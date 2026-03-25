BMW i3 elettrica: la serie 3 non tradisce le origini

La nuova BMW i3 segna per il marchio tedesco un cambio di passo: non è una semplice elettrificazione di modelli esistenti, ma l’apertura di un capitolo progettuale incentrato su una piattaforma pensata solo per vetture a batteria. Questa scelta mira a conquistare i clienti tradizionali delle berline medie, offrendo tecnologia, autonomia e praticità in un pacchetto rinnovato.
Una berlina elettrica che prende il posto della Serie 3
La i3 si posiziona come berlina di segmento medio, concepita per occupare il ruolo che la Serie 3 ha storicamente svolto nella gamma BMW. Il progetto non è un adattamento, ma una riprogettazione completa.
- Segmento: medio, confronto diretto con la Serie 3 per ruolo commerciale.
- Obiettivo: portare l’elettrificazione nei volumi di vendita più importanti.
- Scalabilità: architettura pensata per generare più modelli in futuro.
Neue Klasse: la base tecnica dedicata all’elettrico
Al centro della i3 c’è la piattaforma Neue Klasse. È stata progettata esclusivamente per trazione elettrica e introduce diversi elementi tecnici inediti per BMW.
Architettura e gestione elettronica
- Architettura elettrica a 800 volt per maggiore efficienza e ricarica rapida.
- Integrazione della sesta generazione della tecnologia eDrive.
- Gestione centralizzata dei sistemi dinamici, con meno centraline dedicate.
La centralizzazione migliora la coerenza di erogazione, recupero energia e controllo della trazione. Il risultato è una risposta più precisa alle sollecitazioni di guida.
Design: famiglia BMW, linee più essenziali e aerodinamica
La carrozzeria mantiene proporzioni riconoscibili: cofano lungo, passo avanzato e sbalzi contenuti. Ma il linguaggio estetico cambia verso la semplicità.
- Il doppio rene viene reinterpretato, più integrato nella scocca.
- Luci compatte e superfici pulite sostituiscono dettagli superflui.
- Focus sull’aerodinamica per migliorare efficienza e autonomia.
Powertrain: varianti, numeri e comportamento su strada
La gamma proposerà versioni a motore singolo posteriore e varianti a doppio motore con trazione integrale xDrive.
- Versioni top: circa 469 CV e 645 Nm.
- Accelerazione 0-100 km/h: attorno ai 4,7 secondi.
- Velocità massima: intorno ai 200 km/h.
L’approccio non punta esclusivamente alle prestazioni. L’obiettivo è bilanciare efficienza, autonomia e comportamento dinamico.
Batterie, autonomia record e ricarica ultrarapida
La cella e la batteria sono parte della struttura. Questo riduce massa e ingombri e aiuta la gestione termica.
Numeri chiave
- Fino a circa 900 km di autonomia nel ciclo WLTP nelle configurazioni più efficienti.
- Architettura 800 V che consente potenze di ricarica fino a circa 400 kW in DC.
- Ricarica dal 10% all’80% in circa 20 minuti, in condizioni ottimali.
È prevista anche la ricarica bidirezionale, per integrare l’auto nei sistemi domestici e supportare la gestione energetica della casa.
Interni digitali: Panoramic Vision e BMW Operating System X
Gli interni abbandonano l’impostazione tradizionale degli strumenti. Nasce un’interfaccia pensata per distribuire le informazioni in modo continuo.
- Panoramic Vision: area di proiezione lungo il parabrezza.
- BOS X governa il sistema digitale, riducendo la frammentazione delle informazioni.
- Head-up display e schermo centrale completano l’interfaccia utente.
La nuova organizzazione punta a migliorare leggibilità e attenzione del guidatore, con contenuti mostrati in modo più lineare.
Produzione, tempistiche e prospettive di gamma
La produzione della i3 è pianificata nello stabilimento di Monaco. L’avvio è previsto nella seconda metà del 2026.
- Fabbrica: Monaco di Baviera.
- Avvio produzione: seconda metà 2026.
- Serie di varianti previste: berlina, una versione Touring e versioni ad alte prestazioni.
La Neue Klasse è pensata come piattaforma modulare. Questo permette di declinare la tecnologia su più segmenti e modelli.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.