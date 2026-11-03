Audible ha trasformato il classico di Bram Stoker in un’esperienza sonora pensata come un film. Alla Mostra del Cinema di Venezia la versione è stata presentata come «cinematic audio»: produzione, regia e attori, ma senza immagini.
Perché Dracula funziona in versione audio cinematografica
Il romanzo originale è già costruito come un collage di voce e documenti.
Stoker narra tramite lettere, diari e trascrizioni. Questo rende il testo perfetto per una rilettura audio. La voce diventa l’immagine. Nell’adattamento Audible il suono racconta luoghi, movimenti e atmosfere.
Il debutto veneziano: cosa è stato mostrato
Alla conferenza all’Hotel Excelsior sono stati proiettati solo suoni. Ho ascoltato diversi estratti e diverse lingue.
- Estratti in inglese, italiano, spagnolo e altre lingue.
- Dimostrazione con attori che interpretano gli stessi brani.
- Intervento dei direttori creativi per spiegare il metodo.
La tecnologia al servizio della narrazione
Il progetto sfrutta il Dolby Atmos per creare spazio sonoro 3D. Ogni elemento può muoversi intorno e sopra l’ascoltatore.
In sala cinematografica la direzione del suono accompagna l’immagine. Qui è l’unico strumento per costruire la scena.
Il mix spaziale sostituisce la cinepresa.
Il processo creativo: come si costruisce un “film da ascoltare”
La lavorazione è stata descritta come simile all’animazione.
- Si creano storyboard e tracce provvisorie.
- Attori registrano versioni temporanee per montaggio e sound design.
- Si aggiunge la musica e si mixa in Dolby Atmos.
Il sound designer agisce come scenografo sonoro. La musica originale, registrata in chiesa con coro, contribuisce a creare spazio e luce.
Le versioni e i team locali
Audible ha prodotte sette edizioni, ognuna con cast e regia locale.
- Inglese: diretta da Mary Lambert, con Jonathan Bailey, Ella Purnell e Maggie Gyllenhaal.
- Italiana: diretta da Georgia Lepore, con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli.
- Altre edizioni in francese, castigliano e latinoamericano.
Ogni lingua ha la propria libertà interpretativa.
Gli attori entrano nel ruolo: esperienze sul set audio
I protagonisti raccontano reazioni fisiche e interiori.
Scamarcio ha parlato di sensazioni fisiche che emergevano mentre registrava. Ha sperimentato gesti e tensioni in momenti di pausa. Questo ha influenzato le performance.
Porcaroli ha riscoperto Mina come figura centrale. La descrive complessa, forte e vulnerabile al tempo stesso. Non è una semplice vittima.
Mary Lambert: la regista e la sua visione onirica
Lambert porta con sé un passato da pittrice e regista di videoclip iconici. Ha lavorato con Madonna e diretto film come Pet Sematary.
La sua carriera è attraversata da temi ricorrenti: sogno, erotismo, religione e morte. Lavorare su Dracula senza immagini ha offerto una nuova sfida.
Per Lambert il suono può raggiungere piani simbolici. Le voci possono evocare il mondo dei sogni e aprire «porte interiori».
Mina al centro: potere psicologico e confronto con Dracula
Nella sceneggiatura di Robyn Ahern la protagonista è animata e investigativa.
Mina guida l’azione, mentre Dracula resta figura perturbante ma non conduttore esclusivo della trama. La posta in gioco è soprattutto psicologica.
Van Helsing è stata reinterpretata come donna e affidata a Maggie Gyllenhaal. Il rapporto fra i personaggi si concentra sul controllo mentale più che su una storia romantica.
Ascoltare l’orrore: consigli pratici
La natura dell’audio horror richiede attenzione alla fruizione.
- Usare cuffie di qualità per apprezzare il mix spaziale.
- Preferire ambienti aperti o all’aperto per un’esperienza completa.
- Chiudere gli occhi per lasciare spazio all’immaginazione.
- Evitate multitasking e ascolto al computer.
- Attenzione: potrebbe non essere ideale per chi sta per addormentarsi.
L’audio lascia che la paura nasca dentro di te.
Disponibilità e programmi futuri
Le versioni inglese, francese, italiana, castigliana e latinoamericana sono uscite su Audible il 1° ottobre 2026.
Le edizioni in tedesco e portoghese brasiliano arriveranno nel 2027. Ogni versione mette a frutto il lavoro del proprio team creativo.
Articoli simili
- Dracula non deve morire: trama, recensione, cast e uscita del film
- Harry Potter: Keira Knightley sarà la voce di Dolores Umbridge negli audiolibri con Kit Harington
- Soundbar TCL 2.1 Dolby Atmos: cinema in salotto a meno di 100€
- Yamaha RX-V6A sintoamplificatore: suono da concerto a casa, ora in sconto su Amazon
- Mina nuovo album ottobre dilettevoli inedite eccedenze: brani mai pubblicati e foto inedite
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.