Audible ha trasformato il classico di Bram Stoker in un’esperienza sonora pensata come un film. Alla Mostra del Cinema di Venezia la versione è stata presentata come «cinematic audio»: produzione, regia e attori, ma senza immagini.

Perché Dracula funziona in versione audio cinematografica

Il romanzo originale è già costruito come un collage di voce e documenti.

Il testo epistolare di Stoker si presta naturalmente alla forma audio.

Stoker narra tramite lettere, diari e trascrizioni. Questo rende il testo perfetto per una rilettura audio. La voce diventa l’immagine. Nell’adattamento Audible il suono racconta luoghi, movimenti e atmosfere.

Il debutto veneziano: cosa è stato mostrato

Alla conferenza all’Hotel Excelsior sono stati proiettati solo suoni. Ho ascoltato diversi estratti e diverse lingue.

Estratti in inglese, italiano, spagnolo e altre lingue.

Dimostrazione con attori che interpretano gli stessi brani.

Intervento dei direttori creativi per spiegare il metodo.

La tecnologia al servizio della narrazione

Il progetto sfrutta il Dolby Atmos per creare spazio sonoro 3D. Ogni elemento può muoversi intorno e sopra l’ascoltatore.

Il Dolby Atmos crea uno spazio sonoro tridimensionale fondamentale per l’audio cinematico.

In sala cinematografica la direzione del suono accompagna l’immagine. Qui è l’unico strumento per costruire la scena.

Il mix spaziale sostituisce la cinepresa.

Il processo creativo: come si costruisce un “film da ascoltare”

La lavorazione è stata descritta come simile all’animazione.

Si creano storyboard e tracce provvisorie. Attori registrano versioni temporanee per montaggio e sound design. Si aggiunge la musica e si mixa in Dolby Atmos.

Il sound designer agisce come scenografo sonoro. La musica originale, registrata in chiesa con coro, contribuisce a creare spazio e luce.

Le versioni e i team locali

Audible ha prodotte sette edizioni, ognuna con cast e regia locale.

Inglese: diretta da Mary Lambert, con Jonathan Bailey, Ella Purnell e Maggie Gyllenhaal.

Italiana: diretta da Georgia Lepore, con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli.

Altre edizioni in francese, castigliano e latinoamericano.

Ogni lingua ha la propria libertà interpretativa.

Gli attori entrano nel ruolo: esperienze sul set audio

I protagonisti raccontano reazioni fisiche e interiori.

Scamarcio ha parlato di sensazioni fisiche che emergevano mentre registrava. Ha sperimentato gesti e tensioni in momenti di pausa. Questo ha influenzato le performance.

Porcaroli ha riscoperto Mina come figura centrale. La descrive complessa, forte e vulnerabile al tempo stesso. Non è una semplice vittima.

Mary Lambert: la regista e la sua visione onirica

Lambert porta con sé un passato da pittrice e regista di videoclip iconici. Ha lavorato con Madonna e diretto film come Pet Sematary.

La sua carriera è attraversata da temi ricorrenti: sogno, erotismo, religione e morte. Lavorare su Dracula senza immagini ha offerto una nuova sfida.

Per Lambert il suono può raggiungere piani simbolici. Le voci possono evocare il mondo dei sogni e aprire «porte interiori».

Mina al centro: potere psicologico e confronto con Dracula

Nella sceneggiatura di Robyn Ahern la protagonista è animata e investigativa.

Mina guida l’azione, mentre Dracula resta figura perturbante ma non conduttore esclusivo della trama. La posta in gioco è soprattutto psicologica.

Van Helsing è stata reinterpretata come donna e affidata a Maggie Gyllenhaal. Il rapporto fra i personaggi si concentra sul controllo mentale più che su una storia romantica.

Ascoltare l’orrore: consigli pratici

La natura dell’audio horror richiede attenzione alla fruizione.

Usare cuffie di qualità per apprezzare il mix spaziale.

Preferire ambienti aperti o all’aperto per un’esperienza completa.

Chiudere gli occhi per lasciare spazio all’immaginazione.

Evitate multitasking e ascolto al computer.

Attenzione: potrebbe non essere ideale per chi sta per addormentarsi.

L’audio lascia che la paura nasca dentro di te.

Disponibilità e programmi futuri

Le versioni inglese, francese, italiana, castigliana e latinoamericana sono uscite su Audible il 1° ottobre 2026.

Le edizioni in tedesco e portoghese brasiliano arriveranno nel 2027. Ogni versione mette a frutto il lavoro del proprio team creativo.

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