Aiello Scorpione: nuovo album, significato delle tracce e tour 2026

Con un mood intimo e sonorità moderne, Aiello torna con un progetto che segna una svolta personale e artistica. Scorpione esce il 22 maggio 2026 per Epic Records / Sony Music e porta nove tracce che parlano di cambiamento, amore e rinascita.
Il concept del disco: perché Scorpione parla di ricominciare
L’album non è un semplice catalogo di amori passati. È la storia della fine di certi capitoli e dell’inizio di una nuova routine. Aiello racconta il passaggio dal dolore alla cura di sé.
Tra i fili conduttori troviamo:
- il trasferimento geografico che ha influito sul processo creativo;
- la volontà di confrontarsi con le proprie ombre;
- un dialogo intimo tra cantautorato e sonorità R&B contemporanee.
Presentazione internazionale: Aiello a Tokyo per il festival italiano
Prima di portare il disco live in Italia, Aiello presenta Scorpione a Tokyo. Dal 5 al 7 giugno 2026 sarà al festival Italia, amore mio!, evento promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone.
La manifestazione si tiene a Roppongi Hills e celebra la decima edizione con musica, cibo e cultura italiana. All’inaugurazione suoneranno anche artisti come Niccolò Fabi e Maria Antonietta.
Tracce, featuring e focus: l’analisi canzone per canzone
Il disco è composto da nove brani. Alcuni sono singoli radiofonici, altri colonne sonore emotive. Di seguito una panoramica delle canzoni più rilevanti.
Sotto Sotto — singolo radio
Sotto Sotto è il pezzo pensato per le rotazioni estive. Evoca terrazze al tramonto e il desiderio di restare leggeri. La traccia punta su un ritornello riconoscibile e atmosfere calde.
Fiammiferi feat. Antonia — focus track digitale
Fiammiferi è la canzone scelta come focus digitale. Con il contributo di Antonia, esplora gli incontri fugaci che lasciano una scintilla ma non la fiamma.
Scorpione feat. Leo Gassmann — title track
La traccia che dà il nome all’album è un confronto speculare con sé. La presenza di Leo Gassmann arricchisce il brano di voci complementari e tensione emotiva.
ADL (Artisti del Love) — apertura tematica
Il pezzo di apertura racconta la rottura e il rinnovo. Il ritorno di temi legati alla città e al trasferimento personale conferisce al brano un tono autobiografico.
Arrivederci Mostro — liberarsi dai pesi
Qui la memoria diventa spunto per lasciare andare un peso più grande. Il brano mescola malinconia e leggerezza verso il futuro.
Mille Uragani — rinascita personale
Questa traccia è una confessione intima. Racconta la riscoperta della scrittura e della passione dopo tempeste interiori.
Giganti — maturità e pace
Giganti parla di equilibrio. Firmato con Santoianni, è una dichiarazione di crescita e di accettazione dei propri limiti.
Sentimentale feat. Levante — singolo d’autunno
Uscito come primo singolo del progetto, Sentimentale è un dialogo di chiusura. La collaborazione con Levante enfatizza la dolcezza della malinconia finale.
Come Ti Pare — traccia di chiusura
Il brano finale chiude il disco con una luce diversa. Ambientato idealmente tra isole e mare, lascia spazio a una nostalgia serena.
Produzione e suoni: l’incontro tra R&B e cantautorato italiano
La direzione artistica è curata da Aiello insieme a BRAIL. La produzione mescola texture lo-fi, groove R&B e arrangiamenti caldi.
Tra le influenze citate si riconoscono riferimenti a nomi internazionali e italiani, utili a comprendere l’approccio vocale e timbrico adottato.
Il Tour Club 2026: scaletta e date nei locali
I brani di Scorpione saranno il cuore del Tour Club 2026. Si partirà a novembre con concerti nei club delle principali città italiane.
- Nuove canzoni in scaletta;
- Hit storiche per ripercorrere la carriera;
- Formati live pensati per ambienti intimi.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.