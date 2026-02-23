Capodanno 2026 Verona: RTL 102.5 e Radio Zeta accendono con Big & Bang e volti di X Factor

La vigilia del 2026 a Verona promette luci, musica e diretta nazionale: piazza Bra si prepara a trasformarsi nel palcoscenico di una notte lunga, con la regia sonora di RTL 102.5 e Radio Zeta. L’evento, battezzato in grande stile, unisce radiazione e immagini per offrire all’Italia una festa aperta a tutti, dal vivo e in streaming.
Capodanno in piazza Bra: programma e conduzione
La manifestazione prende il via la sera del 31 dicembre con un’accoglienza per il pubblico cittadino. L’inizio ufficiale è fissato alle 21:00, quando la regia comincerà a riscaldare l’atmosfera.
- Orario di partenza: 21:00, apertura al pubblico.
- Conduzione: il microfono sarà affidato a volti noti della radio.
- Intro musicale: set d’apertura firmato da Alessia Manzoni.
Le voci che animeranno la serata
La scaletta di conduzione comprende speaker storici e talenti amati dagli ascoltatori. Tra loro spiccano nomi consolidati del gruppo radiofonico, pronti a guidare la serata tra musica e interviste.
- Angelo Baiguini
- Francesca Cheyenne
- Jessica Brugali
- Vanessa Grey
- Diego Zappone
Ospiti musicali: giovani talenti e volti nuovi
Il palco punterà sui nomi emergenti del panorama italiano. La scelta riflette l’attenzione alle nuove proposte e ai vincitori dei talent show più seguiti.
- Rob — vincitrice di X Factor 2025.
- EroCaddeo — finalista del talent.
- PierC — finalista del talent.
- Angelica Bove
- Amelie
Dopo il brindisi di mezzanotte la festa proseguirà senza sosta. Piazza Bra diventerà una pista a cielo aperto fino alle prime ore del mattino.
La diretta in radiovisione e come seguirla da casa
La copertura nazionale si intensifica con la messa in onda in radiovisione. Dalle 23:00 tutta Italia potrà vedere le performance live e seguire il countdown in tempo reale.
- Radiovisione: a partire dalle 23:00.
- Canali DTT e Sky: dirette sui canali dedicati di RTL 102.5 e Radio Zeta.
- Streaming: disponibile su RTL 102.5 Play e sulle pagine social ufficiali.
Dettagli tecnici per la visione
Per non perdere nulla si potrà scegliere tra diversi supporti. Le opzioni includono televisione digitale, piattaforme satellitari e web streaming.
- Canale DTT per RTL 102.5 e per Radio Zeta.
- Opzione Sky per chi utilizza il satellite.
- Streaming simultaneo su app e social network.
La festa continua: musica fino all’alba con la Discoteca Nazionale
Dopo i momenti ufficiali, la pista rimarrà accesa. La Discoteca Nazionale occuperà la scena fino alle 3:00 del mattino.
- Dj in consolle: Sautufau guiderà la selezione musicale.
- Durata: fino alle 03:00, balli e sonorità per i più giovani.
Il legame con Verona e le parole della direzione
L’iniziativa ribadisce l’impegno del gruppo radiofonico verso la città scaligera. Il presidente del gruppo ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, che si inserisce in una relazione consolidata.
Secondo Lorenzo Suraci, la presenza a Verona conferma la volontà di investire in eventi dal forte impatto territoriale e mediatico.
