La caccia al nuovo James Bond entra nella fase finale: Amazon MGM avrebbe programmato i provini conclusivi e i nomi circolati nelle ultime ore sono due giovani attori britannici in forte ascesa.
Come si svolgeranno i provini finali per il ruolo di 007
Fonti vicine alla produzione dicono che i colloqui decisivi si terranno nei prossimi giorni. Il report di Variety ha acceso i riflettori su una svolta imminente.
I dettagli restano riservati e la casa di produzione non ha rilasciato commenti ufficiali.
- Amazon MGM coordina la selezione.
- I casting sono gestiti da Nina Gold, figura nota nel settore.
- L’annuncio pubblico è previsto entro l’anno, secondo le indiscrezioni.
I favoriti: Callum Turner e Jack Lowden sotto i riflettori
Tra i candidati più citati compaiono Callum Turner e Jack Lowden.
Perché Turner è rimasto in corsa
- All’inizio dell’anno era dato come favorito.
- I fan hanno immaginato anche una colonna sonora pop legata al suo nome.
- Durante la Berlinale ha evitato di commentare, con un sorriso misurato.
La crescita di Jack Lowden
- Lowden è salito nelle preferenze nelle settimane recenti.
- Un collega ha lasciato intendere che fosse nella rosa finale.
- La compagna dell’attore ha minimizzato l’argomento a livello domestico.
Il team creativo: regia e scelta del cast
La regia è stata affidata a Denis Villeneuve, un nome che orienterà le aspettative sul tono del progetto.
La scelta del protagonista dipenderà molto dalla visione del regista e dal lavoro di casting di Nina Gold.
- Villeneuve è noto per film visivamente ambiziosi.
- Gold ha esperienza con casting internazionali e ruoli iconici.
Reazioni e silenzi: cosa dicono gli addetti ai lavori
I rappresentanti degli attori e lo studio non hanno fornito risposte alle richieste di commento.
Tra i colleghi e i media circolano voci e smentite soft, ma nulla di ufficiale.
Cosa aspettarsi nelle prossime settimane
- Ultimi provini che potrebbero decidere il volto di 007.
- Verifica delle disponibilità degli attori per le riprese.
- Annuncio formale entro i prossimi mesi, secondo le fonti.
Il mondo del cinema osserva con attenzione: scegliere il nuovo James Bond significa avviare un nuovo capitolo per il franchise.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.