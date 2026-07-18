Denza BAO 5: fuoristrada ibrido plug-in BYD, caratteristiche e autonomia

Al Festival of Speed di Goodwood BYD ha tolto il velo a DENZA BAO 5, il primo SUV del marchio pensato per il mercato europeo. Il modello promette doti fuoristrada riconoscibili e una formula ibrida plug-in progettata per combinare autonomia elettrica e prestazioni su ogni terreno.
Un SUV DENZA studiato per l’Europa e per l’off-road
La nuova DENZA BAO 5 è stata sviluppata su una piattaforma dedicata alle prestazioni off-road. L’obiettivo è offrire il comportamento reattivo di un veicolo elettrico, con la versatilità di un sistema ibrido avanzato.
Architettura ibrida DMO: cosa significa per il guidatore
La BAO 5 monta la tecnologia DMO (Dual Mode Off-road), che integra un motore termico e due unità elettriche per adattarsi a terreni difficili senza rinunciare all’efficienza.
- Motore termico: quattro cilindri turbo da 1,5 litri.
- Motori elettrici: unità anteriore e posteriore per trazione integrale.
- Batteria Blade: capacità integrata di 31,8 kWh con tecnologia Cell-to-Chassis.
Autonomia in modalità elettrica
La batteria permette di percorrere fino a 90 km in solo elettrico, ideale per spostamenti quotidiani a emissioni zero e per ridurre il consumo nei viaggi più lunghi.
Prestazioni e numeri chiave della DENZA BAO 5
Il sistema ibrido sprigiona potenza e coppia elevate, calibrate per risposta immediata e trazione ottimale.
- Potenza combinata: 544 CV.
- Coppia massima: 760 Nm.
- Motori elettrici: 272 CV (anteriore) e 388 CV (posteriore).
- Motore termico: 150 CV e 240 Nm.
La gestione elettronica mira a fornire sensazioni simili a quelle di un veicolo 100% elettrico, con accelerazioni prontissime e una dosatura precisa della coppia.
Consumi, autonomia totale e opzioni di ricarica
Con serbatoio e batteria pieni la DENZA BAO 5 dichiara un’autonomia estesa. I dati sono pensati per bilanciare percorrenza e consumi su strada e fuoristrada.
- Autonomia complessiva (WLTP): fino a 835 km.
- Consumo medio ponderato: 4,2 l/100 km.
- Ricarica AC: fino a 11 kW.
- Ricarica DC: supporto fino a 100 kW.
Sospensioni, assetto e sistema DiSus-P per la versione top
Tutte le versioni adottano sospensioni a doppio braccio oscillante su entrambi gli assi. La variante più ricca integra un sistema elettronico che regola dinamica e assetto in tempo reale.
Il pacchetto superiore monta il DiSus-P, che sfrutta oltre 20 sensori per adattare immediatamente il comportamento del veicolo.
- Smorzamento continuo: limita rollio e trasferimenti di carico nelle curve.
- Rigidità telaio variabile: attenua gli urti fino al 50%.
- Altezza regolabile: escursione fino a 140 mm per affrontare ostacoli.
- Pressione idraulica indipendente: controllo singolo su ciascuna ruota per migliore grip.
- Autolivellamento: mantiene la piattaforma stabile durante le soste.
Dati fuoristrada migliorati
Grazie al DiSus-P la versione top raggiunge un’altezza da terra massima di 310 mm. Gli angoli di attacco e uscita diventano più favorevoli per i percorsi impegnativi.
- Angolo d’attacco: 39°.
- Angolo di uscita: 34°.
Allestimenti, comfort e tecnologia interna
La DENZA BAO 5 sarà proposta in due livelli: un allestimento pensato per il comfort quotidiano e una versione più ricca per il massimo della dotazione.
- Elegance (base): cerchi in lega da 18″, tetto panoramico, barre portatutto integrate, pedane laterali, luci sottoporta e ricarica wireless 50 W.
- Ultimate (top): cerchi da 20″, copertura completa della ruota di scorta, specchietto retrovisore digitale e seconda base di ricarica wireless.
Gli interni puntano sul comfort con sedili anteriori riscaldabili, ventilati e massaggio, sedili posteriori riscaldati, volante riscaldato e illuminazione ambientale multicolore.
Per l’intrattenimento è previsto un sistema audio Devialet, con 16 altoparlanti sulla versione Elegance e 18 altoparlanti sulla Ultimate. Display e connettività completano il pacchetto: quadro strumenti da 12,3″, touchscreen centrale da 15,6″ e schermo dedicato per il passeggero.
Tempistiche di vendita e consegna in Europa
BYD apre gli ordini durante l’estate. Le prime consegne sono programmate per l’ultimo trimestre dell’anno, con disponibilità progressiva nei mercati europei.
Notizie correlate: infrastrutture di ricarica
Parallelamente al lancio, Denza ha avviato iniziative per potenziare la ricarica in Italia. È stata aperta la prima stazione di Flash Charging con potenze dichiarate fino a 1.500 kW, mirata a ridurre i tempi di sosta durante i viaggi.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.