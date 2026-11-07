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James Bond: provini finali per scegliere il nuovo 007

Aggiornato il :

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Di : Martina Fabbri

James Bond: provini finali per scegliere il nuovo 007
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La caccia al nuovo James Bond entra nella fase finale: Amazon MGM avrebbe programmato i provini conclusivi e i nomi circolati nelle ultime ore sono due giovani attori britannici in forte ascesa.

Come si svolgeranno i provini finali per il ruolo di 007

Fonti vicine alla produzione dicono che i colloqui decisivi si terranno nei prossimi giorni. Il report di Variety ha acceso i riflettori su una svolta imminente.

I dettagli restano riservati e la casa di produzione non ha rilasciato commenti ufficiali.

  • Amazon MGM coordina la selezione.

  • I casting sono gestiti da Nina Gold, figura nota nel settore.

  • L’annuncio pubblico è previsto entro l’anno, secondo le indiscrezioni.

I favoriti: Callum Turner e Jack Lowden sotto i riflettori

Tra i candidati più citati compaiono Callum Turner e Jack Lowden.

Due giovani attori discutono dietro le quinte durante un casting
I favoriti Callum Turner e Jack Lowden sono sotto i riflettori nei dossier di casting.

Perché Turner è rimasto in corsa

  • All’inizio dell’anno era dato come favorito.

  • I fan hanno immaginato anche una colonna sonora pop legata al suo nome.

  • Durante la Berlinale ha evitato di commentare, con un sorriso misurato.

La crescita di Jack Lowden

  • Lowden è salito nelle preferenze nelle settimane recenti.

  • Un collega ha lasciato intendere che fosse nella rosa finale.

  • La compagna dell’attore ha minimizzato l’argomento a livello domestico.

Il team creativo: regia e scelta del cast

La regia è stata affidata a Denis Villeneuve, un nome che orienterà le aspettative sul tono del progetto.

Regista che esamina storyboard su un set cinematografico
Denis Villeneuve potrebbe definire il tono visivo del nuovo Bond.

La scelta del protagonista dipenderà molto dalla visione del regista e dal lavoro di casting di Nina Gold.

  • Villeneuve è noto per film visivamente ambiziosi.

  • Gold ha esperienza con casting internazionali e ruoli iconici.

Reazioni e silenzi: cosa dicono gli addetti ai lavori

I rappresentanti degli attori e lo studio non hanno fornito risposte alle richieste di commento.

Tra i colleghi e i media circolano voci e smentite soft, ma nulla di ufficiale.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

  • Ultimi provini che potrebbero decidere il volto di 007.

  • Verifica delle disponibilità degli attori per le riprese.

  • Annuncio formale entro i prossimi mesi, secondo le fonti.

Il mondo del cinema osserva con attenzione: scegliere il nuovo James Bond significa avviare un nuovo capitolo per il franchise.

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