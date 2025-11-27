Prezzi Nissan Micra elettrica: listino, autonomia e versioni

La Nissan Micra cambia pelle e si presenta per la prima volta nella sua storia come una city car pensata esclusivamente per la mobilità elettrica. Questa sesta generazione unisce praticità urbana e tecnologie moderne, proponendosi come alternativa interessante nel segmento delle compatte a zero emissioni.

La nuova Micra: il passaggio all’elettrico e le novità di modello

Con il salto al 100% elettrico, Nissan ripensa la Micra in chiave contemporanea. La vettura condivide alcune basi con la Renault 5, ma introduce dettagli propri che ne definiscono il carattere.

Modello completamente elettrico, prima volta nella storia della Micra.

Sesta generazione che punta a comfort e tecnologia a bordo.

Design che mixa richiami familiari e soluzioni distintive.

Autonomie dichiarate e varianti di batteria

Nissan offre due taglie di batteria, studiate per esigenze diverse. Le percorrenze sono comunicate secondo il ciclo WLTP.

Opzioni disponibili

Batteria 40 kWh : autonomia dichiarata intorno ai 317 km WLTP.

: autonomia dichiarata intorno ai 317 km WLTP. Batteria 52 kWh: autonomia dichiarata circa 408 km WLTP.

Queste cifre consentono alla Micra di coprire la maggior parte degli spostamenti urbani e molti viaggi extraurbani con una singola carica.

Ricarica: potenze e tempistiche

La Micra supporta la ricarica in corrente continua per ridurre i tempi nelle soste in viaggio.

Versione 40 kWh: ricarica rapida fino a 80 kW.

Versione 52 kWh: ricarica rapida fino a 100 kW.

In condizioni ottimali la batteria può passare dal 15% all’80% in circa 30 minuti. Queste prestazioni facilitano le soste brevi su colonnine fast.

Interni e connettività: tecnologia da compatta moderna

L’abitacolo combina semplicità e servizi digitali. Nissan ha puntato su interfacce familiari e funzioni connesse.

Schermi doppi da 10,1 pollici per cruscotto e infotainment.

Integrazione dei servizi Google per navigazione e app.

Modalità di guida differenziate per adattare comportamento e consumi.

Illuminazione ambientale personalizzabile per creare atmosfera.

La disposizione è studiata per la vita quotidiana in città, con focus su ergonomia e semplicità d’uso.

Estetica e possibilità di personalizzazione

Il design esterno valorizza proporzioni sportive e dettagli estetici. Alcune scelte puntano a dare personalità alla Micra.

Cerchi disponibili fino a 18 pollici.

Passaruota più pronunciati per un look robusto.

Opzione tetto a contrasto per un tocco distintivo.

Questi elementi permettono di differenziare la vettura all’interno del mercato delle city car elettriche.

Prezzi ufficiali e incentivi statali: quanto costa davvero

Il listino parte da una cifra che può risultare interessante se si sfruttano le agevolazioni pubbliche. Le riduzioni previste dipendono anche dall’ISEE del richiedente.

Engage 40 kWh: 29.500 € di listino. Con incentivi può scendere fino a 18.500 € (ISEE sotto 30.000 €).

di listino. Con incentivi può scendere fino a (ISEE sotto 30.000 €). Advance 40 kWh: 31.500 € di listino. Con incentivi circa 20.500 € .

di listino. Con incentivi circa . Advance 52 kWh: 34.400 € di listino. Con incentivi circa 23.400 € .

di listino. Con incentivi circa . Evolve 52 kWh: 36.400 € di listino. Con incentivi circa 25.400 €.

Le versioni più ricche e con batteria maggiore superano spesso la soglia dei 30.000 euro prima degli sconti. Gli incentivi 2025 possono rendere l’accesso molto più competitivo.

Articoli simili

Vota questo articolo