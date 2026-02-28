Pagelle Sanremo 2026 terza serata: Serena Brancale da 9, Sal Da Vinci decolla

La terza serata di Sanremo 2026 ha confermato sorprese e conferme. Sul palco dell’Ariston si sono esibiti 15 Big valutati dalla Giuria delle Radio, dal Televoto e dalla Sala Stampa. Di seguito trovate i nostri giudizi e i voti live, confrontati con la prima serata e i preascolti di gennaio.
Come sono stati giudicati i brani: criteri e metodo
La valutazione della serata ha seguito il meccanismo già noto. Ogni artista è stato valutato con peso equivalente da tre giurie.
- Giuria delle Radio 33,3%
- Televoto 33,3%
- Sala Stampa 33,3%
Nuove Proposte: il Leone d’Argento va a Nicolò Filippucci
La finale delle Nuove Proposte ha visto sfidarsi Angelica Bove e Nicolò Filippucci. Il premio è andato a Filippucci con Laguna.
Le esibizioni più apprezzate della serata
Sal Da Vinci — Per sempre sì
Una performance calorosa, accolta da due standing ovation. Ha convinto il pubblico popolare. Voce, carisma e presa immediata.
- Voto serata: 8
- Prima serata: 7½
- Preascolto: 4
Serena Brancale — Qui con me
Interpretazione solida e controllo vocale impeccabile. Conferma il suo ruolo di favorita per qualità artistica.
- Voto serata: 9
- Prima serata: 8½
- Preascolto: 8
Malika Ayane — Animali notturni
Padronanza totale del palco e dello stile. Funk anni ’70 ben incastonato e performato con gusto.
- Voto serata: 7½
- Prima serata: 6½
- Preascolto: 6½
Raf — Ora e per sempre
Presenza rassicurante e interpretazione misurata. Ha confermato il livello già visto martedì.
- Voto serata: 7
- Prima serata: 7
- Preascolto: 5½
Maria Antonietta & Colombre — La felicità e basta
Un’esibizione leggera e godibile. Il duo conferma l’equilibrio tra esperienza e freschezza.
- Voto serata: 7
- Prima serata: 6
- Preascolto: 6
Performance in crescita: artisti che hanno migliorato
Leo Gassmann — Naturale
Più sciolto rispetto alla prima serata. Qualche imperfezione, ma la direzione è positiva.
- Voto serata: 6½
- Prima serata: 5½
- Preascolto: 5
Tredici Pietro — Uomo che cade
Gestisce con forza un brano complesso. Qualche sbilanciamento energetico, ma prova tenace.
- Voto serata: 6
- Prima serata: 7
- Preascolto: 7
Eddie Brock — Avvoltoi
Performance più controllata della prima esibizione. Crescita tecnica, ancora margini di miglioramento.
- Voto serata: 5½
- Prima serata: 5½
- Preascolto: 5½
Sayf — Tu mi piaci tanto
Partenza emozionata, poi recupero in crescendo. Potrebbe essere l’outsider della kermesse.
- Voto serata: 6½
- Prima serata: 7
- Preascolto: 7
Prove sotto tono: cali e difficoltà vocali
Michele Bravi — Prima o poi
Serata difficile per voce e cuffie. L’esibizione non ha convinto e lui stesso non era soddisfatto.
- Voto serata: 5
- Prima serata: 6½
- Preascolto: 7
Mara Sattei — Le cose che non sai di me
Leggero calo rispetto alla prima uscita. Canzone che cresce con gli ascolti, ma la serata è stata meno brillante.
- Voto serata: 5½
- Prima serata: 6
- Preascolto: 6½
Samurai Jay — Ossessione
Spesso si diverte sul palco. Questa volta la performance è risultata inferiore al contesto.
- Voto serata: 5½
- Prima serata: 5
- Preascolto: 3
Arisa — Magica favola
Voce sempre precisa, ma il ritornello sembra staccarsi dal resto. Rimane un’interpretazione ambigua.
- Voto serata: 6
- Prima serata: 7
- Preascolto: 7½
Luchè — Labirinto
Carisma evidente, ma la parte melodica pesa sulla resa live. Forse il rap avrebbe pagato di più.
- Voto serata: 5
- Prima serata: 5½
- Preascolto: 4
Artisti nella media: conferme e osservazioni
Francesco Renga — Il meglio di me
Festival inteso come rinascita personale. Non serve la perfezione. Conta la libertà ritrovata.
- Voto serata: 6
- Prima serata: 6
- Preascolto: 5
Maria Antonietta & Colombre — La felicità e basta (ripresa)
Confermano la strategia: divertire con leggerezza. Un’interpretazione senza sbavature.
- Voto serata: 7
- Prima serata: 6
- Preascolto: 6
Leo Gassmann — Naturale (ripresa)
Se la mette comoda e rende meglio. Ancora da ambientarsi del tutto, ma il potenziale c’è.
- Voto serata: 6½
- Prima serata: 5½
- Preascolto: 5
Dettagli tecnici e momenti chiave della serata
- L’apertura ha visto la finale delle Nuove Proposte.
- La giuria combinata ha influenzato la classifica della serata.
- Alcune canzoni hanno guadagnato grazie al pubblico in sala.
Articoli simili
- X Factor 2025 finale: pagelle e la vittoria di Rob
- X Factor 2025: pagelle prima puntata, il consiglio finale e la battuta pippetta e a nanna
- Critics’ choice awards: Timothée Chalamet e gli altri vincitori
- Golden Globe 2026: top e flop della premiazione
- X Factor 2025: finalisti tra folk, belcanto, pop e punk
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.