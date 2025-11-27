Prezzi Nissan Micra elettrica: listino, autonomia e versioni

La Nissan Micra cambia pelle e si presenta per la prima volta nella sua storia come una city car pensata esclusivamente per la mobilità elettrica. Questa sesta generazione unisce praticità urbana e tecnologie moderne, proponendosi come alternativa interessante nel segmento delle compatte a zero emissioni.
La nuova Micra: il passaggio all’elettrico e le novità di modello
Con il salto al 100% elettrico, Nissan ripensa la Micra in chiave contemporanea. La vettura condivide alcune basi con la Renault 5, ma introduce dettagli propri che ne definiscono il carattere.
- Modello completamente elettrico, prima volta nella storia della Micra.
- Sesta generazione che punta a comfort e tecnologia a bordo.
- Design che mixa richiami familiari e soluzioni distintive.
Autonomie dichiarate e varianti di batteria
Nissan offre due taglie di batteria, studiate per esigenze diverse. Le percorrenze sono comunicate secondo il ciclo WLTP.
Opzioni disponibili
- Batteria 40 kWh: autonomia dichiarata intorno ai 317 km WLTP.
- Batteria 52 kWh: autonomia dichiarata circa 408 km WLTP.
Queste cifre consentono alla Micra di coprire la maggior parte degli spostamenti urbani e molti viaggi extraurbani con una singola carica.
Ricarica: potenze e tempistiche
La Micra supporta la ricarica in corrente continua per ridurre i tempi nelle soste in viaggio.
- Versione 40 kWh: ricarica rapida fino a 80 kW.
- Versione 52 kWh: ricarica rapida fino a 100 kW.
In condizioni ottimali la batteria può passare dal 15% all’80% in circa 30 minuti. Queste prestazioni facilitano le soste brevi su colonnine fast.
Interni e connettività: tecnologia da compatta moderna
L’abitacolo combina semplicità e servizi digitali. Nissan ha puntato su interfacce familiari e funzioni connesse.
- Schermi doppi da 10,1 pollici per cruscotto e infotainment.
- Integrazione dei servizi Google per navigazione e app.
- Modalità di guida differenziate per adattare comportamento e consumi.
- Illuminazione ambientale personalizzabile per creare atmosfera.
La disposizione è studiata per la vita quotidiana in città, con focus su ergonomia e semplicità d’uso.
Estetica e possibilità di personalizzazione
Il design esterno valorizza proporzioni sportive e dettagli estetici. Alcune scelte puntano a dare personalità alla Micra.
- Cerchi disponibili fino a 18 pollici.
- Passaruota più pronunciati per un look robusto.
- Opzione tetto a contrasto per un tocco distintivo.
Questi elementi permettono di differenziare la vettura all’interno del mercato delle city car elettriche.
Prezzi ufficiali e incentivi statali: quanto costa davvero
Il listino parte da una cifra che può risultare interessante se si sfruttano le agevolazioni pubbliche. Le riduzioni previste dipendono anche dall’ISEE del richiedente.
- Engage 40 kWh: 29.500 € di listino. Con incentivi può scendere fino a 18.500 € (ISEE sotto 30.000 €).
- Advance 40 kWh: 31.500 € di listino. Con incentivi circa 20.500 €.
- Advance 52 kWh: 34.400 € di listino. Con incentivi circa 23.400 €.
- Evolve 52 kWh: 36.400 € di listino. Con incentivi circa 25.400 €.
Le versioni più ricche e con batteria maggiore superano spesso la soglia dei 30.000 euro prima degli sconti. Gli incentivi 2025 possono rendere l’accesso molto più competitivo.
