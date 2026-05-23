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Bungaro, Fuoco Sacro: nuovo album con collaborazioni e suoni dal mondo

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Di : Enrico Valiani

Bungaro, Fuoco Sacro: il nuovo album tra collaborazioni e suoni dal mondo
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Bungaro torna sulle scene con un lavoro ambizioso e cosmopolita. Fuoco Sacro, pubblicato il 10 aprile per Warner Music Italy, mescola radici mediterranee e suggestioni globali. L’album raccoglie collaborazioni preziose e arricchisce il percorso artistico del cantautore pugliese con sonorità nuove.

Fuoco Sacro: formato, idea e sonorità

L’album è disponibile in CD, vinile 180 grammi in edizione limitata e sulle piattaforme digitali. La produzione punta su arrangiamenti ricchi.

  • Presenza di un’orchestra d’archi.

  • Uso di vibrafono, pianoforte a coda e percussioni.

  • Equilibrio tra tradizione e sperimentazione.

Artisti coinvolti e contaminazioni internazionali

Il disco si costruisce grazie a un gruppo eterogeneo di interpreti italiani e stranieri. Le collaborazioni offrono colori diversi a ogni traccia.

  • Jovanotti – voce e confronto creativo.

  • Paolo Fresu – tromba che amplia le profondità timbriche.

  • Omar Sosa – influenze afrocubane e pianismo percussivo.

  • Chico Buarque – contributo di scrittura e respiro brasiliano.

  • Jaques e Paula Morelenbaum – intrecci tra Napoli e Brasile.

  • Paolo Buonvino, Rakele, Raffaele Casarano e altri musicisti di rilievo.

Canzoni che raccontano luoghi e memorie

Ogni brano porta con sé una storia. Alcuni pezzi emergono per il dialogo tra voci o per il significato emotivo.

  • La Luntananza – danza salentina scritta insieme a Jovanotti, costruita sul confronto vocale.

  • Il pallone di cuoio – la tromba di Paolo Fresu dona nuova profondità alla traccia.

  • Tempo presente – nato dall’incontro con Chico Buarque, rielabora il tema di “Todo sentimento” e rende omaggio a Ornella Vanoni.

  • Honolulu – suggestioni afrocubane incontrano il dialetto brindisino grazie a Omar Sosa.

  • Nu fil’ e voce – fusione tra tradizione napoletana e atmosfere brasiliane con Jaques e Paula Morelenbaum.

  • Cacciatori di orizzonti – duetto con Rakele che esplora temi di viaggio e ricerca.

  • Guardastelle – nuova versione impreziosita dal pianoforte di Paolo Buonvino.

  • 23 Maggio – pezzo strumentale dedicato a Antonio Montinaro, con la voce dello stesso Montinaro e della sorella Matilde.

Elenco ufficiale delle tracce

  1. Me lo ricorderai (Testo: Bungaro, Carlo Montanari; Musica: Bungaro)

  2. Amore Malox (Testo: Bungaro, Carlo Montanari; Musica: Bungaro)

  3. Briza Morena (Testo: Bungaro; Musica: Bungaro, Cesare Chiodo)

  4. Cacciatori di orizzonti (feat. Rakele) (Testo: Bungaro, Rakele; Musica: Bungaro, Rakele)

  5. Tempo presente (feat. Chico Buarque) (Testo: Chico Buarque; Musica: Chico Buarque, Cristovao Bastos; Adattamento: Max De Tomassi)

  6. Nu fil’ e voce (feat. Jaques Morelenbaum e Paula Morelenbaum) (Testo: Rakele; Musica: Bungaro; Adattamento: Max De Tomassi)

  7. La Luntananza (feat. Lorenzo Jovanotti) (Testo: Bungaro, Lorenzo Jovanotti; Musica: Bungaro, Cesare Chiodo, Lorenzo Jovanotti)

  8. 23 Maggio (feat. Raffaele Casarano e Matilde Montinaro) (Musica: Bungaro, Max Calò)

  9. Honolulu (feat. Omar Sosa) (Testo: Bungaro; Musica: Bungaro)

  10. Il pallone di cuoio (feat. Paolo Fresu) (Testo: Bungaro; Musica: Bungaro, Cesare Chiodo)

  11. Guardastelle (feat. Paolo Buonvino) (Testo: Pino Romanelli; Musica: Bungaro)

Date del tour e prime esibizioni dal vivo

Il progetto prende vita anche sul palco. Di seguito le prime date confermate del tour.

  • 9 aprile – Piangipane (Ravenna), Teatro Socjale (data zero)

  • 26 aprile – Roma, Auditorium Parco della Musica

  • 23 maggio – Parigi, Les Trois Baudets

  • 19 giugno – Manduria (Taranto), Museo della Civiltà del Vino Primitivo

  • 4 luglio – Portoroz (Slovenia), Auditorium di Portorose

  • 16 luglio – San Venanzo (Terni), Villa Faina

  • 19 novembre – Bari, Teatro Forma

Firmacopie e incontri con i fan

Bungaro incontrerà il pubblico in diverse città per firmacopie e dialoghi ravvicinati.

  • 29 aprile – Torino, Polo Culturale Le Rosine

  • 2 maggio – Brindisi, Accademia degli Erranti / La Feltrinelli

  • 3 maggio – Aversa, Auditorium Bianca d’Aponte

  • 7 maggio – Napoli, Napule’s Power

  • 17 maggio – Fano, Teatro della Fortuna

Acquisto biglietti e link utili

Per acquistare i biglietti è possibile usare il circuito ufficiale. Acquistando tramite i link segnalati potremmo ricevere una piccola commissione.

Immagine di copertina: Tony Gentile

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