BMW i3 elettrica: la serie 3 non tradisce le origini

La nuova BMW i3 segna per il marchio tedesco un cambio di passo: non è una semplice elettrificazione di modelli esistenti, ma l’apertura di un capitolo progettuale incentrato su una piattaforma pensata solo per vetture a batteria. Questa scelta mira a conquistare i clienti tradizionali delle berline medie, offrendo tecnologia, autonomia e praticità in un pacchetto rinnovato.

Una berlina elettrica che prende il posto della Serie 3

La i3 si posiziona come berlina di segmento medio, concepita per occupare il ruolo che la Serie 3 ha storicamente svolto nella gamma BMW. Il progetto non è un adattamento, ma una riprogettazione completa.

Segmento: medio, confronto diretto con la Serie 3 per ruolo commerciale.

medio, confronto diretto con la Serie 3 per ruolo commerciale. Obiettivo: portare l’elettrificazione nei volumi di vendita più importanti.

portare l’elettrificazione nei volumi di vendita più importanti. Scalabilità: architettura pensata per generare più modelli in futuro.

Neue Klasse: la base tecnica dedicata all’elettrico

Al centro della i3 c’è la piattaforma Neue Klasse. È stata progettata esclusivamente per trazione elettrica e introduce diversi elementi tecnici inediti per BMW.

Architettura e gestione elettronica

Architettura elettrica a 800 volt per maggiore efficienza e ricarica rapida.

per maggiore efficienza e ricarica rapida. Integrazione della sesta generazione della tecnologia eDrive.

Gestione centralizzata dei sistemi dinamici, con meno centraline dedicate.

La centralizzazione migliora la coerenza di erogazione, recupero energia e controllo della trazione. Il risultato è una risposta più precisa alle sollecitazioni di guida.

Design: famiglia BMW, linee più essenziali e aerodinamica

La carrozzeria mantiene proporzioni riconoscibili: cofano lungo, passo avanzato e sbalzi contenuti. Ma il linguaggio estetico cambia verso la semplicità.

Il doppio rene viene reinterpretato, più integrato nella scocca.

Luci compatte e superfici pulite sostituiscono dettagli superflui.

Focus sull’aerodinamica per migliorare efficienza e autonomia.

Powertrain: varianti, numeri e comportamento su strada

La gamma proposerà versioni a motore singolo posteriore e varianti a doppio motore con trazione integrale xDrive.

Versioni top: circa 469 CV e 645 Nm .

e . Accelerazione 0-100 km/h: attorno ai 4,7 secondi .

. Velocità massima: intorno ai 200 km/h.

L’approccio non punta esclusivamente alle prestazioni. L’obiettivo è bilanciare efficienza, autonomia e comportamento dinamico.

Batterie, autonomia record e ricarica ultrarapida

La cella e la batteria sono parte della struttura. Questo riduce massa e ingombri e aiuta la gestione termica.

Numeri chiave

Fino a circa 900 km di autonomia nel ciclo WLTP nelle configurazioni più efficienti.

di autonomia nel ciclo WLTP nelle configurazioni più efficienti. Architettura 800 V che consente potenze di ricarica fino a circa 400 kW in DC.

in DC. Ricarica dal 10% all’80% in circa 20 minuti, in condizioni ottimali.

È prevista anche la ricarica bidirezionale, per integrare l’auto nei sistemi domestici e supportare la gestione energetica della casa.

Interni digitali: Panoramic Vision e BMW Operating System X

Gli interni abbandonano l’impostazione tradizionale degli strumenti. Nasce un’interfaccia pensata per distribuire le informazioni in modo continuo.

Panoramic Vision : area di proiezione lungo il parabrezza.

: area di proiezione lungo il parabrezza. BOS X governa il sistema digitale, riducendo la frammentazione delle informazioni.

Head-up display e schermo centrale completano l’interfaccia utente.

La nuova organizzazione punta a migliorare leggibilità e attenzione del guidatore, con contenuti mostrati in modo più lineare.

Produzione, tempistiche e prospettive di gamma

La produzione della i3 è pianificata nello stabilimento di Monaco. L’avvio è previsto nella seconda metà del 2026.

Fabbrica: Monaco di Baviera.

Monaco di Baviera. Avvio produzione: seconda metà 2026.

seconda metà 2026. Serie di varianti previste: berlina, una versione Touring e versioni ad alte prestazioni.

La Neue Klasse è pensata come piattaforma modulare. Questo permette di declinare la tecnologia su più segmenti e modelli.

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