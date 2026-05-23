Bungaro, Fuoco Sacro: nuovo album con collaborazioni e suoni dal mondo

Bungaro torna sulle scene con un lavoro ambizioso e cosmopolita. Fuoco Sacro, pubblicato il 10 aprile per Warner Music Italy, mescola radici mediterranee e suggestioni globali. L’album raccoglie collaborazioni preziose e arricchisce il percorso artistico del cantautore pugliese con sonorità nuove.
Fuoco Sacro: formato, idea e sonorità
L’album è disponibile in CD, vinile 180 grammi in edizione limitata e sulle piattaforme digitali. La produzione punta su arrangiamenti ricchi.
- Presenza di un’orchestra d’archi.
- Uso di vibrafono, pianoforte a coda e percussioni.
- Equilibrio tra tradizione e sperimentazione.
Artisti coinvolti e contaminazioni internazionali
Il disco si costruisce grazie a un gruppo eterogeneo di interpreti italiani e stranieri. Le collaborazioni offrono colori diversi a ogni traccia.
- Jovanotti – voce e confronto creativo.
- Paolo Fresu – tromba che amplia le profondità timbriche.
- Omar Sosa – influenze afrocubane e pianismo percussivo.
- Chico Buarque – contributo di scrittura e respiro brasiliano.
- Jaques e Paula Morelenbaum – intrecci tra Napoli e Brasile.
- Paolo Buonvino, Rakele, Raffaele Casarano e altri musicisti di rilievo.
Canzoni che raccontano luoghi e memorie
Ogni brano porta con sé una storia. Alcuni pezzi emergono per il dialogo tra voci o per il significato emotivo.
- La Luntananza – danza salentina scritta insieme a Jovanotti, costruita sul confronto vocale.
- Il pallone di cuoio – la tromba di Paolo Fresu dona nuova profondità alla traccia.
- Tempo presente – nato dall’incontro con Chico Buarque, rielabora il tema di “Todo sentimento” e rende omaggio a Ornella Vanoni.
- Honolulu – suggestioni afrocubane incontrano il dialetto brindisino grazie a Omar Sosa.
- Nu fil’ e voce – fusione tra tradizione napoletana e atmosfere brasiliane con Jaques e Paula Morelenbaum.
- Cacciatori di orizzonti – duetto con Rakele che esplora temi di viaggio e ricerca.
- Guardastelle – nuova versione impreziosita dal pianoforte di Paolo Buonvino.
- 23 Maggio – pezzo strumentale dedicato a Antonio Montinaro, con la voce dello stesso Montinaro e della sorella Matilde.
Elenco ufficiale delle tracce
- Me lo ricorderai (Testo: Bungaro, Carlo Montanari; Musica: Bungaro)
- Amore Malox (Testo: Bungaro, Carlo Montanari; Musica: Bungaro)
- Briza Morena (Testo: Bungaro; Musica: Bungaro, Cesare Chiodo)
- Cacciatori di orizzonti (feat. Rakele) (Testo: Bungaro, Rakele; Musica: Bungaro, Rakele)
- Tempo presente (feat. Chico Buarque) (Testo: Chico Buarque; Musica: Chico Buarque, Cristovao Bastos; Adattamento: Max De Tomassi)
- Nu fil’ e voce (feat. Jaques Morelenbaum e Paula Morelenbaum) (Testo: Rakele; Musica: Bungaro; Adattamento: Max De Tomassi)
- La Luntananza (feat. Lorenzo Jovanotti) (Testo: Bungaro, Lorenzo Jovanotti; Musica: Bungaro, Cesare Chiodo, Lorenzo Jovanotti)
- 23 Maggio (feat. Raffaele Casarano e Matilde Montinaro) (Musica: Bungaro, Max Calò)
- Honolulu (feat. Omar Sosa) (Testo: Bungaro; Musica: Bungaro)
- Il pallone di cuoio (feat. Paolo Fresu) (Testo: Bungaro; Musica: Bungaro, Cesare Chiodo)
- Guardastelle (feat. Paolo Buonvino) (Testo: Pino Romanelli; Musica: Bungaro)
Date del tour e prime esibizioni dal vivo
Il progetto prende vita anche sul palco. Di seguito le prime date confermate del tour.
- 9 aprile – Piangipane (Ravenna), Teatro Socjale (data zero)
- 26 aprile – Roma, Auditorium Parco della Musica
- 23 maggio – Parigi, Les Trois Baudets
- 19 giugno – Manduria (Taranto), Museo della Civiltà del Vino Primitivo
- 4 luglio – Portoroz (Slovenia), Auditorium di Portorose
- 16 luglio – San Venanzo (Terni), Villa Faina
- 19 novembre – Bari, Teatro Forma
Firmacopie e incontri con i fan
Bungaro incontrerà il pubblico in diverse città per firmacopie e dialoghi ravvicinati.
- 29 aprile – Torino, Polo Culturale Le Rosine
- 2 maggio – Brindisi, Accademia degli Erranti / La Feltrinelli
- 3 maggio – Aversa, Auditorium Bianca d’Aponte
- 7 maggio – Napoli, Napule’s Power
- 17 maggio – Fano, Teatro della Fortuna
Acquisto biglietti e link utili
Per acquistare i biglietti è possibile usare il circuito ufficiale. Acquistando tramite i link segnalati potremmo ricevere una piccola commissione.
Immagine di copertina: Tony Gentile
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.