New York Times cita Perplexity per plagio: avrebbe copiato milioni di articoli

Il New York Times ha avviato una causa contro Perplexity, sostenendo che l’azienda ha utilizzato senza permesso i suoi contenuti. La battaglia apre un nuovo capitolo nello scontro tra editoria e intelligenza artificiale.
Come è nata la controversia tra giornale e startup AI
Secondo la denuncia, il Times accusa Perplexity di aver indicizzato e riprodotto parti consistenti di articoli. L’azione legale mira a fermare quella che il quotidiano definisce una appropriazione massiva dei suoi contenuti.
- Il New York Times afferma che sono stati presi testi e dati senza autorizzazione.
- Perplexity fornisce risposte sintetiche usando modelli linguistici.
- Il nodo è se le operazioni rientrino nel fair use o costituiscano violazione.
Cosa chiede il New York Times nel procedimento
La querela include richieste di risarcimento e ordini per bloccare l’uso dei contenuti. Il giornale vuole anche che Perplexity indichi come ha costruito i propri dataset.
- Richiesta di danni economici per l’uso non autorizzato.
- Richiesta di provvedimenti cautelari per impedire ulteriori estrazioni.
- Richiesta di trasparenza sui metodi di raccolta dei dati.
Il tema centrale è la tutela del lavoro giornalistico e il valore economico delle notizie.
La posizione e le difese possibili di Perplexity
Perplexity ha dichiarato di usar dati per addestrare modelli e generare risposte concise. L’azienda potrebbe sostenere che la tecnologia non riproduce interi articoli.
Punti di difesa che potrebbero emergere
- Affermazione di uso trasformativo dei contenuti.
- Argomentazione che i modelli non conservano né diffondono testi integrali.
- Possibile invocazione di eccezioni per finalità di ricerca e innovazione.
Implicazioni legali e precedenti sul copyright
Il caso potrebbe ridefinire confini legali per le AI che lavorano con contenuti protetti. Giudici e avvocati osserveranno come applicare le norme sul diritto d’autore.
Questioni giuridiche chiave
- Definizione di uso trasformativo e sua applicazione ai modelli linguistici.
- Se la raccolta di dati per addestramento richiede licenze.
- Limiti della responsabilità per aziende che offrono accesso a modelli.
Reazioni nell’industria tech e nel mondo dell’editoria
La causa ha già sollevato commenti da società tecnologiche e media. Alcuni editori guardano con interesse, altri temono la perdita di ricavi.
- Case editrici potrebbero chiedere compensi per l’uso dei loro archivi.
- Aziende AI seguiranno il giudizio per adeguare le pratiche.
- Gli sviluppatori temono regolamentazioni più stringenti sui dataset.
Possibili scenari e impatto per gli utenti
Se il Times ottenesse ragione, molte piattaforme potrebbero cambiare il modello di funzionamento. L’accesso a risposte basate su specifici articoli potrebbe venire limitato.
- Scenario 1: sentenza che impone licenze estese sui contenuti.
- Scenario 2: ribadito concetto di fair use e libertà di addestrare modelli.
- Scenario 3: accordi commerciali tra editori e fornitori di AI.
Per gli utenti, il risultato influirà sulla qualità e quantità di informazioni disponibili tramite assistenti AI.
Cosa aspettarsi nelle prossime fasi del processo
I tempi giudiziari possono essere lunghi. Audizioni preliminari e richieste di documenti definiranno il perimetro del dibattito.
- Fornitura di prove tecniche sulle modalità di raccolta dei dati.
- Eventuali negoziazioni tra le parti per evitare un giudizio pieno.
- Decisioni giudiziarie che potranno fare da precedente per casi simili.
La posta in gioco riguarda non solo denaro, ma anche le regole d’ingaggio tra giornali e intelligenze artificiali.
Articoli simili
- Jaguar Land Rover: attacco informatico coinvolge dati e rinvia ripresa della produzione
- Connettersi
- Celentano in Rai: cosa è successo e perché la polemica non si placa
- Dreame hypercar: primi render e prototipo al CES 2026
- Newsletter
Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.