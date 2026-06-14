Concerti segreti sui tetti di Roma: Music Suite festeggia 3 anni con eventi esclusivi

Sopra i tetti di Roma, tra il crepuscolo e le luci della città, si è celebrato un traguardo che unisce musica e ospitalità. Il format nasce per sorprendere, avvicinare il pubblico ai cantautori e trasformare gli hotel in palcoscenici informali. Mercoledì 3 giugno, il rooftop dell’Hotel Nord Nuova Roma ha fatto da cornice a una festa che guarda avanti.

Tre anni di Music Suite: il concerto come esperienza urbana

Il progetto ideato da Edoardo Bettoja e Beatrice Gentili compie tre anni. Non è stato un semplice compleanno. È stato il racconto di una formula che sposta il concerto dal teatro alla stanza d’hotel.

Camere, ristoranti, salotti e terrazze sono diventati spazi di ascolto. Qui la musica si ascolta da vicino. L’intento è creare intimità e relazione diretta tra artista e pubblico.

La serata sul rooftop: lineup e momenti salienti

Per l’anniversario, la line-up ha puntato sui cantautori. Tra gli ospiti: Icaro, Montegro, Mèsa e Folcast. Quattro voci, quattro percorsi diversi.

Le performance e il clima della serata

Icaro : presenza che richiama le stagioni passate del format.

: presenza che richiama le stagioni passate del format. Montegro : ha contribuito a rinforzare il filo artistico del progetto.

: ha contribuito a rinforzare il filo artistico del progetto. Mèsa : ha offerto un’anteprima della prossima stagione.

: ha offerto un’anteprima della prossima stagione. Folcast: ha richiamato il pubblico con brani intensi e intimi.

La scelta degli artisti ha voluto raccontare sia la storia del format, sia la direzione futura. L’atmosfera è rimasta raccolta e partecipata.

La filosofia dei secret concert: attesa e scoperta

Una regola chiave del progetto resta lo svelamento dell’artista solo il giorno dell’evento. Questo crea attesa e curiosità.

Biglietti e location svelati all’ultimo.

Esperienze costruite sull’imprevedibilità.

Dialogo diretto tra esecutore e ascoltatori.

Il modello valorizza l’intimità e trasforma ogni appuntamento in un momento unico.

Ospiti storici e luoghi che hanno ospitato il format

In tre anni Music Suite ha accolto nomi della scena italiana. Alcuni esempi:

Anna Castiglia

Giovanni Truppi

Erica Mou

Nico Arezzo, Yuman, Galeffi, Casadilego

I luoghi scelti sono tra gli hotel più noti di Roma:

Hotel Mediterraneo

Six Senses Rome

The Hoxton Rome

Hotel Massimo d’Azeglio

Art’Otel Rome Piazza Sallustio

Hotel Nord Nuova Roma

Cosa cambia e cosa resta: la visione dei fondatori

Secondo i promotori, il cuore del progetto non muta. L’obiettivo è portare nuove persone verso la musica d’autore.

Edoardo Bettoja, direttore artistico e cofondatore, ha sottolineato l’importanza di dare spazio ai giovani. Ha ricordato come si alternino nomi già noti e voci emergenti.

La sfida resta trovare modi nuovi per sostenere i cantautori. Il format vuole mantenere la sua anima: autentica, raccolta e orientata alla scoperta.

Prospettive per la prossima stagione e novità annunciate

Durante la serata sono emersi segnali sulle prossime mosse del progetto. Mèsa anticipa alcuni contenuti inediti che compariranno nella nuova programmazione.

Più concerti in rooftop e spazi insoliti.

Focus su talenti emergenti e crossover tra generi.

Collaborazioni con strutture ricettive di alto profilo.

Le nuove date saranno comunicate prossimamente. Chi ama i live intimi potrà attendersi altre esperienze costruite su sorpresa e partecipazione.

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