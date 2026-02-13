Sydney Sweeney: reggiseni sull’Hollywood Sign scatenano polemiche

Uno spettacolo notturno ha richiamato l’attenzione dei media: un video pubblicato su Instagram mostra l’attrice mentre sale sull’Hollywood Sign e lo copre con una catena di reggiseni. Il gesto è apparso subito come una trovata promozionale per una nuova linea di lingerie, ma ha sollevato interrogativi sulle autorizzazioni e sulle reazioni ufficiali.

La clip virale e il lancio presumibile della linea di lingerie

Nel filmato condiviso dall’attrice si vede un’azione rapida e scenografica. Dopo aver sistemato la decorazione, la protagonista si volta verso la camera e sorride.

Fonti giornalistiche collegano la mossa a una campagna pubblicitaria. Diverse testate suggeriscono che la nuova marca, identificata come Syrn, potrebbe essere sostenuta da investitori noti.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez vengono citati come potenziali investitori.

Si parla anche del supporto finanziario di Ben Schwerin e del gruppo di private equity Coatue.

Alcune segnalazioni indicano che nomi come Michael Dell e Bezos figurano in partecipazioni legate al fondo.

La posizione ufficiale della Hollywood Chamber of Commerce

La Hollywood Chamber of Commerce, che gestisce i diritti sull’insegna, ha dichiarato di non aver autorizzato l’uso commerciale del monumento.

Il presidente della Camera ha sottolineato che per qualsiasi utilizzo a fini commerciali è necessario ottenere una licenza. La produzione che ha realizzato il video non sarebbe stata autorizzata, secondo la versione ufficiale.

Permessi, regole e tributi per filmare presso l’Hollywood Sign

Girare nell’area richiede più di un permesso generico. Anche se è possibile ottenere autorizzazioni da FilmLA, esistono licenze specifiche per l’insegna.

Che cosa serve per riprendere l’Hollywood Sign

Permesso locale per le riprese nell’area

Licenza commerciale rilasciata dalla Hollywood Chamber of Commerce

Pagamento di una tassa per l’uso dell’immagine dell’insegna

Parte dei proventi delle licenze è destinata alla manutenzione del monumento e alla conservazione della memoria storica della città.

Indagini in corso e mancanza di denunce formali

Al momento non risulta alcuna denuncia alla polizia. La Chamber ha comunque avviato accertamenti su come la troupe abbia avuto accesso all’area.

Le autorità vorrebbero capire se sia stata violata la sicurezza del sito o se siano state fornite autorizzazioni temporanee non ufficiali.

La vicenda nel contesto della carriera pubblicitaria dell’attrice

Il gesto arriva dopo un’altra controversia legata a un progetto commerciale dell’attrice. Lo scorso anno una campagna di abbigliamento l’ha travolta mediaticamente.

La pubblicità per American Eagle recava lo slogan “Sydney Sweeney Has Great Jeans”.

Alcuni commentatori hanno interpretato lo slogan come un presunto simbolo politico; altri lo hanno difeso.

L’attrice ha poi preso posizione pubblicamente, smentendo legami con messaggi di odio.

In quell’occasione ha dichiarato di essere rimasta sorpresa dalle reazioni e ha ribadito il suo impegno contro la divisione sociale.

Implicazioni legali e reputazionali per la produzione

Se emergeranno violazioni, la produzione rischia sanzioni amministrative o richieste di risarcimento. Le licenze per l’uso commerciale di simboli urbani sono strettamente regolamentate.

Dal punto di vista dell’immagine, campagne non autorizzate su monumenti possono trasformarsi in boomerang mediatici. La gestione delle autorizzazioni è cruciale per evitare danni legali e reputazionali.

Cosa rimane da chiarire: timeline e responsabilità

Restano aperte diverse questioni pratiche e temporali. Chi ha organizzato la messa in scena? Quali permessi erano stati ottenuti, se ce n’erano?

Verificare l’elenco completo della troupe. Accertare i permessi rilasciati da FilmLA e dagli altri enti. Stabilire se sono state adottate misure di sicurezza sul posto.

Un portavoce dell’attrice non ha fornito commenti immediati alle richieste di chiarimento.

Articoli simili

Vota questo articolo