Denza BAO 5: fuoristrada ibrido plug-in BYD, caratteristiche e autonomia

Al Festival of Speed di Goodwood BYD ha tolto il velo a DENZA BAO 5, il primo SUV del marchio pensato per il mercato europeo. Il modello promette doti fuoristrada riconoscibili e una formula ibrida plug-in progettata per combinare autonomia elettrica e prestazioni su ogni terreno.

Un SUV DENZA studiato per l’Europa e per l’off-road

La nuova DENZA BAO 5 è stata sviluppata su una piattaforma dedicata alle prestazioni off-road. L’obiettivo è offrire il comportamento reattivo di un veicolo elettrico, con la versatilità di un sistema ibrido avanzato.

Architettura ibrida DMO: cosa significa per il guidatore

La BAO 5 monta la tecnologia DMO (Dual Mode Off-road), che integra un motore termico e due unità elettriche per adattarsi a terreni difficili senza rinunciare all’efficienza.

Motore termico: quattro cilindri turbo da 1,5 litri.

quattro cilindri turbo da 1,5 litri. Motori elettrici: unità anteriore e posteriore per trazione integrale.

unità anteriore e posteriore per trazione integrale. Batteria Blade: capacità integrata di 31,8 kWh con tecnologia Cell-to-Chassis.

Autonomia in modalità elettrica

La batteria permette di percorrere fino a 90 km in solo elettrico, ideale per spostamenti quotidiani a emissioni zero e per ridurre il consumo nei viaggi più lunghi.

Prestazioni e numeri chiave della DENZA BAO 5

Il sistema ibrido sprigiona potenza e coppia elevate, calibrate per risposta immediata e trazione ottimale.

Potenza combinata: 544 CV.

544 CV. Coppia massima: 760 Nm.

760 Nm. Motori elettrici: 272 CV (anteriore) e 388 CV (posteriore).

272 CV (anteriore) e 388 CV (posteriore). Motore termico: 150 CV e 240 Nm.

La gestione elettronica mira a fornire sensazioni simili a quelle di un veicolo 100% elettrico, con accelerazioni prontissime e una dosatura precisa della coppia.

Consumi, autonomia totale e opzioni di ricarica

Con serbatoio e batteria pieni la DENZA BAO 5 dichiara un’autonomia estesa. I dati sono pensati per bilanciare percorrenza e consumi su strada e fuoristrada.

Autonomia complessiva (WLTP): fino a 835 km.

fino a 835 km. Consumo medio ponderato: 4,2 l/100 km.

4,2 l/100 km. Ricarica AC: fino a 11 kW.

fino a 11 kW. Ricarica DC: supporto fino a 100 kW.

Sospensioni, assetto e sistema DiSus-P per la versione top

Tutte le versioni adottano sospensioni a doppio braccio oscillante su entrambi gli assi. La variante più ricca integra un sistema elettronico che regola dinamica e assetto in tempo reale.

Il pacchetto superiore monta il DiSus-P, che sfrutta oltre 20 sensori per adattare immediatamente il comportamento del veicolo.

Smorzamento continuo: limita rollio e trasferimenti di carico nelle curve.

limita rollio e trasferimenti di carico nelle curve. Rigidità telaio variabile: attenua gli urti fino al 50%.

attenua gli urti fino al 50%. Altezza regolabile: escursione fino a 140 mm per affrontare ostacoli.

escursione fino a 140 mm per affrontare ostacoli. Pressione idraulica indipendente: controllo singolo su ciascuna ruota per migliore grip.

controllo singolo su ciascuna ruota per migliore grip. Autolivellamento: mantiene la piattaforma stabile durante le soste.

Dati fuoristrada migliorati

Grazie al DiSus-P la versione top raggiunge un’altezza da terra massima di 310 mm. Gli angoli di attacco e uscita diventano più favorevoli per i percorsi impegnativi.

Angolo d’attacco: 39°.

39°. Angolo di uscita: 34°.

Allestimenti, comfort e tecnologia interna

La DENZA BAO 5 sarà proposta in due livelli: un allestimento pensato per il comfort quotidiano e una versione più ricca per il massimo della dotazione.

Elegance (base): cerchi in lega da 18″, tetto panoramico, barre portatutto integrate, pedane laterali, luci sottoporta e ricarica wireless 50 W.

cerchi in lega da 18″, tetto panoramico, barre portatutto integrate, pedane laterali, luci sottoporta e ricarica wireless 50 W. Ultimate (top): cerchi da 20″, copertura completa della ruota di scorta, specchietto retrovisore digitale e seconda base di ricarica wireless.

Gli interni puntano sul comfort con sedili anteriori riscaldabili, ventilati e massaggio, sedili posteriori riscaldati, volante riscaldato e illuminazione ambientale multicolore.

Per l’intrattenimento è previsto un sistema audio Devialet, con 16 altoparlanti sulla versione Elegance e 18 altoparlanti sulla Ultimate. Display e connettività completano il pacchetto: quadro strumenti da 12,3″, touchscreen centrale da 15,6″ e schermo dedicato per il passeggero.

Tempistiche di vendita e consegna in Europa

BYD apre gli ordini durante l’estate. Le prime consegne sono programmate per l’ultimo trimestre dell’anno, con disponibilità progressiva nei mercati europei.

Notizie correlate: infrastrutture di ricarica

Parallelamente al lancio, Denza ha avviato iniziative per potenziare la ricarica in Italia. È stata aperta la prima stazione di Flash Charging con potenze dichiarate fino a 1.500 kW, mirata a ridurre i tempi di sosta durante i viaggi.

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