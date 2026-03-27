Canzonissima 2026: cast ufficiale con Milly Carlucci su Rai 1, tutti i nomi

Il ritorno di Canzonissima scuote la stagione televisiva: dopo decenni di assenza lo storico varietà torna in prima serata su Rai 1, con un cast che mescola veterani e volti usciti dal recente Sanremo. L’attesa è alta e l’annuncio ufficiale ha già acceso dibattiti e curiosità tra il pubblico.

Il cast ufficiale: nomi annunciati e prime reazioni

La campagna promozionale trasmessa nelle ultime ore ha tolto i dubbi sul parterre degli interpreti. Tra conferme e sorprese spiccano artisti di diverse generazioni.

Riccardo Cocciante

Elio e le Storie Tese

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

Irene Grandi

Fabrizio Moro

Fausto Leali

Malika Ayane

Leo Gassmann

Enrico Ruggeri

Arisa

Jalisse

Paolo Jannacci

Vittorio Grigolo

La produzione ha sottolineato che nel gruppo figurano artisti provenienti dall’ultimo Festival di Sanremo. In totale si tratterebbe di cinque partecipanti provenienti dalla kermesse.

Conduzione e identità dello show: cosa cambierà

La scelta di affidare la conduzione a una figura esperta punta a un equilibrio tra spettacolo e rispetto per la memoria storica del programma.

Milly Carlucci guiderà la trasmissione e promette di valorizzare i protagonisti musicali senza trasformare lo show in una gara tradizionale.

Ospiti e concorrenti

Alcuni artisti saranno presenti in tutte le puntate.

Altri vestiranno il ruolo di ospiti speciali .

. La produzione ha precisato che non tutti sono da considerare concorrenti nel senso classico del termine.

Il format: temi, puntate e la finale

Il progetto artistico si articola attorno a serate tematiche. Ogni appuntamento mette al centro un concetto legato al repertorio dell’artista.

La canzone del cuore

La dedica

Il primo successo

La rivincita di Sanremo (esclusi i brani vincitori)

La canzone che avrei voluto scrivere io

Il tuo più grande successo

Questi sei temi lasciano intuire che il ciclo prevederà sette puntate in tutto, includendo una finalissima. Nella serata conclusiva si sfideranno i brani vincitori degli appuntamenti precedenti.

Come saranno scelti i brani e chi voterà

La scelta della canzone della serata e della formazione dei finalisti passerà per un sistema di valutazione misto.

Una giuria di esperti del mondo dello spettacolo valuterà le esibizioni.

Gli stessi artisti avranno diritto di voto, ma non potranno votare per sé.

Il pubblico parteciperà attraverso i social network, contribuendo al verdetto finale.

Le modalità operative delle giurie potrebbero variare puntata per puntata, dettaglio che la produzione comunicherà in seguito.

Dove e quando seguire Canzonissima 2026

La nuova edizione debutterà il sabato 21 marzo in prima serata su Rai 1.

Parallelamente la diretta sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma si troveranno sia le puntate integrali sia clip selezionate.

Materiale d’archivio per i nostalgici

Per chi vuole rivivere i momenti storici, RaiPlay mette a disposizione intere stagioni del passato. In particolare è possibile recuperare gli anni di punta del varietà.

Stagioni storiche degli anni ’70 disponibili in catalogo.

Clip e spezzoni degli show conservati negli archivi digitali.

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