatori.
Il modello valorizza l’intimità e trasforma ogni appuntamento in un momento unico.
Ospiti storici e luoghi che hanno ospitato il format
In tre anni Music Suite ha accolto nomi della scena italiana. Alcuni esempi:
- Anna Castiglia
- Giovanni Truppi
- Erica Mou
- Nico Arezzo, Yuman, Galeffi, Casadilego
I luoghi scelti sono tra gli hotel più noti di Roma:
- Hotel Mediterraneo
- Six Senses Rome
- The Hoxton Rome
- Hotel Massimo d’Azeglio
- Art’Otel Rome Piazza Sallustio
- Hotel Nord Nuova Roma
Cosa cambia e cosa resta: la visione dei fondatori
Secondo i promotori, il cuore del progetto non muta. L’obiettivo è portare nuove persone verso la musica d’autore.
Edoardo Bettoja, direttore artistico e cofondatore, ha sottolineato l’importanza di dare spazio ai giovani. Ha ricordato come si alternino nomi già noti e voci emergenti.
La sfida resta trovare modi nuovi per sostenere i cantautori. Il format vuole mantenere la sua anima: autentica, raccolta e orientata alla scoperta.
Prospettive per la prossima stagione e novità annunciate
Durante la serata sono emersi segnali sulle prossime mosse del progetto. Mèsa anticipa alcuni contenuti inediti che compariranno nella nuova programmazione.
- Più concerti in rooftop e spazi insoliti.
- Focus su talenti emergenti e crossover tra generi.
- Collaborazioni con strutture ricettive di alto profilo.
Le nuove date saranno comunicate prossimamente. Chi ama i live intimi potrà attendersi altre esperienze costruite su sorpresa e partecipazione.
Articoli simili
- Eddie Brock a Sanremo 2026: chi è, perché si chiama così e il legame con Venom
- Capodanno 2026 concerti in piazza: guida regione per regione
- Salmo nuovo singolo Crackers: manifesto di autonomia artistica in bianco e nero
- Elisa: debutto a San Siro con concerto a basso impatto ambientale su Canale 5
- Pupo 70 anni: tour mondiale per celebrare mezzo secolo di musica
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.