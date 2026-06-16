BYD Dolphin G DM-i: compatta ibrida plug-in con autonomia elettrica fino a 105 km

BYD lancia in Europa la nuova Dolphin G DM-i, una compatta ibrida plug-in pensata per chi cerca grande autonomia in elettrico senza rinunciare alla praticità urbana. Il modello unisce la tecnologia Super Hybrid DM-i a dimensioni contenute e a dotazioni moderne, promettendo consumi ridotti e una guida versatile.

Linee e presenza su strada: stile “ocean” rinnovato

Il linguaggio estetico riprende il tema “ocean” tipico di BYD. Superfici morbide e un frontale minimale danno un aspetto compatto ma curato.

Barra luminosa posteriore a tutta larghezza con logo integrato.

Fiancata con spalla ascendente e montante posteriore che crea un effetto di tetto sospeso.

Prese d’aria inferiori integrate nel paraurti per un look pulito.

Il design punta a un equilibrio tra eleganza e funzionalità, ideale per la città e i percorsi extraurbani.

Spazio interno e tecnologia a bordo

L’abitacolo privilegia una plancia orizzontale per aumentare la sensazione di larghezza. L’ergonomia è studiata per liberare spazio tra i sedili anteriori.

Strumentazione digitale da 8,8 pollici .

. Schermo centrale da 10,1 o 12,8 pollici , a seconda dell’allestimento.

o , a seconda dell’allestimento. Selettore del cambio sul piantone sterzo per più vani pratici e porte USB anteriori.

Le versioni più ricche offrono ricarica wireless, rivestimenti in pelle vegana e sistema multimediale con servizi Google.

Caratteristiche pratiche e capacità di carico

La Dolphin G DM-i ha dimensioni compatte ma un bagagliaio versatile per l’uso quotidiano.

Lunghezza: 4,16 m . Larghezza: 1,825 m .

. Larghezza: . Passo: 2,61 m .

. Bagagliaio: 425 litri con vano inferiore da 45 l; fino a 1.225 litri con i sedili 40:60 abbattuti.

Motore, prestazioni e modalità di guida

Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti eroga 163 CV (120 kW) e 210 Nm di coppia. L’accelerazione 0-100 km/h è dichiarata in 8,3 secondi.

La gestione è flessibile: si può guidare in puro EV o lasciare che l’elettronica combini motore elettrico, generatore e termico per massimizzare efficienza e autonomia.

Batterie, ricarica e autonomia elettrica

BYD offre due taglie di batteria Blade per la Dolphin G DM-i, pensate per diverse esigenze di autonomia.

Versione base con batteria da 7,42 kWh : autonomia elettrica WLTP di circa 40 km .

: autonomia elettrica WLTP di circa . Versioni superiori con batteria da 18,3 kWh: fino a 105 km in elettrico.

Con il serbatoio pieno e batteria carica la copertura totale può arrivare a 1.040 km. I consumi dichiarati scendono fino a 1,4 l/100 km con batteria carica.

Ricarica:

Active: caricatore di bordo AC da 3,3 kW .

. Boost/Comfort/Sport: AC fino a 6,6 kW e DC rapida fino a 39 kW .

e DC rapida fino a . Tempi DC 10%-80%: circa 26 minuti per la batteria maggiore.

Allestimenti: dotazioni e differenze tra le versioni

La gamma si articola in quattro livelli, pensati per coprire esigenze diverse, dalla praticità al comfort avanzato.

Active – entry level con essenziali

Cerchi in lega da 16 pollici.

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori e retrocamera.

Fari full LED, climatizzatore automatico e infotainment da 10,1 pollici.

Batteria da 7,42 kWh nella versione base.

Boost – con focus tecnologia e comfort

Schermo centrale da 12,8 pollici.

Sedili e volante riscaldabili; ricarica wireless 15 W.

Impianto audio a otto altoparlanti e prese posteriori.

Supporto Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni.

Comfort – extra lusso e assistenza alla guida

Head-up display e tetto panoramico con tendina elettrica.

Telecamera a 360 gradi e sedile guida elettrico con supporto lombare.

Cerchi da 18 pollici e integrazione completa con servizi Google.

Sport – estetica più marcata

Allestimento basato sulla Comfort con dettagli esclusivi.

Badge specifici, cerchi scuri da 18” e interni bicolore con suede.

Prezzi di listino e promozione di lancio

I prezzi partono da 24.790 euro per la Dolphin G DM-i e salgono fino a 30.790 euro per la versione Sport. L’allestimento Active è offerto in fase di lancio a 23.640 euro.

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