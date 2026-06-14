Lanterns: data d’uscita in streaming ufficiale, trailer diverso torna online

Un nuovo montaggio del trailer di Lanterns è ricomparso online dopo una rimozione improvvisa. La clip aggiornata non solo corregge la colonna sonora, ma svela finalmente la data di debutto su HBO Max. I fan osservano, commentano e ricompongono pezzi di attesa intorno a questo atteso titolo del DCU.
Perché il teaser è sparito e poi ricomparso
Nei giorni scorsi il primo teaser di Lanterns è stato cancellato dai canali ufficiali di HBO, HBO Max e DC. Questo ha acceso discussioni tra gli appassionati.
Ipotesi iniziali
- Alcuni fan hanno pensato a una reazione della produzione alle critiche.
- Altri hanno sospettato un semplice aggiornamento promozionale.
La spiegazione più plausibile
La rimozione pare dovuta a un problema legato ai diritti musicali. Nel nuovo trailer è stata eliminata la traccia con il remix di Bruce Springsteen.
Al suo posto è stata inserita una composizione originale, probabilmente firmata da Stephanie Economou.
Data d’uscita ufficiale su HBO Max
Il trailer aggiornato mette fine alle speculazioni annunciando la finestra definitiva. Lanterns debutterà in streaming il 16 agosto.
La collocazione è estiva e coerente con le anticipazioni precedenti.
- Il film Supergirl arriverà al cinema pochi giorni prima.
- Clayface è previsto più avanti nella stagione cinematografica del DCU.
Di cosa parla la serie: trama e tono
La serie segue due Lanterne Verdi molto diverse tra loro. Si tratta di un mix di noir e fantascienza.
- Protagonisti: un veterano e una nuova recluta.
- Contesto: un mistero terrestre che coinvolge forze cosmiche.
- Elemento chiave: un’indagine su un omicidio.
Chi c’è nel cast e chi firma la sceneggiatura
La produzione riunisce nomi noti del piccolo e del grande schermo insieme a sceneggiatori di valore.
- Aaron Pierre interpreta John Stewart.
- Kyle Chandler è Hal Jordan.
- Ulrich Thomsen veste i panni di Sinestro.
Dietro le quinte troviamo Chris Mundy come showrunner. La sceneggiatura è opera di Mundy con contributi di Damon Lindelof e di Tom King.
Cosa resta ancora un mistero
Per ora disponiamo di una sola foto ufficiale e di pochi secondi di filmato. Molti dettagli restano oscuri.
- Non è chiaro quale minaccia affronteranno i protagonisti.
- Non sono stati mostrati i costumi completi del Green Lantern Corps.
- Lo sviluppo della trama e l’atmosfera generale verranno svelati episodio dopo episodio.
Articoli simili
- Avengers Doomsday: la Cosa arriva in Wakanda nel quarto teaser
- Digger, Tom Cruise, Alejandro González Iñárritu: guarda il teaser del nuovo film
- Teaser Cime tempestose di Emerald Fennell, utenti reagiscono: accuse di perversione
- Resident Evil trailer: giovane lotta per la sopravvivenza nel film di Zach Cregger
- Christopher Nolan: trailer ufficiale di The Odyssey, il nuovo film
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.