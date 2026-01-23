Niccolò Fabi rompe il silenzio del mattino con un augurio speciale per il 2026

Niccolò Fabi ha inaugurato il nuovo anno con un brano raccolto e intimo che sembra voler proteggere l’animo dall’incertezza. Pubblicato il primo giorno di gennaio, il pezzo invita a guardare con cura ciò che ci circonda, trasformando la bellezza quotidiana in una difesa contro le paure del domani.

Come è nato il brano: musica che sboccia durante le prove

La canzone è emersa quasi per caso durante i soundcheck del tour Libertà Negli Occhi. In quei momenti di routine, Niccolò Fabi ha cominciato a intonare frammenti scritti l’estate precedente. Poco a poco, i compagni di viaggio si sono uniti, senza programmarlo.

Si è creato così un clima di complicità silenziosa, una specie di intesa che ha trasformato un’idea in un suono da conservare. L’artista ha deciso di fissare quel momento con una registrazione spontanea, priva di ambizioni commerciali.

Dove e quando è stata registrata la versione resa pubblica

La registrazione citata arriva dal backstage dell’ultima tappa teatrale. Il 20 novembre, durante il concerto all’Auditorium Parco della Musica – Ennio Morricone di Roma, la traccia ha preso forma tra prove e piccoli gesti condivisi.

Il video è stato reso disponibile su YouTube giovedì 1° gennaio 2026, come un augurio lanciato all’inizio dell’anno.

Il messaggio centrale: la bellezza come scudo

Il cuore del brano riguarda l’attenzione verso il presente. Fabi invita ad accogliere le piccole meraviglie quotidiane per trovare protezione dalle incertezze future. La bellezza diventa un rifugio, un modo per restare ancorati.

È un invito alla sobrietà affettiva: non promettere soluzioni definitive, ma coltivare la capacità di godere di ciò che c’è, insieme agli altri.

Chi ha partecipato: regia, musicisti e contributi

La regia del video è firmata da Giacomo Citro. Parole e musica sono di Niccolò Fabi, affiancato da una formazione di fiducia.

Roberto Angelini

Alberto Bianco

Filippo Cornaglia

Giulio Cannavale

Cesare Augusto Giorgini

Testo rielaborato: versi che cercano spazio e tempo

Di seguito una versione rielaborata dei versi, che conserva il senso originale ma li riformula con parole nuove.

Chissà quale posto ci attende

Tra i cambi di stagioni e i nuovi piani

In un orizzonte che prova a ricomporre

Quel che resta dopo viaggi tra sogni

Forse troveremo il nostro angolo

Quando i fatti non corrispondono più ai desideri

Quando dovremo scegliere e decidere

Davanti a mappe che tremano

Vieni a prendermi, se puoi

Nell’ansia di non galleggiare

Nel silenzio delle ore del mattino

Nel silenzio che cala alla sera

Nel silenzio che avvolge la notte

Che tempo ci sarà per noi

Nei giorni che sembrano accorciarsi

La bellezza ci tocca, ci coinvolge

E ci tiene svegli fino alla luce

Lasciami assaporare con te

Il dono di ascoltare insieme

Il silenzio del mattino

Il silenzio della sera

Il silenzio della notte

Chissà di quanto tempo disporremo

Chissà quanto spazio sarà nostro

Chissà di quale tempo disporremo

Chissà quale spazio ci sarà

