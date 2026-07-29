Accise sul gasolio: riduzione confermata, benzina senza interventi

Il Governo ha varato una riduzione temporanea sulle imposte che gravano sul gasolio, nella speranza di alleviare il caro carburante per famiglie e imprese. La misura entra subito in vigore e punta a incidere sul prezzo alla pompa, mentre la benzina resta fuori dallo sconto.
Dettagli della misura sul gasolio
Con un decreto urgente approvato dal Consiglio dei ministri, è stata disposta una riduzione di 17 centesimi al litro sul gasolio. Lo sconto riguarda sia le accise sia l’effetto che queste producono sull’IVA.
- Importo dello sconto: 0,17 euro al litro sul gasolio.
- Campo d’applicazione: immediato, con decorrenza dal giorno di pubblicazione.
- Prodotto escluso: la benzina non beneficia della riduzione.
Impatto sui prezzi e tempistiche
La riduzione è pensata per tradursi in una diminuzione immediata del prezzo praticato al distributore. Tuttavia, l’effetto dipenderà dai tempi con cui ogni impianto aggiorna le tabelle.
A cosa prestare attenzione
- Aggiornamento listini: può variare da distributore a distributore.
- Riduzione visibile subito sulle pompe solo se l’esercente adegua i prezzi.
- Possibili differenze locali legate ai costi logistici e alla concorrenza.
Quanto costa all’erario e come sarà finanziato
Secondo il ministro dell’Economia, l’abbattimento delle accise avrà un onere di circa 125 milioni di euro. Il Governo ha escluso l’introduzione di nuove imposte per coprire la spesa.
Le risorse arriveranno da diverse poste non onerose per i cittadini. Tra queste:
- parte dell’extragettito IVA registrato a giugno;
- proventi derivanti dalle sanzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza;
- assenza di nuovi prelievi su tabacchi o altri beni di consumo.
Misura temporanea e possibile proroga
Lo sconto è valido fino al 6 agosto. Si tratta dunque di una soluzione breve, pensata come ponte in attesa di sviluppi sui listini petroliferi internazionali.
Le prossime valutazioni del Governo
Un nuovo Consiglio dei ministri è fissato per il 4 agosto. In quella sede si deciderà se prorogare l’intervento oppure introdurre nuovi strumenti di sostegno.
- Decisione subordinata all’andamento del mercato energetico.
- Influenza delle tensioni geopolitiche sulle quotazioni petrolifere.
- Disponibilità di ulteriori coperture finanziarie.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.