The North Face x Cecilie Bahnsen: tornano i borsoni iconici

La collaborazione tra The North Face e la designer danese Cecilie Bahnsen rinnova il contrasto tra prestazione tecnica e grazia sartoriale. Presentata in anteprima a Parigi durante la fashion week, la capsule combina l’attitudine outdoor del brand californiano con una sensibilità femminile e delicata.

Capsule esclusiva: quando l’outdoor incontra la moda couture

La limited edition unisce materiali resistenti e dettagli ricamati. Il risultato è una linea che parla a chi cerca funzionalità senza rinunciare allo stile.

Due modelli chiave

: un duffel da spedizione e una clutch compatta. Colori proposti: classico nero e una nuova tonalità, taupe green .

. Presentazione: sfilata e preview a Parigi, durante la fashion week.

Audrey Base Camp Duffel: robustezza reinventata

L’interpretazione couture del classico borsone da spedizione mantiene l’anima tecnica. Tessuti idrorepellenti e cuciture rinforzate restano protagonisti.

Caratteristiche tecniche

Materiale esterno resistente all’acqua.

Cuciture doppie e rinforzi strutturali.

Scomparti interni spaziosi e organizzati.

Spallacci removibili per trasformare la borsa in zaino.

Dettagli couture che fanno la differenza

I ricami floreali tridimensionali e i cordoncini sottili sovvertono il look rugged. Questi elementi rendono il duffel adatto tanto al viaggio quanto all’uso urbano.

Ricami 3D che aggiungono profondità visiva.

che aggiungono profondità visiva. Applicazioni delicate che richiamano l’estetica Bahnsen.

Funzionalità preservata: capacità e durabilità garantite.

Maria Base Camp Clutch: eleganza compatta per la città

La versione mini mantiene l’identità del marchio ma si concentra sulla praticità quotidiana. È pensata per chi vuole una borsa piccola senza rinunciare alla resistenza.

Design e usabilità

Dimensioni contenute e linee femminili.

Tracolla regolabile e doppio manico per più stili di portamento.

Tasche interne per telefono e piccoli oggetti.

Accessori e finiture

La clutch include una custodia con doppio logo e un portachiavi a forma di base camp. Sono piccoli tocchi che trasformano l’oggetto in un ibrido tra city bag e accessorio outdoor.

Palette e scelta dei materiali: focus sul colore

La palette gioca sul contrasto tra nero e taupe green. Il secondo colore introduce una sfumatura naturale, perfetta per evocare paesaggi esterni con un tocco sofisticato.

Finiture opache e dettagli lucidi selezionati per equilibrio visivo.

Tessuti trattati per resistere all’umidità senza perdere morbidezza.

Perché questa collaborazione interessa il mercato

La proposta risponde a una domanda crescente: capi tecnici con un’estetica ricercata. La sinergia tra performance e couture apre nuovi scenari per accessori di fascia alta.

Target: consumatori che amano l’outdoor e seguono la moda.

Posizionamento: limited edition con forte appeal media.

Visibilità: lancio strategico durante la fashion week parigina.

Come si colloca nella storia dei due brand

Per The North Face è un’ulteriore esplorazione di territori stilistici. Per Cecilie Bahnsen è l’occasione per portare la sua sensibilità artigianale su capi funzionali.

Inedito mix tra estetica romantica e prerogative tecniche.

Collaborazione che rafforza il legame tra moda e performance.

