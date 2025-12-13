New York Times cita Perplexity per plagio: avrebbe copiato milioni di articoli

Il New York Times ha avviato una causa contro Perplexity, sostenendo che l’azienda ha utilizzato senza permesso i suoi contenuti. La battaglia apre un nuovo capitolo nello scontro tra editoria e intelligenza artificiale.

Come è nata la controversia tra giornale e startup AI

Secondo la denuncia, il Times accusa Perplexity di aver indicizzato e riprodotto parti consistenti di articoli. L’azione legale mira a fermare quella che il quotidiano definisce una appropriazione massiva dei suoi contenuti.

Il New York Times afferma che sono stati presi testi e dati senza autorizzazione.

Perplexity fornisce risposte sintetiche usando modelli linguistici.

Il nodo è se le operazioni rientrino nel fair use o costituiscano violazione.

Cosa chiede il New York Times nel procedimento

La querela include richieste di risarcimento e ordini per bloccare l’uso dei contenuti. Il giornale vuole anche che Perplexity indichi come ha costruito i propri dataset.

Richiesta di danni economici per l’uso non autorizzato. Richiesta di provvedimenti cautelari per impedire ulteriori estrazioni. Richiesta di trasparenza sui metodi di raccolta dei dati.

Il tema centrale è la tutela del lavoro giornalistico e il valore economico delle notizie.

La posizione e le difese possibili di Perplexity

Perplexity ha dichiarato di usar dati per addestrare modelli e generare risposte concise. L’azienda potrebbe sostenere che la tecnologia non riproduce interi articoli.

Punti di difesa che potrebbero emergere

Affermazione di uso trasformativo dei contenuti.

dei contenuti. Argomentazione che i modelli non conservano né diffondono testi integrali.

Possibile invocazione di eccezioni per finalità di ricerca e innovazione.

Implicazioni legali e precedenti sul copyright

Il caso potrebbe ridefinire confini legali per le AI che lavorano con contenuti protetti. Giudici e avvocati osserveranno come applicare le norme sul diritto d’autore.

Questioni giuridiche chiave

Definizione di uso trasformativo e sua applicazione ai modelli linguistici.

e sua applicazione ai modelli linguistici. Se la raccolta di dati per addestramento richiede licenze.

Limiti della responsabilità per aziende che offrono accesso a modelli.

Reazioni nell’industria tech e nel mondo dell’editoria

La causa ha già sollevato commenti da società tecnologiche e media. Alcuni editori guardano con interesse, altri temono la perdita di ricavi.

Case editrici potrebbero chiedere compensi per l’uso dei loro archivi.

Aziende AI seguiranno il giudizio per adeguare le pratiche.

Gli sviluppatori temono regolamentazioni più stringenti sui dataset.

Possibili scenari e impatto per gli utenti

Se il Times ottenesse ragione, molte piattaforme potrebbero cambiare il modello di funzionamento. L’accesso a risposte basate su specifici articoli potrebbe venire limitato.

Scenario 1: sentenza che impone licenze estese sui contenuti.

Scenario 2: ribadito concetto di fair use e libertà di addestrare modelli.

Scenario 3: accordi commerciali tra editori e fornitori di AI.

Per gli utenti, il risultato influirà sulla qualità e quantità di informazioni disponibili tramite assistenti AI.

Cosa aspettarsi nelle prossime fasi del processo

I tempi giudiziari possono essere lunghi. Audizioni preliminari e richieste di documenti definiranno il perimetro del dibattito.

Fornitura di prove tecniche sulle modalità di raccolta dei dati.

Eventuali negoziazioni tra le parti per evitare un giudizio pieno.

Decisioni giudiziarie che potranno fare da precedente per casi simili.

La posta in gioco riguarda non solo denaro, ma anche le regole d’ingaggio tra giornali e intelligenze artificiali.

