NikeSKIMS debutta nell’outerwear con una proposta che unisce prestazione tecnica e vocazione quotidiana. La nuova collezione, pensata per la stagione fredda, punta su volumi morbidi, silhouette femminili e materiali studiati per calore e movimento.

Data di lancio e idea dietro la collezione NikeSKIMS

La linea è disponibile dal 22 ottobre 2026. L’obiettivo è estendere il lessico del marchio oltre body e capi basici. L’outerwear introduce stratificazioni pensate per la città e per l’attività fisica.

Materiali tecnici al centro: Sherpa e Crunchy Nylon

Due nuovi tessuti definiscono la proposta. Ogni materiale è stato scelto per un ruolo preciso nel guardaroba stagionale.

Sherpa: morbidezza e isolamento con interno spazzolato.

Sherpa: calore e sensazione avvolgente

Sherpa offre morbidezza e isolamento.

offre morbidezza e isolamento. È abbinato alla tecnologia Nike Therma-FIT per trattenere il calore.

per trattenere il calore. Interno spazzolato e inserti in nylon riciclato creano contrasti estetici e sostenibili.

La linea Sherpa include un gilet, una giacca mezza zip e un modello con cappuccio.

Crunchy Nylon: struttura e resistenza

Crunchy Nylon è testurizzato e idrorepellente.

è testurizzato e idrorepellente. Dona volume a giacche cropped, parka e pantaloni ampi.

La superficie conferisce un aspetto contemporaneo e funzionale.

Crunchy Nylon: volume, struttura e resistenza per parka e pantaloni.

Palette stagionale e capi chiave

La stagione si caratterizza per una tonalità dominante e il ritorno di materiali simbolo del brand.

University Red è il colore guida: acceso, deciso e presente su capi, accessori e calzature.

è il colore guida: acceso, deciso e presente su capi, accessori e calzature. Ritornano materiali come Matte, Weightless Layers, Performance Cotton Blend e Stretch Knit.

Novità nelle categorie di intimo: nuovi reggiseni modellanti Matte e modelli Stretch Knit con filati seamless a strato singolo.

Tra le calzature, la famiglia include anche le NikeSKIMS Rift Satin.

La voce creativa: Kim Kardashian e il ruolo dello styling

Kim Kardashian, co-fondatrice e Chief Creative Officer di SKIMS, sottolinea l’intento di ampliare le possibilità di styling del brand. L’outerwear aggiunge opzioni per creare look stratificati e versatili.

Campagna Fall 2026: sport, energia e immagini

La comunicazione della collezione mette in scena il legame tra movimento e moda.

Perché le cheerleader dell’Università dell’Alabama

La squadra è campione nazionale UCA Division 1A.

Le cheerleader rappresentano un corpo in azione: forza, controllo e coordinazione.

La campagna cattura l’energia del gruppo e la libertà di movimento.

Le immagini traducono la contaminazione tra performance sportiva e sensibilità fashion, valorizzando dinamismo e vestibilità.

Un passo nell’espansione internazionale

Il lancio dell’outerwear arriva mentre il brand amplia la propria presenza globale. Di recente NikeSKIMS ha debuttato anche in Cina, segnando una fase di crescita esterna.

Come cambia il guardaroba femminile con l’outerwear

L’introduzione di giacche e parka modifica le regole del guardaroba. L’idea è offrire capi che si integrino nella routine.

Maggiore possibilità di stratificazione.

Vestibilità pensata per il movimento quotidiano.

Soluzioni che uniscono estetica e funzionalità.

Dettagli di prodotto e sostenibilità

Al centro rimangono cura dei materiali e attenzione ambientale. Gli inserti in nylon riciclato e le scelte tecniche mirano a ridurre l’impatto.

Uso di filati riciclati per alcuni inserti.

Tecnologie come Therma-FIT per efficienza termica.

Design pensato per durata e versatilità.

Stile, movimento e punti di forza della nuova offerta

La collezione sfida l’idea che l’abbigliamento debba essere scelto solo per l’occasione. Qui la vestibilità e la sensazione di comfort diventano presupposti.

Con l’arrivo dell’outerwear, NikeSKIMS amplia il suo sistema: top, pantaloni, intimo, scarpe, accessori e ora giacche che dialogano tra loro.

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