Per l’inverno 2026 A BATHING APE® presenta Timeless Culture, una collezione che rilegge l’eredità streetwear attraverso texture scultoree, dettagli sportivi e riferimenti alla cultura hip‑hop. Il risultato è un guardaroba invernale pensato per chi cerca stile e riconoscibilità senza rinunciare a sperimentazione e volume.

Un ponte tra Tokyo, hip‑hop e l’estetica americana

Da Tokyo al mondo: il marchio creato da Nigo nel 1993 continua a raccontare storie fatte di grafica audace e silhouette oversize. BAPE sfrutta l’archivio storico per generare nuove combinazioni.

Radici giapponesi e risonanza globale.

Influenze hip‑hop come motore creativo.

Elemento streetwear: camo, stampe iconiche e forme ampie.

Le linee principali della collezione Timeless Culture

La proposta invernale si sviluppa su due direttrici: superficie e ispirazione atletica. Entrambe convergono in capi pensati per l’uso urbano.

Texture e superfici: il CROC PATTERN e le novità

Una delle novità più evidenti è il CROC PATTERN, effetto pelle di coccodrillo che ricopre piumini e capispalla. La scelta valorizza la luce e conferisce rigore alle forme oversize.

Il CROC PATTERN applicato a piumini e capispalla per un effetto scultoreo.

Il linguaggio del camo: RAW EDGE e COLOR CAMO

Il camouflage viene reinterpretato in chiave tridimensionale. RAW EDGE CAMO introduce una finitura increspata che dà profondità ai capi utilitari.

COLOR CAMO: palette rivisitate e contrasti morbidi.

Applicazioni su giacche, pantaloni e dettagli funzionali.

Lo sport come codice estetico: jersey e numerazioni

Hockey, football americano e lo stile collegiate vengono tradotti in capi quotidiani. Jersey oversize, numerazioni grafiche e tagli atletici sono reinterpretati con materiali lucidi e palette pastello.

Jersey e numerazioni rivisitate in chiave urbana e pastello.

Silhouette ampie ispirate alle divise sportive.

Numeri e patch come elementi grafici distintivi.

Tessuti tecnici e finiture che richiamano il mondo dello sport.

Dettagli che definiscono l’identità

Dalla pelliccia sintetica ai gilet imbottiti, la collezione inserisce elementi di comfort senza perdere il tono urbano. MEGA CAMO appare su felpe e accessori per una dimensione più quotidiana.

Accessori e capi funzionali

La proposta include una selezione di accessori che completano il look: berretti, borse e capi utilitari con finiture tecniche. Ogni pezzo punta sulla riconoscibilità.

Dettagli tecnici e materiali

I materiali mixano lucentezza e texture. Le superfici tridimensionali e i volumi sovradimensionati richiedono lavorazioni attente e sperimentazione tessile.

Superfici goffrate e stropicciate per effetto scultoreo.

Rivestimenti lucidi su capi sportivi.

Pelliccia sintetica per dettagli caldi e sostenibili.

Dove trovare la collezione Winter 2026

Timeless Culture è già disponibile presso boutique selezionate BAPE® e sul sito ufficiale del brand. Gli store autorizzati ospitano la gamma completa di capi e accessori.

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