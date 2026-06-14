Newsletter

Connettersi

Concerti segreti sui tetti di Roma: Music Suite festeggia 3 anni con eventi esclusivi

Aggiornato il :

|

Di : Enrico Valiani

Music Suite compie 3 anni: concerti segreti sui tetti di Roma per l’anniversario
WhatsApp

Sopra i tetti di Roma, tra il crepuscolo e le luci della città, si è celebrato un traguardo che unisce musica e ospitalità. Il format nasce per sorprendere, avvicinare il pubblico ai cantautori e trasformare gli hotel in palcoscenici informali. Mercoledì 3 giugno, il rooftop dell’Hotel Nord Nuova Roma ha fatto da cornice a una festa che guarda avanti.

Tre anni di Music Suite: il concerto come esperienza urbana

Il progetto ideato da Edoardo Bettoja e Beatrice Gentili compie tre anni. Non è stato un semplice compleanno. È stato il racconto di una formula che sposta il concerto dal teatro alla stanza d’hotel.

Camere, ristoranti, salotti e terrazze sono diventati spazi di ascolto. Qui la musica si ascolta da vicino. L’intento è creare intimità e relazione diretta tra artista e pubblico.

La serata sul rooftop: lineup e momenti salienti

Per l’anniversario, la line-up ha puntato sui cantautori. Tra gli ospiti: Icaro, Montegro, Mèsa e Folcast. Quattro voci, quattro percorsi diversi.

Le performance e il clima della serata

  • Icaro: presenza che richiama le stagioni passate del format.

  • Montegro: ha contribuito a rinforzare il filo artistico del progetto.

  • Mèsa: ha offerto un’anteprima della prossima stagione.

  • Folcast: ha richiamato il pubblico con brani intensi e intimi.

La scelta degli artisti ha voluto raccontare sia la storia del format, sia la direzione futura. L’atmosfera è rimasta raccolta e partecipata.

La filosofia dei secret concert: attesa e scoperta

Una regola chiave del progetto resta lo svelamento dell’artista solo il giorno dell’evento. Questo crea attesa e curiosità.

  • Biglietti e location svelati all’ultimo.

  • Esperienze costruite sull’imprevedibilità.

  • Dialogo diretto tra esecutore e ascoltatori.

Il modello valorizza l’intimità e trasforma ogni appuntamento in un momento unico.

Ospiti storici e luoghi che hanno ospitato il format

In tre anni Music Suite ha accolto nomi della scena italiana. Alcuni esempi:

  • Anna Castiglia

  • Giovanni Truppi

  • Erica Mou

  • Nico Arezzo, Yuman, Galeffi, Casadilego

I luoghi scelti sono tra gli hotel più noti di Roma:

  • Hotel Mediterraneo

  • Six Senses Rome

  • The Hoxton Rome

  • Hotel Massimo d’Azeglio

  • Art’Otel Rome Piazza Sallustio

  • Hotel Nord Nuova Roma

Cosa cambia e cosa resta: la visione dei fondatori

Secondo i promotori, il cuore del progetto non muta. L’obiettivo è portare nuove persone verso la musica d’autore.

Edoardo Bettoja, direttore artistico e cofondatore, ha sottolineato l’importanza di dare spazio ai giovani. Ha ricordato come si alternino nomi già noti e voci emergenti.

La sfida resta trovare modi nuovi per sostenere i cantautori. Il format vuole mantenere la sua anima: autentica, raccolta e orientata alla scoperta.

Prospettive per la prossima stagione e novità annunciate

Durante la serata sono emersi segnali sulle prossime mosse del progetto. Mèsa anticipa alcuni contenuti inediti che compariranno nella nuova programmazione.

  • Più concerti in rooftop e spazi insoliti.

  • Focus su talenti emergenti e crossover tra generi.

  • Collaborazioni con strutture ricettive di alto profilo.

Le nuove date saranno comunicate prossimamente. Chi ama i live intimi potrà attendersi altre esperienze costruite su sorpresa e partecipazione.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Fratelli Ruggeri firmano la colonna sonora del film Per un po' in sala dal 26 febbraio

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly