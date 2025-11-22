Newsletter

The North Face x Cecilie Bahnsen: tornano i borsoni iconici

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

Ritornano i borsoni di The North Face x Cecilie Bahnsen
La collaborazione tra The North Face e la designer danese Cecilie Bahnsen rinnova il contrasto tra prestazione tecnica e grazia sartoriale. Presentata in anteprima a Parigi durante la fashion week, la capsule combina l’attitudine outdoor del brand californiano con una sensibilità femminile e delicata.

Capsule esclusiva: quando l’outdoor incontra la moda couture

La limited edition unisce materiali resistenti e dettagli ricamati. Il risultato è una linea che parla a chi cerca funzionalità senza rinunciare allo stile.

  • Due modelli chiave: un duffel da spedizione e una clutch compatta.

  • Colori proposti: classico nero e una nuova tonalità, taupe green.

  • Presentazione: sfilata e preview a Parigi, durante la fashion week.

Audrey Base Camp Duffel: robustezza reinventata

L’interpretazione couture del classico borsone da spedizione mantiene l’anima tecnica. Tessuti idrorepellenti e cuciture rinforzate restano protagonisti.

Caratteristiche tecniche

  • Materiale esterno resistente all’acqua.

  • Cuciture doppie e rinforzi strutturali.

  • Scomparti interni spaziosi e organizzati.

  • Spallacci removibili per trasformare la borsa in zaino.

Dettagli couture che fanno la differenza

I ricami floreali tridimensionali e i cordoncini sottili sovvertono il look rugged. Questi elementi rendono il duffel adatto tanto al viaggio quanto all’uso urbano.

  • Ricami 3D che aggiungono profondità visiva.

  • Applicazioni delicate che richiamano l’estetica Bahnsen.

  • Funzionalità preservata: capacità e durabilità garantite.

Maria Base Camp Clutch: eleganza compatta per la città

La versione mini mantiene l’identità del marchio ma si concentra sulla praticità quotidiana. È pensata per chi vuole una borsa piccola senza rinunciare alla resistenza.

Design e usabilità

  • Dimensioni contenute e linee femminili.

  • Tracolla regolabile e doppio manico per più stili di portamento.

  • Tasche interne per telefono e piccoli oggetti.

Accessori e finiture

La clutch include una custodia con doppio logo e un portachiavi a forma di base camp. Sono piccoli tocchi che trasformano l’oggetto in un ibrido tra city bag e accessorio outdoor.

Palette e scelta dei materiali: focus sul colore

La palette gioca sul contrasto tra nero e taupe green. Il secondo colore introduce una sfumatura naturale, perfetta per evocare paesaggi esterni con un tocco sofisticato.

  • Finiture opache e dettagli lucidi selezionati per equilibrio visivo.

  • Tessuti trattati per resistere all’umidità senza perdere morbidezza.

Perché questa collaborazione interessa il mercato

La proposta risponde a una domanda crescente: capi tecnici con un’estetica ricercata. La sinergia tra performance e couture apre nuovi scenari per accessori di fascia alta.

  • Target: consumatori che amano l’outdoor e seguono la moda.

  • Posizionamento: limited edition con forte appeal media.

  • Visibilità: lancio strategico durante la fashion week parigina.

Come si colloca nella storia dei due brand

Per The North Face è un’ulteriore esplorazione di territori stilistici. Per Cecilie Bahnsen è l’occasione per portare la sua sensibilità artigianale su capi funzionali.

  • Inedito mix tra estetica romantica e prerogative tecniche.

  • Collaborazione che rafforza il legame tra moda e performance.

