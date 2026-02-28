Newsletter

Pagelle Sanremo 2026 terza serata: Serena Brancale da 9, Sal Da Vinci decolla

Aggiornato il :

|

Di : Enrico Valiani

Pagelle Sanremo 2026, terza serata: Serena Brancale da 9, Sal Da Vinci decolla. I voti di All Music Italia
La terza serata di Sanremo 2026 ha confermato sorprese e conferme. Sul palco dell’Ariston si sono esibiti 15 Big valutati dalla Giuria delle Radio, dal Televoto e dalla Sala Stampa. Di seguito trovate i nostri giudizi e i voti live, confrontati con la prima serata e i preascolti di gennaio.

Come sono stati giudicati i brani: criteri e metodo

La valutazione della serata ha seguito il meccanismo già noto. Ogni artista è stato valutato con peso equivalente da tre giurie.

  • Giuria delle Radio 33,3%

  • Televoto 33,3%

  • Sala Stampa 33,3%

Nuove Proposte: il Leone d’Argento va a Nicolò Filippucci

La finale delle Nuove Proposte ha visto sfidarsi Angelica Bove e Nicolò Filippucci. Il premio è andato a Filippucci con Laguna.

Le esibizioni più apprezzate della serata

Sal Da Vinci — Per sempre sì

Una performance calorosa, accolta da due standing ovation. Ha convinto il pubblico popolare. Voce, carisma e presa immediata.

  • Voto serata: 8

  • Prima serata:

  • Preascolto: 4

Serena Brancale — Qui con me

Interpretazione solida e controllo vocale impeccabile. Conferma il suo ruolo di favorita per qualità artistica.

  • Voto serata: 9

  • Prima serata:

  • Preascolto: 8

Malika Ayane — Animali notturni

Padronanza totale del palco e dello stile. Funk anni ’70 ben incastonato e performato con gusto.

  • Voto serata:

  • Prima serata:

  • Preascolto:

Raf — Ora e per sempre

Presenza rassicurante e interpretazione misurata. Ha confermato il livello già visto martedì.

  • Voto serata: 7

  • Prima serata: 7

  • Preascolto:

Maria Antonietta & Colombre — La felicità e basta

Un’esibizione leggera e godibile. Il duo conferma l’equilibrio tra esperienza e freschezza.

  • Voto serata: 7

  • Prima serata: 6

  • Preascolto: 6

Performance in crescita: artisti che hanno migliorato

Leo Gassmann — Naturale

Più sciolto rispetto alla prima serata. Qualche imperfezione, ma la direzione è positiva.

  • Voto serata:

  • Prima serata:

  • Preascolto: 5

Tredici Pietro — Uomo che cade

Gestisce con forza un brano complesso. Qualche sbilanciamento energetico, ma prova tenace.

  • Voto serata: 6

  • Prima serata: 7

  • Preascolto: 7

Eddie Brock — Avvoltoi

Performance più controllata della prima esibizione. Crescita tecnica, ancora margini di miglioramento.

  • Voto serata:

  • Prima serata:

  • Preascolto:

Sayf — Tu mi piaci tanto

Partenza emozionata, poi recupero in crescendo. Potrebbe essere l’outsider della kermesse.

  • Voto serata:

  • Prima serata: 7

  • Preascolto: 7

Prove sotto tono: cali e difficoltà vocali

Michele Bravi — Prima o poi

Serata difficile per voce e cuffie. L’esibizione non ha convinto e lui stesso non era soddisfatto.

  • Voto serata: 5

  • Prima serata:

  • Preascolto: 7

Mara Sattei — Le cose che non sai di me

Leggero calo rispetto alla prima uscita. Canzone che cresce con gli ascolti, ma la serata è stata meno brillante.

  • Voto serata:

  • Prima serata: 6

  • Preascolto:

Samurai Jay — Ossessione

Spesso si diverte sul palco. Questa volta la performance è risultata inferiore al contesto.

  • Voto serata:

  • Prima serata: 5

  • Preascolto: 3

Arisa — Magica favola

Voce sempre precisa, ma il ritornello sembra staccarsi dal resto. Rimane un’interpretazione ambigua.

  • Voto serata: 6

  • Prima serata: 7

  • Preascolto:

Luchè — Labirinto

Carisma evidente, ma la parte melodica pesa sulla resa live. Forse il rap avrebbe pagato di più.

  • Voto serata: 5

  • Prima serata:

  • Preascolto: 4

Artisti nella media: conferme e osservazioni

Francesco Renga — Il meglio di me

Festival inteso come rinascita personale. Non serve la perfezione. Conta la libertà ritrovata.

  • Voto serata: 6

  • Prima serata: 6

  • Preascolto: 5

Maria Antonietta & Colombre — La felicità e basta (ripresa)

Confermano la strategia: divertire con leggerezza. Un’interpretazione senza sbavature.

  • Voto serata: 7

  • Prima serata: 6

  • Preascolto: 6

Leo Gassmann — Naturale (ripresa)

Se la mette comoda e rende meglio. Ancora da ambientarsi del tutto, ma il potenziale c’è.

  • Voto serata:

  • Prima serata:

  • Preascolto: 5

Dettagli tecnici e momenti chiave della serata

  • L’apertura ha visto la finale delle Nuove Proposte.

  • La giuria combinata ha influenzato la classifica della serata.

  • Alcune canzoni hanno guadagnato grazie al pubblico in sala.

