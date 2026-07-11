Aiello Scorpione: nuovo album, significato delle tracce e tour 2026

Con un mood intimo e sonorità moderne, Aiello torna con un progetto che segna una svolta personale e artistica. Scorpione esce il 22 maggio 2026 per Epic Records / Sony Music e porta nove tracce che parlano di cambiamento, amore e rinascita.

Il concept del disco: perché Scorpione parla di ricominciare

L’album non è un semplice catalogo di amori passati. È la storia della fine di certi capitoli e dell’inizio di una nuova routine. Aiello racconta il passaggio dal dolore alla cura di sé.

Tra i fili conduttori troviamo:

il trasferimento geografico che ha influito sul processo creativo;

la volontà di confrontarsi con le proprie ombre;

un dialogo intimo tra cantautorato e sonorità R&B contemporanee.

Presentazione internazionale: Aiello a Tokyo per il festival italiano

Prima di portare il disco live in Italia, Aiello presenta Scorpione a Tokyo. Dal 5 al 7 giugno 2026 sarà al festival Italia, amore mio!, evento promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone.

La manifestazione si tiene a Roppongi Hills e celebra la decima edizione con musica, cibo e cultura italiana. All’inaugurazione suoneranno anche artisti come Niccolò Fabi e Maria Antonietta.

Tracce, featuring e focus: l’analisi canzone per canzone

Il disco è composto da nove brani. Alcuni sono singoli radiofonici, altri colonne sonore emotive. Di seguito una panoramica delle canzoni più rilevanti.

Sotto Sotto — singolo radio

Sotto Sotto è il pezzo pensato per le rotazioni estive. Evoca terrazze al tramonto e il desiderio di restare leggeri. La traccia punta su un ritornello riconoscibile e atmosfere calde.

Fiammiferi feat. Antonia — focus track digitale

Fiammiferi è la canzone scelta come focus digitale. Con il contributo di Antonia, esplora gli incontri fugaci che lasciano una scintilla ma non la fiamma.

Scorpione feat. Leo Gassmann — title track

La traccia che dà il nome all’album è un confronto speculare con sé. La presenza di Leo Gassmann arricchisce il brano di voci complementari e tensione emotiva.

ADL (Artisti del Love) — apertura tematica

Il pezzo di apertura racconta la rottura e il rinnovo. Il ritorno di temi legati alla città e al trasferimento personale conferisce al brano un tono autobiografico.

Arrivederci Mostro — liberarsi dai pesi

Qui la memoria diventa spunto per lasciare andare un peso più grande. Il brano mescola malinconia e leggerezza verso il futuro.

Mille Uragani — rinascita personale

Questa traccia è una confessione intima. Racconta la riscoperta della scrittura e della passione dopo tempeste interiori.

Giganti — maturità e pace

Giganti parla di equilibrio. Firmato con Santoianni, è una dichiarazione di crescita e di accettazione dei propri limiti.

Sentimentale feat. Levante — singolo d’autunno

Uscito come primo singolo del progetto, Sentimentale è un dialogo di chiusura. La collaborazione con Levante enfatizza la dolcezza della malinconia finale.

Come Ti Pare — traccia di chiusura

Il brano finale chiude il disco con una luce diversa. Ambientato idealmente tra isole e mare, lascia spazio a una nostalgia serena.

Produzione e suoni: l’incontro tra R&B e cantautorato italiano

La direzione artistica è curata da Aiello insieme a BRAIL. La produzione mescola texture lo-fi, groove R&B e arrangiamenti caldi.

Tra le influenze citate si riconoscono riferimenti a nomi internazionali e italiani, utili a comprendere l’approccio vocale e timbrico adottato.

Il Tour Club 2026: scaletta e date nei locali

I brani di Scorpione saranno il cuore del Tour Club 2026. Si partirà a novembre con concerti nei club delle principali città italiane.

Nuove canzoni in scaletta;

Hit storiche per ripercorrere la carriera;

Formati live pensati per ambienti intimi.

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